Basket, una lunga notte con NBA 360 (dieci partite in diretta su Sky Sport 205)

Torna la regular season NBA con le sue nottate piene di partite e torna anche NBA 360, l’appuntamento con la "diretta basket" in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Una nottata tutta da vivere per non perdersi neanche un’emozione della prima settimana di stagione regolare. Questa notte su Sky Sport Max all’1.00 cominciano tre ore e mezza di pallacanestro no-stop, con dieci gare una in fila all’altra da vivere con il commento originale statunitense.

Per chi invece preferisce seguire una partita singola dal primo all’ultimo minuto, alle 2.00 verrà trasmessa la sfida tra Houston Rockets e Memphis Grizzlies su Sky Sport NBA e in streaming su NOW.

Questo il programma completo delle gare, per una super nottata con la pallacanestro più bella del mondo.

ORLANDO MAGIC-BROOKLYN NETS ore 1.00

TORONTO RAPTORS-PHILADELPHIA 76ERS ore 1.00

ATLANTA HAWKS-CHARLOTTE HORNETS ore 1.30

CLEVELAND CAVALIERS-DETROIT PISTONS ore 1.30

NEW YORK KNICKS-INDIANA PACERS ore 1.30

HOUSTON ROCKETS-MEMPHIS GRIZZLIES ore 2.00 (anche su Sky Sport NBA)

MILWAUKEE BUCKS-CHICAGO BULLS ore 2.00

UTAH JAZZ-GOLDEN STATE WARRIORS ore 3.30

LOS ANGELES LAKERS-PHOENIX SUNS ore 4.00

PORTLAND TRAIL BLAZERS-NEW ORLEANS PELICANS ore 4.00

