Hanno Ucciso l'Uomo Ragno gli episodi finali della serie stasera su Sky e NOW

Arrivano venerdì 1° novembre, su Sky e in streaming su NOW gli ultimi due – attesissimi – episodi di HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883, diretti da Francesco Ebbasta. La serie Sky Original di Sydney Sibilia è diventata subito un cult, segnando primati su tutti i fronti: dagli ascolti da record già al debutto e poi cresciuti costantemente di settimana in settimana, alle recensioni stellari, fino all’entusiasmo sui social, letteralmente invasi da un’ondata travolgente di affetto per la serie, i suoi protagonisti e gli 883.

Quanto agli ascolti, nel corso di questa settimana il quinto e il sesto episodio della serie sono rimasti sui record precedenti, superando quota 1 milione 300mila spettatori tv medi e facendo registrare un ulteriore +3% sulla performance della settimana precedente. I primi due episodi della serie prodotta da Sky Studios e Groenlandia, invece, sono stati visti finora da 2 milioni di spettatori medi.

Il gran finale racconta dell’estate 1992, “l’estate degli 883”: Hanno ucciso l’Uomo Ragno è il tormentone estivo dell’anno e l’Aquafan di Riccione è, per Max e Mauro, un vero e proprio sogno a occhi aperti, fra feste in piscina e una villa tutta per loro. Ma il successo li costringe alle prime rinunce...

SINOSSI EPISODI 7-8 - Hanno ucciso l’Uomo Ragno è la hit dell’estate ma nessuno sa chi sono gli 883 e la vita di Max e Mauro non è affatto cambiata, non sono neanche diventati ricchi! Mauro sogna di fare un tour promozionale ma Max è distratto da Silvia: lei ora è single e lui non ha mai smesso di amarla. Arriva una proposta: Max e Mauro parteciperanno… al Cantagiro! Max sogna una vacanza con Silvia, ma, dopo il successo televisivo, ci sono grandi piani per gli 883: il concerto di fine stagione dell’Aquafan di Riccione. Per Mauro è un sogno che si realizza, una villa tutta per loro, tante feste e tante ragazze. Max invece sente la mancanza di Silvia che sente si sta già allontanando da lui. E non è finita qui… bisogna anche incidere un nuovo disco a breve, devono mettersi al lavoro!

HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 | Stasera in prima serata su Sky Serie e in streaming su NOW gli ultimi due episodi. Tutti gli episodi sono anche on demand, disponibili in 4K HDR







