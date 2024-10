X Factor 2024: Ultimo Step di Selezioni agli Home Visit stasera su Sky e NOW

Ultimo step di selezioni a X Factor 2024: giovedì 17 ottobre su Sky e in streaming su NOW, arriva il momento degli Home Visit. È la fase conclusiva delle selezioni, per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, il momento decisivo in cui i 4 giudici dovranno individuare i 12 protagonisti che saranno in gara ai Live Show, al via tra una settimana sempre con la conduzione di Giorgia.

Dopo la corsa delle Audizioni e dei Bootcamp, al termine della quale Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzihanno ristretto la rosa dei papabili concorrenti a 16, 4 per ciascuno, ora i giudici ritroveranno i propri artisti arrivati fin qui per una nuova esibizione quasi intima e personale, limitata solo a giudici e concorrenti. Vivranno tutti assieme per due giorni in una casa in campagna: saranno solo loro e la musica, i ragazzi in gara potranno chiedere consigli ai rispettivi giudici, parlarsi in maniera sincera e quasi confidenziale in un contesto lontano dalle luci di uno studio tv e dal pubblico sugli spalti. Un’occasione preziosa, per i concorrenti, per mostrare ancora una volta il proprio valore, per iniziare a stringere un rapporto fatto di armonia e fiducia e per ricevere suggerimenti che saranno preziosi qualunque sia la scelta; e per i giudici, per conoscere meglio i ragazzi che hanno selezionato fin qui in vista della decisione più difficile, quella che li costringerà a lasciare a casa solo un concorrente ciascuno.

Nell’appuntamento degli Home Visit - giovedì 17 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e in streaming su Sky Go (e tutti i martedì in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando) - come detto ciascun giudice si ritroverà davanti i quattro artisti selezionati al termine dei Bootcamp.

E così Achille ascolterà ancora una volta I Patagarri, quartetto swing di Milano; Lorenzo Salvetti, cantautore di 17 anni di Verona; Les Votives, giovane band rock formata da tre ragazzi milanesi (nonché suo X Pass nel corso delle Audizioni); Ibrahim Guiblawi, in arte Ibra, 28enne originario della Tunisia di Mesagne (Brindisi).

Jake si ritroverà di fronte il suo X Pass, i Potara, duo rap formato da due ragazzi di 24 e 25 anni di Viterbo; Francamente, nome d’arte della 29enne torinese trasferitasi a Berlino Francesca Siano; The Foolz, quintetto rock veronese, tutti tra i 20 e i 22 anni; Elmira Marinova, giovane cantante bulgara di 17 anni, da Sofia.

Manuel incontrerà nuovamente Danielle, vero nome Daniel Gasperini, cantautore polistrumentista 29enne di Pesaro; i Punkcake, band punk formata da cinque 20enni della provincia di Arezzo; Beatrice Fita, cantautrice 20enne della provincia di Como; Mimì Caruso, 17enne della provincia di Monza, che alle Audizioni aveva ottenuto l’X Pass del suo giudice.

Paola, infine, rivedrà Pablo Murphy, cantatutore italo-scozzese classe 2003; il duo Frammenti, duo electro originari di Treviso; Laura Fethau 23enne performer e cantautrice di Pordenone, titolare dell’X Pass di Paola; Dimensione Brama, band formata da sette ragazzi romani tutti entro i 30.

Tra tutti questi ragazzi e il palco dei Live Show, in partenza dal 24 ottobre, resta solo uno scoglio, il più complesso, gli Home Visit: quali saranno i 12 concorrenti ufficialmente in gara a #XF2024?

Inoltre, da venerdì 18, subito dopo la formazione delle squadre, inizierà il racconto quotidiano di X Factor Daily, atteso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 19:20 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand. Una finestra quotidiana nella vita dei cantanti in gara per seguire tutti i dettagli del loro percorso, un viaggio dietro le quinte tra le assegnazioni e le prove dei brani, le interviste, i backstage dei Live Show e i commenti a caldo dopo le esibizioni in diretta e i verdetti del voto: giorno dopo giorno, tutto questo e tanto altro sui concorrenti e sui giudici della nuova stagione di X Factor.

Sarà poi il momento di LIVE SHOW dal Teatro Repower di Milano, che inizieranno giovedì 24 ottobre. A concludere l’edizione poi, l’attesissima FINALE evento a Napoli in Piazza del Plebiscito, giovedì 5 dicembre.

X FACTOR 2024

Dal 12 settembre ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW

sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Dal 17 settembre ogni martedì in chiaro alle 21:30 su TV8

