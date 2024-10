Sky Sport Tennis 🎾 in diretta ATP Masters 1000 Parigi-Bercy e tre tornei WTA (in streaming NOW)

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW.. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre: l’ultimo Masters 1000 della stagione, il Rolex Paris Masters sui campi di Parigi Bercy, e tre tornei femminili, in attesa delle WTA Finals che scattano sabato: i WTA 250 di Hong Kong, Jiujiang e Merida.

L'ultimo mille della stagione sarà una tappa fondamentale per le Atp Finals di Torino. Ci sono ancora quattro posti a disposizione e il torneo parigino sarà decisivo. Non c'è il campione in carica, Novak Djokovic, ma non mancano le stelle, a partire da Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo arriva dai titoli a Shanghai e al Six Kings Slam e vuole battere il "tabù Bercy" visto che non ha mai superato gli ottavi di finale. Nonostante un tabellone impegnativo, l'azzurro parte favorito, ma non mancano i rivali a partire da Carlos Alcaraz. Al via anche altri sette italiani a partire da Lorenzo Musetti, semifinalista la scorsa settimana a Vienna, ma anche Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e la coppia Sonego-Fognini, entrati nel main draw dalle qualificazioni.

Non solo Parigi Bercy perché in settimana si giocheranno anche tre tornei Wta, gli ultimi della stagione prima delle Wta Finals che prenderanno il via sabato prossimo a Riyad. Sono il Wta 250 di Hong Kong, il Wta 250 di Jiujiang (Cina) e il Wta 250 di Merida (Messico). Due le italiane in campo: Lucia Bronzetti (reduce dalla semifinale di Guangzhou) a Jiujiang e Lucrezia Stefanini a Merida. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La squadra di telecronisti Sky Sport che commenterà i match sarà composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Ferrero, Fabio Tavelli, Alessandro Sugoni, Dario Massara, Alessandro Lupi e Nicolò Ramella.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2024 del tennis su Sky!

La programmazione del ATP Rolex Paris Masters 2024

sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Lunedì 28 ottobre – 1^ giornata

Sky Sport Tennis e NOW – dalle 11 alle 22.30

Sky Sport Uno e NOW – dalle 11 alle 22.30

Martedì 29 ottobre - 2^ giornata

Sky Sport Tennis e NOW –dalle 11 alle 22.30

Sky Sport Uno e NOW – dalle 11 alle 20.15

Sky Sport Arena e NOW – dalle 19 alle 22.30

Mercoledì 30 ottobre - 3^ giornata

Sky Sport Tennis e NOW –dalle 11 alle 22.30

Sky Sport Uno e NOW – dalle 11 alle 20.45

Sky Sport Arena e NOW – dalle 19 alle 22.30

Giovedì 31 ottobre - 4^ giornata

Sky Sport Tennis e NOW –dalle 11 alle 22.30

Sky Sport Uno e NOW – dalle 11 alle 19

Venerdì 1° novembre – Quarti di finale

Sky Sport Tennis e NOW – dalle 14 alle 22.30

Sky Sport Uno e NOW – dalle 14 alle 18

Sabato 2 novembre – Semifinali

Sky Sport Tennis e NOW – dalle 14 alle 19

Domenica 3 novembre - Finale

Sky Sport Uno e NOW – dalle 15

La programmazione dei tre tornei WTA della settimana

sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Lunedì 28 ottobre

Sky Sport Tennis e NOW – dalle 6 alle 11 e dalle 22.30 (il meglio dei tornei)

Martedì 29 ottobre

Sky Sport Tennis e NOW – dalle 6 alle 11 e dalle 22.30 (il meglio dei tornei)

Mercoledì 30 ottobre

Sky Sport Tennis e NOW – dalle 6 alle 11 e dalle 22.30 (il meglio dei tornei)

Giovedì 31 ottobre

Sky Sport Tennis e NOW – dalle 6 alle 11 e dalle 22.30 (il meglio dei tornei)

Venerdì 1° novembre

Sky Sport Tennis e NOW – dalle 6 alle 14 e dalle 22.30 (il meglio dei tornei)

Sabato 2 novembre

Sky Sport Tennis e NOW – dalle 8 semifinali Jiujiang

Domenica 3 novembre

Sky Sport Tennis e NOW – dalle 2 semifinali Merida

Sky Sport Arena e NOW – dalle 9 finale Hong Kong

Sky Sport Max e NOW – dalle 9.30 finale Jiujiang

Notte domenica 3-lunedì 4 novembre

Sky Sport Tennis e NOW – dall’1 finale Merida

