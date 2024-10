Sky Sport Tennis 🎾 in diretta ATP 500 Basilea, Vienna, WTA 500 Tokyo e Guangzhou

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 21 ottobre, a domenica 27: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile, i riflettori si accenderanno sull'ATP 500 Swiss Indoors, che avrà luogo a Basilea, una delle città più belle e storiche della Svizzera. Questo torneo, che si svolge in un'atmosfera affascinante, ha attratto nel corso degli anni alcuni dei più grandi nomi del tennis. Le partite si disputeranno presso il St. Jakobshalle, un impianto che accoglie un pubblico appassionato e offre un palcoscenico ideale per i campioni del circuito ATP. Con un montepremi di 2.254.555 dollari e un punteggio di 500 punti ATP per il vincitore, gli atleti daranno il massimo per ottenere un prestigioso titolo. I tornei a Basilea sono noti per le loro sfide avvincenti, e quest'anno i giocatori si contenderanno il trofeo in un ambiente che unisce tradizione e modernità, mentre la folla si prepara a festeggiare ogni colpo e ogni punto.

In parallelo, si svolgerà l'ATP 500 Erste Bank Open a Vienna, un altro torneo di grande prestigio. Questa manifestazione non solo offre una splendida cornice culturale, ma è anche un appuntamento fisso nel calendario dei tornei indoor. Gli atleti si sfideranno presso la Wiener Stadthalle, un'arena che offre un’atmosfera elettrica e una grande passione da parte dei tifosi. Con un montepremi simile e un'importanza strategica per la classifica ATP, il torneo di Vienna rappresenta un'ottima opportunità per i giocatori di accumulare punti preziosi nella corsa verso le Finals. Quest'anno, i partecipanti si troveranno a combattere per il trofeo in una città ricca di storia e cultura, che non manca di offrire un caloroso benvenuto ai campioni del tennis.

Passando all’ambito femminile, il WTA 500 Torai Pan Pacific Open Tennis di Tokyo promette di essere un evento memorabile. La capitale giapponese, famosa per la sua energia vibrante e la sua cultura unica, sarà il palcoscenico di grandi sfide tra le migliori tenniste del circuito. Il torneo, che si svolge al Ariake Tennis Park, un impianto moderno e attrezzato, accoglierà atlete di calibro mondiale pronte a lottare per un titolo prestigioso. Con il suo montepremi di 2.000.000 di dollari, le giocatrici si contenderanno 500 punti WTA, mentre il pubblico avrà l'opportunità di assistere a un tennis di alta classe. La tradizione del torneo, che ha visto nel corso degli anni una serie di sfide epiche, continua a attirare fan e appassionati, rendendo Tokyo una vera e propria capitale del tennis per una settimana.

Infine, il WTA 250 Guangzhou Open presented by AVATR di Guangzhou rappresenta un altro momento chiave nel panorama tennistico femminile. Questo torneo, che si svolge in Cina, è diventato un'importante tappa per le giocatrici del circuito, offrendo loro la possibilità di competere in un contesto affascinante e stimolante. Con un montepremi di 250.000 dollari e 250 punti WTA in palio, le atlete daranno vita a incontri appassionanti, cercando di imporsi in un clima di competizione serrata. La città di Guangzhou, con la sua ricca storia e cultura, offre un'ottima opportunità per scoprire una nuova dimensione del tennis, con il calore del pubblico locale che accompagna ogni scambio di colpi.

La squadra di telecronisti Sky Sport che commenterà i match sarà composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Dalila Setti, Alessandro Lupi, Matteo Renzoni, Gaia Brunelli, Nicolò Ramella, Elia Faggion.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Arena.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei ATP e WTA dal 21 al 27 Ottobre

sui canali Sky Sport e in streaming su NOW



La programmazione dei tornei ATP e WTA dal 21 al 27 ottobre sui canali Sky Sport e in streaming su NOW prevede una settimana ricca di emozioni per gli appassionati di tennis. Lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, Sky Sport Tennis e NOW trasmetteranno il meglio dei tornei dalle 4 alle 22, offrendo una copertura completa delle competizioni. Venerdì 25 ottobre seguirà lo stesso format, garantendo un'ampia visione delle partite.

Il fine settimana sarà particolarmente intenso. Sabato 26 ottobre, Sky Sport Tennis e NOW offriranno una programmazione dedicata alle semifinali: dalle 5 si svolgeranno le semifinali di Tokyo, seguite dalle semifinali di Guangzhou alle 10.30 e quelle di Basilea alle 15. Nel frattempo, Sky Sport Arena trasmetterà anche le semifinali di Vienna a partire dalle 15.

Domenica 27 ottobre sarà il giorno delle finali, con Sky Sport Tennis e NOW che trasmetteranno la finale di Tokyo alle 5, la finale di Guangzhou alle 10 e quella di Vienna alle 14, visibile anche su Sky Sport Arena. La giornata si concluderà con la finale di Basilea, prevista per le 15.30, promettendo un epilogo avvincente ai tornei della settimana.

LUNEDI 21 OTTOBRE

Sky Sport Tennis e NOW dalle 4 alle 22 (il meglio dei tornei)

MARTEDI 22 OTTOBRE

Sky Sport Tennis e NOW dalle 4 alle 22 (il meglio dei tornei)

MERCOLEDI 23 OTTOBRE

Sky Sport Tennis e NOW dalle 4 alle 22 (il meglio dei tornei)

GIOVEDI 24 OTTOBRE

Sky Sport Tennis e NOW dalle 4 alle 22 (il meglio dei tornei)

VENERDI 25 OTTOBRE

Sky Sport Tennis e NOW dalle 4 alle 22 (il meglio dei tornei)

SABATO 26 OTTOBRE

Sky Sport Tennis e NOW dalle 5 semifinali Tokyo; dalle 10.30 semifinali Guangzhou; dalle 15 semifinali Basilea

Sky Sport Arena dalle 15 semifinali Vienna

DOMENICA 27 OTTOBRE

Sky Sport Tennis e NOW dalle 5 finale Tokyo; dalle 10 finale Guangzhou; dalle 14 finale Vienna (anche su Sky Sport Arena); dalle 15.30 finale Basilea

