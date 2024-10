Europa e Conference League 2024/25 23 / 24 Ottobre Diretta Esclusiva Sky NOW Palinsesto Telecronisti

Si torna in campo in Europa per la terza giornata della “league phase” di UEFA Europa League e la seconda di UEFA Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Si parte già mercoledì 23 ottobre con due match di Europa League in programma alle 16.30: Galatasaray-Elfsborg (Sky Sport Calcio e in streaming su NOW) e Braga-Bodoe Glimt (Sky Sport 254 e in streaming su NOW). Giovedì 24 ottobre in campo le restanti 34 partite, da seguire in contemporanea anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport 251 e NOW).

LE ITALIANE - Alle 18.45 si inizia con la Roma, impegnata all’Olimpico contro la Dinamo Kiev. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Alle 21 tocca alla Lazio, impegnata in trasferta contro il Twente (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). In Conference League tocca alla Fiorentina, impegnata in Svizzera alle 18.45 contro il San Gallo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW.

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League, con Mario Giunta alla conduzione degli studi insiemeai suoi ospiti, tra cui, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando.

SKY EUROPA E CONFERENCE LEAGUE 2024/25 DIRETTA - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Uefa Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

UEFA EUROPA LEAGUE 3a GIORNATA

MERCOLEDI 23 OTTOBRE 2024

ore 16:30 Uefa Europa League 2024/25 3a Giornata: GALATASARAY vs ELSFSBORG

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Giovanni Rispoli



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (254)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Gaia Brunelli

GIOVEDI 24 OTTOBRE 2024

Studio - Europa League Show : con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news Vittoria Orlando

: con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news Vittoria Orlando Studio - After Party Best of Europe : con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside.



: con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. ore 18:45 Uefa Europa League 2024/25 2a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (251)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



- AS Roma vs FC Dynamo Kyiv : Riccardo Gentile

- Eintracht Frankfurt vs FC RFS : Cristiano Tognoli

- FC Midtjylland vs R. Union Saint-Gilloise: Calogero Destro

- Ferencvárosi TC vs OGC Nice : Antonio Nucera

- Maccabi Tel-Aviv FC vs Real Sociedad de Fútbol: Giovanni Poggi

- PAOK FC vs FC Viktoria Plze?: Andrea Voria

- Qaraba? FK vs AFC Ajax: Gianluigi Bagnulo



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Lorenzo Minotti,

bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante



ore 18:45 Uefa Europa League 2024/25 3a Giornata: EINTRACHT FRANCOFORTE vs RFS

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (251)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



- Athletic Club vs SK Slavia Praha: Andrea Menon

- FC Porto vs TSG 1899 Hoffenheim: Christian Giordano

- FC Twente vs S.S. Lazio: Daniele Barone

- Fenerbahçe SK vs Manchester United : Filippo Benincampi

- Malmö FF vs Olympiacos FC: Andrea Voria

- Olympique Lyonnais vs Be?ikta? JK: Giovanni Poggi

- Rangers FC vs Fotbal Club FCSB: Calogero Destro

- RSC Anderlecht vs PFC Ludogorets 1945: Cristiano Tognoli

- Tottenham Hotspur vs AZ Alkmaar: Gianluigi Bagnulo



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Davide Polizzi, commento Fernando Orsi,

bordocampo Matteo Petrucci



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 3a Giornata: FENERBACHE vs MANCHESTER UNITED

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (253)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Maurizio Compagnoni



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (254)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (255)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Fabrizio Redaelli



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (256)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Matteo Marceddu



UEFA CONFERENCE LEAGUE 2a GIORNATA



GIOVEDI 24 OTTOBRE 2024

ore 16:30 Uefa Conference League 2024/25 2a Giornata: VIKINGUR vs CERCLE BRUGGE

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Alessio Colombo



: con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news Vittoria Orlando ore 18:45 Uefa Conference League 2024/25 2a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (251)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Massimo Marianella, commento Blerim Dzemaili

bordocampo Vanessa Leonardi - Diretta Gol: Dario Massara



ore 21:00 Uefa Conference League 2024/25 2a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (251)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (255)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Elia Faggion - Diretta Gol: Alessandro Sugoni

Arttcolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

