Champions 2024/25 🏆 Diretta Esclusiva Sky e NOW 3a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2024/2025

TERZA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”

17 PARTITE LIVE DA SEGUIRE

ANCHE IN CONTEMPORANEA CON DIRETTA GOL

Studi pre e postpartita affidati a FEDERICA MASOLIN

insieme al top team di ospiti tra cui, martedì, PAOLO DI CANIO

e, mercoledì, ZVONIMIR BOBAN e ESTEBAN CAMBIASSO



Martedì alle 18.45 MILAN-BRUGGE,

alle 21 ASTON VILLA-BOLOGNA e JUVENTUS-STOCCARDA



Mercoledì alle 18.45 è il turno di ATALANTA-CELTIC,

alle 21 il big match BARCELLONA-BAYERN MONACO



YOUNG BOYS-INTER IN ESCLUSIVA SU PRIME VIDEO:

mercoledì alle 21 i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime

potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass

TV8 CHAMPIONS NIGHT

Leo Di Bello e Sarah Castellana

conducono lo studio pre e post-partita di Barcellona-Bayern Monaco

In studio Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Nicola Savino e Stefano De Grandis

Mercoledì 23 ottobre dalle 20.20 su TV8



a seguire TV8 GIALAPPA'S NIGHT

La Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci,

torna al suo primo amore, proponendo le rubriche più divertenti dedicate al calcio.

Nel cast anche Max Giusti nei panni di Aurelio De Laurentiis

Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League 2024/2025. Martedì 22 e mercoledì 23 ottobre, la terza giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire 17 partite del primo turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.

Tornano in campo le 5 italiane. Si inizia martedì alle 18.45 con Milan-Brugge, in diretta da San Siro su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Alle 21 altre due italiane in campo: il Bologna vola a Birmingham per affrontare l’Aston Villa (Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW), mentre la Juventus affronterà in casa lo Stoccarda (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) Mercoledì, alle 18.45, sarà la volta dell’Atalanta,impegnata a Bergamo contro il Celtic (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), mentre alle 21 un grande classico delle notti europee, Barcellona-Bayern Monaco, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.

Alle 21 anche Young Boys-Inter: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insiemeal suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea. In studio, insieme a Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Mario Giunta - cui sono affidati gli spazi news – sarà presente, martedì, Paolo Di Canio, mentre mercoledì toccherà a Esteban Cambiasso e Zvonimir Boban.

COPERTINA SPECIALE - La copertina che aprirà gli studi della terza giornata di Champions League è sulle note del nuovo singolo "Per due come noi" di Olly che per la prima volta collabora con la cantautrice Angelina Mango. In poco più di un mese ha raggiunto oltre 10 milioni di streaming, mentre su TikTok, il brano è stato utilizzato in oltre 7mila video. La canzone è stata certificata disco d'oro. Il brano, scritto a quattro mani da Olly e Angelina Mango e prodotto dai due artisti insieme a JVLI, è una collaborazione importante nata in maniera spontanea da un rapporto di stima reciproca tra i giovanissimi artisti ed è stato altrettanto naturale fare di questo brano, che parla di vita a due, un duetto. A dicembre Olly tornerà live con "Lo rifarò, lo rifaremo tour", 13 date nei principali club della penisola di cui 7 già sold out.

LA CHAMPIONS IN CHIARO SU TV8 - TV8 propone in diretta e in chiaro il super match di Champions League tra Barcellona-Bayern Monaco, mercoledì 22 ottobre, alle ore 21.00. Pre-partita con TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Nicola Savino e Stefano De Grandis. Nel post-partita interviste, commenti e approfondimenti, ma soprattutto, in chiaro dalle 23.00 gli highlights delle partite di Champions League del martedì e del mercoledì con un occhio di riguardo agli incontri delle squadre italiane.

La serata di TV8 continua a mezzanotte con TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band - con Marco Santin e Giorgio Gherarducci - torna al suo primo amore con la sua proverbiale irriverenza e goliardia applicata al calcio. A impreziosire la scena anche Max Giusti nei panni di Aurelio De Laurentiis.

SKY CHAMPIONS LEAGUE 2024/25 DIRETTA - 3a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Uefa Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2024



Martedì 22 Ottobre 2024, la giornata calcistica su Sky avrà inizio alle 18:00 con il "Champions League Show", in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K, condotto da Federica Masolin. In studio saranno presenti Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio, mentre Mario Giunta fornirà le ultime notizie. Il programma continuerà alle 19:30 su Sky Sport 24 e Sky Sport 4K con ulteriori approfondimenti fino all'inizio delle partite. Dopo la serata calcistica, un'altra edizione del "Champions League Show" andrà in onda alle 23:00, seguita dall'After Party a mezzanotte su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K.

Alle 18:45 inizierà la terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2024/25 con "Diretta Gol", trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, che racconterà tutti i gol della giornata attraverso i telecronisti di Sky. La partita tra AC Milan e Club Brugge KV avrà la telecronaca di Davide Polizzi, mentre Manuel Favia commenterà la sfida tra AS Monaco e FK Crvena Zvezda.

Il match di Milano in versione integrale sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Riccardo Montolivo. Dal bordo campo saranno presenti Manuele Baiocchini e Peppe Di Stefano. Il Milan, ancora a 0 punti, arriva da due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen, mentre il Brugge ha 3 punti, dopo una vittoria per 1-0 contro lo Sturm Graz e una sconfitta contro il Borussia Dortmund. Nei sei precedenti tra le due squadre, il Bayer Leverkusen è in vantaggio con tre vittorie, mentre il Milan ha ottenuto solo un pareggio. Contemporaneamente, la partita tra AS Monaco e FK Crvena Zvezda sarà trasmessa su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254, con la telecronaca di Paolo Redi. Il Monaco ha ottenuto 4 punti finora, grazie alla vittoria contro il Barcellona e il pareggio con la Dinamo Zagabria, e ha vinto entrambi i precedenti contro la Stella Rossa, che si trova ancora a 0 punti dopo le sconfitte contro Benfica e Inter.

Alle 21:00 tornerà "Diretta Gol", che coprirà le altre partite della serata, inclusi alcuni match di grande interesse come Arsenal contro Shakhtar Donetsk, con la telecronaca di Paolo Ciarravano, Aston Villa contro Bologna, commentata da Dario Massara, Girona contro ŠK Slovan Bratislava con Manuel Favia, Juventus contro VfB Stuttgart con Andrea Marinozzi, Paris Saint-Germain contro PSV Eindhoven con Daniele Barone, Real Madrid contro Borussia Dortmund con Antonio Nucera e Sturm Graz contro Sporting Clube de Portugal con Alessandro Sugoni.

Il match di punta delle 21:00 sarà la partita tra Juventus e VfB Stuttgart, trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, con la telecronaca di Federico Zancan e il commento tecnico di Giancarlo Marocchi. Dal bordo campo saranno presenti Francesco Cosatti, Gianluca Di Marzio e Giovanni Guardalà. La Juventus è a punteggio pieno dopo le vittorie contro PSV e Lipsia, mentre lo Stoccarda ha ottenuto solo un punto, dopo il pareggio contro lo Sparta Praga e la sconfitta contro il Real Madrid. Non ci sono precedenti tra le due squadre. Contemporaneamente, la partita tra Aston Villa e Bologna sarà trasmessa su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, con la telecronaca di Riccardo Gentile e il commento tecnico di Luca Marchegiani. Dal bordo campo ci saranno Gianluigi Bagnulo e Filippo Benincampi. L'Aston Villa è a punteggio pieno dopo le vittorie contro lo Young Boys e il Bayern, mentre il Bologna ha un solo punto, frutto del pareggio contro lo Shakhtar e la sconfitta contro il Liverpool. Non ci sono precedenti tra le due squadre.

Un'altra sfida importante sarà quella tra Real Madrid e Borussia Dortmund, trasmessa in diretta su Sky Sport 254 con la telecronaca di Pietro Nicolodi. Il Real Madrid ha ottenuto 3 punti grazie alla vittoria contro lo Stoccarda, mentre il Borussia Dortmund è a punteggio pieno dopo le vittorie contro Brugge e Celtic. Nei 15 precedenti tra le due squadre, il Real Madrid è in vantaggio con 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Nello stesso orario, l'Arsenal affronterà lo Shakhtar Donetsk su Sky Sport 255, con la telecronaca di Massimo Marianella. I Gunners hanno 4 punti, ottenuti con il pareggio contro l'Atalanta e la vittoria contro il PSG, mentre lo Shakhtar ha solo un punto, frutto del pareggio contro il Bologna e della sconfitta contro l'Atalanta. Nei quattro precedenti incontri tra queste squadre, entrambe hanno ottenuto due vittorie.

La serata proseguirà con il PSG che affronterà il PSV Eindhoven su Sky Sport 256, con la telecronaca di Nicolò Ramella. Il Paris Saint-Germain ha 3 punti, grazie alla vittoria contro il Girona, mentre il PSV ha ottenuto un solo punto, dopo il pareggio contro lo Sporting Lisbona e la sconfitta contro la Juventus. Un'altra sfida in programma sarà quella tra Sturm Graz e Sporting Lisbona, trasmessa su Sky Sport 257 con la telecronaca di Christian Giordano. Lo Sturm Graz non ha ancora punti, dopo le sconfitte contro Brest e Brugge, mentre lo Sporting ha 4 punti, grazie alla vittoria contro il Lille e al pareggio contro il PSV. Lo Sporting ha vinto entrambi i precedenti contro lo Sturm Graz. Infine, la partita tra Girona e ŠK Slovan Bratislava sarà trasmessa su Sky Sport 258 con la telecronaca di Giovanni Cristiano. Entrambe le squadre sono ancora a 0 punti dopo le sconfitte contro PSG e Feyenoord per il Girona e contro Celtic e Manchester City per il Bratislava. Non ci sono precedenti tra queste due formazioni.

Studio - Champions League Show: Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news



Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news ore 18.00: “ Champions League Show ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 19.30: “ Champions League Show ” Sky Sport 24, Sky Sport 4K

” Sky Sport 24, Sky Sport 4K ore 23.00: “ Champions League Show ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 24.00: “ Champions League show-After Party ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K.



” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K. ore 18.45 Uefa Champions League 2024/25 3a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.70 nel nuovissimo formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky

- AC Milan vs Club Brugge KV:Davide Polizzi

- AS Monaco vs FK Crvena Zvezda: Manuel Favia

ore 18:45 Uefa Champions League 2024/25 3a Giornata: MILAN vs BRUGGE

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Stefano Borghi, commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Manuele Baiocchini e Peppe Di Stefano

Rossoneri a 0 punti. Ko con Liverpool e Bayer Leverkusen in vantaggio 3 a 2 in 6 precedenti, un pari. Brugge con 3 punti ko con il Borussia Dortmund e 1-0 sullo Sturm Graz.



ore 18:45 Uefa Champions League 2024/25 3a Giornata: MONACO vs STELLA ROSSA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (254)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Paolo Redi

Francesi a 4 punti: 2-1 sul Barcellona e 2-2 con la Dinamo Zagabria. Hanno vinto entrambi i precedenti. Stella Rossa ancora a 0 punti: ko con Benfica e Inter.





Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Sky Sport (251)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.70 nel nuovissimo formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky



- Arsenal FC vs FC Shakhtar Donetsk : Paolo Ciarravano

- Aston Villa FC vs Bologna FC 1909 : Dario Massara

- Girona FC vs ŠK Slovan Bratislava: Manuel Favia

- Juventus vs VfB Stuttgart: Andrea Marinozzi

- Paris Saint-Germain vs PSV Eindhoven: Daniele Barone

- Real Madrid C.F. vs Borussia Dortmund: Antonio Nucera

- SK Sturm Graz vs Sporting Clube de Portugal: Alessandro Sugoni



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Giancarlo Marocchi

Bordocampo: Francesco Cosatti, Gianluca Di Marzio e Giovanni Guardalà

Bianconeri a punteggio pieno: 3-1 sul PSV e 3-2 sul Lipsia. Stoccarda con un solo punto: ko con il Real Madrid e 1-1 con lo Sparta Praga. Nessun precedente



ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 3a Giornata: ASTON VILLA vs BOLOGNA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Riccardo Gentile - Commento Luca Marchegiani

bordocampo Gianluigi Bagnulo e Filippo Benincampi

Villans a punteggio pieno: 3-0 sullo Young Boys e 1-0 sul Bayern. Bologna con un punto: 0-0 con lo Shakhtar e ko con il Liverpool. Nessun precedente.





ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 3a Giornata: REAL MADRID vs BORUSSIA DORTMUND

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (254)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi

Blancos con 3 pubnti, 3-1 sullo Stoccarda e ko con iu Lille. In vantaggio 7 a 3 in 15 sfide, 5 pari. Borussia a punteggio pieno, 3-0 sul Brugge e 7-1 sul Celtic.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (255)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella

Gunners a 4 punti, 0-0 con l'Atalanta e 2-0 sul PSG. Shakhtar con un punto: 0-0 con il Bologna e ko con l'Atalanta. Due vittorie a testa nei 4 precedenti.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (256)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicolò Ramella

Francesi con 3 punti, 1-0 sul Girona e ko con l'Arsenal. Olandesi con un solo punto, sconfitti dalla Juventus e 1-1 con lo Sporting Lisbona.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (257)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Christian Giordano

Svizzeri ancora a 0 punti, ko con Brest e Brugge. Sporting Lisbona a quota 4 punti, 2-0 sul Lille e 1-1 con il PSV. Ha sempre vinto nei due precedenti



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (258)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Giovanni Cristiano

Entrambe ancora a 0 punti. Girona dopo i ko con PSG e Feyenoord .Slovan Bratislava dopo le sconfitte con Celtic e Manchester City. Nessun precedente.

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2024



Mercoledi 23 Ottobre, la copertura si aprirà con il "Champions League Show", trasmesso alle 18:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K, condotto da Federica Masolin, affiancata dagli esperti Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban ed Esteban Cambiasso. Mario Giunta sarà responsabile degli aggiornamenti e delle ultime notizie. Questo primo blocco sarà seguito da ulteriori approfondimenti alle 19:30 su Sky Sport 24 e Sky Sport 4K, mentre il resoconto finale delle partite sarà disponibile a partire dalle 23:00, ancora una volta su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K, con l'After Party che chiuderà la serata calcistica a mezzanotte.

Alle 18:45, "Diretta Gol" trasmetterà i gol e i momenti salienti in diretta da tutti i campi. Sarà disponibile in esclusiva su Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW e Sky Go. Questa edizione numero 70 della UEFA Champions League, che si disputa con un nuovo formato a 36 squadre in un unico girone, sarà commentata dai telecronisti Sky che seguiranno ogni partita in tempo reale. Daniele Barone racconterà la sfida tra Atalanta BC e Celtic FC, mentre Federico Botti seguirà Stade Brestois 29 contro Bayer 04 Leverkusen.

La partita tra Atalanta e Celtic, in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213), sarà raccontata dalla voce di Fabio Caressa, con Beppe Bergomi a fornire il commento tecnico. A bordocampo ci saranno Massimiliano Nebuloni e Marina Presello per le interviste. L'Atalanta, con 4 punti ottenuti grazie a un pareggio per 0-0 contro l'Arsenal e una vittoria per 3-0 sullo Shakhtar Donetsk, cercherà di consolidare la propria posizione contro un Celtic che ha 3 punti, ottenuti vincendo per 5-1 contro lo Slovan Bratislava, ma che ha subito un pesante 7-1 dal Borussia Dortmund. Questa è la prima volta che le due squadre si affrontano.

Contemporaneamente, la sfida tra Brest e Bayer Leverkusen sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253), con la telecronaca affidata a Pietro Nicolodi. Entrambe le formazioni sono a punteggio pieno: i francesi hanno battuto 2-1 lo Sturm Graz e 4-0 il Salisburgo, mentre i tedeschi hanno superato il Feyenoord per 4-0 e il Milan per 1-0. Anche per loro, non ci sono precedenti diretti in competizioni europee.

Alle 21:00, si proseguirà con una nuova sessione di "Diretta Gol", che coprirà le partite serali. Alessandro Sugoni seguirà Atlético de Madrid contro LOSC Lille, Federico Zancan racconterà la sfida tra FC Barcelona e FC Bayern München, mentre Christian Giordano si occuperà di FC Salzburg contro GNK Dinamo. Paolo Ciarravano sarà la voce di Manchester City contro AC Sparta Praha, Riccardo Gentile seguirà RB Leipzig contro Liverpool FC e Federico Botti commenterà SL Benfica contro Feyenoord.

Tra gli incontri più attesi delle 21:00, Barcellona affronterà il Bayern Monaco. Questa partita sarà trasmessa anche in chiaro su TV8, oltre che su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (252). La telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi, con Aldo Serena a supporto per l'analisi tecnica, e Paolo Aghemo per le interviste a bordocampo. Entrambe le squadre hanno 3 punti: il Barça arriva dalla sconfitta per 2-1 contro il Monaco e dalla vittoria per 5-0 sullo Young Boys, mentre il Bayern ha ottenuto una netta vittoria per 9-2 contro la Dinamo Zagabria, seguita però da una sconfitta per 1-0 contro l'Aston Villa.

La sfida tra Manchester City e Sparta Praga si giocherà su Sky Sport (253) e sarà raccontata da Nicola Roggero. Le due squadre sono appaiate a quota 4 punti, con il City che ha pareggiato 0-0 contro l'Inter e vinto 4-0 contro lo Slovan Bratislava, mentre lo Sparta Praga ha vinto per 3-0 contro il Salisburgo e pareggiato 1-1 con lo Stoccarda. L'incontro tra RB Lipsia e Liverpool sarà trasmesso su Sky Sport (254) e commentato da Dario Massara. Il Lipsia è ancora fermo a 0 punti, sconfitto dall'Atletico Madrid e dalla Juventus, mentre il Liverpool ha vinto entrambe le partite disputate finora, battendo il Milan per 3-1 e il Bologna per 2-0. Nei due precedenti incontri, i Reds hanno sempre avuto la meglio. Antonio Nucera sarà la voce di Atlético Madrid contro LOSC Lille, partita trasmessa su Sky Sport (255). L'Atlético ha 3 punti, ottenuti con la vittoria per 2-1 contro il Lipsia, ma ha subito una pesante sconfitta per 4-0 contro il Benfica. Il Lille, con 3 punti, ha battuto il Real Madrid per 1-0 dopo aver perso contro lo Sporting CP. Anche in questo caso, non ci sono precedenti tra le due squadre.

SL Benfica e Feyenoord si affronteranno in diretta su Sky Sport (256), con la telecronaca di Luca Mastrorilli. Il Benfica è a punteggio pieno, grazie alle vittorie per 2-1 contro la Stella Rossa e 4-0 sull'Atlético Madrid. Il Feyenoord ha ottenuto 3 punti, sconfiggendo il Girona per 3-2 dopo la sconfitta per 4-0 contro il Bayer Leverkusen. Andrea Menon racconterà la sfida tra Salisburgo e Dinamo Zagabria, trasmessa su Sky Sport (257). Gli austriaci non hanno ancora raccolto punti né segnato gol, sconfitti da Sparta Praga e Brest. La Dinamo Zagabria, invece, ha un solo punto, conquistato con un pareggio per 2-2 contro il Monaco, ma ha subito una pesante sconfitta per 9-2 contro il Bayern Monaco.

La partita tra Young Boys e Inter sarà visibile in diretta esclusiva su Amazon Prime Video e per i clienti Sky su Sky Q, grazie all'app Prime Video. Sandro Piccinini sarà alla telecronaca, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico, mentre Andrea Paventi sarà l'inviato a Zurigo per le interviste e i collegamenti. Gli svizzeri sono ancora a secco di punti e gol, dopo le sconfitte contro Aston Villa e Barcellona, mentre l'Inter ha 4 punti, frutto di uno 0-0 contro il Manchester City e di una vittoria per 4-0 contro la Stella Rossa.

Studio - Champions League Show : Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban ed Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news



: Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban ed Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news ore 18.00: “Champions League Show” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 19.30: “ Champions League Show ” Sky Sport 24, Sky Sport 4K

” Sky Sport 24, Sky Sport 4K ore 23.00: “ Champions League Show ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 24.00: “Champions League show-After Party” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K



Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 18:45 Uefa Champions League 2024/25 3a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (251)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.70 nel nuovissimo formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky



- Atalanta BC vs Celtic FC : Daniele Barone

- Stade Brestois 29 vs Bayer 04 Leverkusen : Federico Botti



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa - Commento: Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Marina Presello

Nerazzurri con 4 punti: 0-0 con l'Arsenal e 3-0 sullo Shakhtar. Celtic a quota 3: 5-1 sullo Slovan Bratislava e ko con il Borussia D. (7-1). Nessun precedente.



ore 18:45 Uefa Champions League 2024/25 3a Giornata: BREST vs BAYER LEVERKUSEN

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Pietro Nicolodi

Entrambe a punteggio pieno. Francesi dopo il 2-1 sullo Sturm Graz e il 4-0 sul Salisburgo. Bayer dopo il 4-0 sul Feyenoord e l'1-0 sul Milan. Nessun precedente.





Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport UNO (201) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.70 nel nuovissimo formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky



- Atlético de Madrid vs LOSC Lille: Alessandro Sugoni

- FC Barcelona vs FC Bayern München: Federico Zancan

- FC Salzburg v GNK Dinamo: Christian Giordano

- Manchester City vs AC Sparta Praha : Paolo Ciarravano

- RB Leipzig vs Liverpool FC: Riccardo Gentile

- SL Benfica vs Feyenoord: Federico Botti



[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Andrea Marinozzi - Commento: Aldo Serena

Bordocampo ed interviste: Paolo Aghemo

Entrambe con 3 punti. Barca dopo il ko con il Monaco (2-1) e il 5-0 sullo Young Boys. Bayern dopo il 9-2 sulla Dinamo Zagabria e il ko con l'Aston Villa (1-0).



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (253)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero

Entrambe a quota 4 punti. City dopo lo 0-0 con l?inter e il 4-0 sullo Slovan Bratislava. Sparta Praga dopo il 3-0 sul Salisburgo e l'1-1 con lo Stoccarda.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (254)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara

Tedeschi a 0 punti, ko con Atletico Madrid e Juventus. Liverpool a punteggio pieno dopo il 3-1 sul Milan e il 2-0 sul Bologna. Ha sempre vinto nei 2 precedenti



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (255)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera

Atletico dopo il 2-1 sul Lipsia e il ko con il Benfica (4-0). Lille dopo il ko con lo Sporting e l'1-0 sul Real Madrid. Nessun precedente tra le due squadre



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (256)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Luca Mastrorilli

Portoghesi a punteggio pieno: 2-1 sulla Stella Rossa e 4-0 sull'Atletico Madird. Feyenoord con 3 punti, ko con il Bayer Leverkusen (0-4) e 3-2 sul Girona.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (257)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Andrea Menon

Austriaci a quota 0 punti e 0 gol, sconfitti da Sparta Praga e Brest. Dinamo Zagabria con un solo punto ko con il Bayern Monaco (9-2) e 2-2 con il Monaco.





Streaming: diretta su Amazon Prime Video (App Sky Q per abbonati Amazon Prime)

Satellite: diretta su Amazon PrimeVideo Sports Bar (217 solo utenze commerciali)

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Svizzeri a quota 0 punti e 0 gol, ko con Aston Villa e Barcellona, Inter a quota 4 punti 0-0 con il Manchester City e 4-0 sulla Stella Rossa. Nessun precedente tra le due squadre. La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q, Sky Stream, Sky Glass e abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. Disponibile sui canali Sky Sport anche in differita/sintesi con la telecronaca di Maurizio Compagnoni, Inviato a Zurigo: Andrea Paventi.



