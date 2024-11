WTA Finals 2024: Le Migliori Tenniste (con Paolini ed Errani) in Diretta su Sky e NOW

Le migliori tenniste del 2024 si sfidano sul cemento indoor di Riyadh nelle WTA Finals, il primo evento del “Gran Finale di stagione del tennis” che sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW. con una copertura integrale da sabato 2 a sabato 9 novembre.

Su Sky e NOW sarà possibile seguire tutti i match del torneo di singolare e di doppio in diretta, con il racconto della squadra tennis composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Dario Massara, Fabio Tavelli, Gaia Brunelli e Nicolò Ramella mentre nell’analisi si alterneranno i talent Laura Golarsa e Barbara Rossi. Oltre a proporre tutte le sfide, Sky Sport seguirà le WTA Finals 2024 con studi di presentazione e approfondimento su Sky Sport 24, condotti da Eleonora Cottarelli. L’inviato Stefano Meloccaro curerà i collegamenti in diretta da Riyadh.

Al via delle WTA Finals si presenta l’azzurra Jasmine Paolini, reduce da un’annata straordinaria che l’ha vista arrivare in finale al Roland Garros e a Wimbledon e vincere il torneo WTA 1000 di Dubai. Jasmine arriva a Riyadh con il numero 4 del seeding ed è inserita nel Gruppo Viola insieme ad Aryna Sabalenka, Elena Rybakina e Qinwen Zheng. Nel Gruppo Arancione, invece, si affronteranno Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula e Barbora Krejcikova.

Già definito il programma delle prime due giornate delle WTA Finals: sabato 2 novembre la prima sfida del torneo singolare sarà Sabalenka-Zheng, a seguire Paolini-Rybakina. Domenica 3 novembre Swiatek-Krejcikova seguita da Gauff-Pegula.

Anche nel torneo di doppio c’è una importante presenza italiana, con la coppia Jasmine Paolini/Sara Errani, oro olimpico a Parigi 2024 e vincitrice dei WTA 1000 di Roma e Pechino. Paolini/Errani sono inserite nel Gruppo Bianco con Dabrowski/Routliffe, Dolehide/Krawczyk e Chan/Kudermetova. Nel Gruppo Verde invece ecco Kichenok/Ostapenko, Hsieh/Mertens, Melichar Martinez/Perez e Siniakova/Townsend.

Sabato 2 novembre il programma si aprirà con Hsieh/Mertens- Melichar Martinez/Perez e si chiuderà con Kichenok/Ostapenko-Siniakova/Townsend. Domenica 3 novembre Dabrowski/Routliffe-Chan/Kudermetova e Paolini/Errani-Dolehide/Krawczyk.

Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, sul sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite di Paolini, della coppia Paolini/Errani e della finale.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

PROGRAMMAZIONE WTA FINALS 2024 SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Sabato 2 novembre, l’evento si apre su Sky Sport Max e NOW alle 13:30 con il doppio del Gruppo Verde tra Hsieh/Mertens e Melichar Martinez/Perez, seguito dallo Studio WTA Finals 2024. Nel pomeriggio, si passa al singolare del Gruppo Viola con Sabalenka-Zheng alle 16, mentre alle 18 è previsto l'atteso incontro PAOLINI-Rybakina, che andrà in onda anche su Sky Sport Tennis a partire dalle 18:30. La giornata si conclude alle 20:15 con un altro match di doppio, Kichenok/Ostapenko vs Siniakova/Townsend, trasmesso sia su Sky Sport Max sia su Sky Sport Tennis.

Domenica 3 novembre, la copertura si concentra su Sky Sport Tennis e NOW, iniziando alle 11:00 con il doppio del Gruppo Bianco, Dabrowski/Routliffe contro Chan/Kudermetova. Seguono i singolari del Gruppo Arancione, con Swiatek-Krejcikova alle 13:30 e Gauff-Pegula alle 16:00. La giornata si chiude alle 18:15 con il doppio PAOLINI/ERRANI contro Dolehide/Krawczyk.

Lunedì 4 novembre, sempre su Sky Sport Tennis e NOW, la programmazione inizia dalle 11:00 con un doppio, seguito dai singolari delle 13:30 e delle 16:00. Lo Studio WTA Finals 2024 va in onda alle 13:15 e alle 15:45, anche su Sky Sport 24.

Martedì 5 e mercoledì 6 novembre, la copertura mantiene lo stesso formato: doppio dalle 11:00, con i singolari alle 13:30 e alle 16:00. Lo Studio è in onda alle 13:15 e alle 15:45 su Sky Sport 24.

Giovedì 7 novembre, la programmazione continua con lo stesso schema, doppio e singolare, trasmesso su Sky Sport Tennis e NOW, con due appuntamenti dello Studio WTA Finals.

Venerdì 8 novembre è il giorno delle semifinali. Il programma si apre alle 13:30 con la prima semifinale di doppio, seguita dalla prima semifinale di singolare alle 16:00 e dalla seconda alle 18:00. L’ultima semifinale di doppio è in programma alle 20:00. Lo Studio WTA Finals è previsto alle 13:15 e alle 15:45 anche su Sky Sport 24.

Sabato 9 novembre, giornata delle finali, alle 14:00 si disputerà la finale di doppio, seguita alle 17:00 dalla finale di singolare. Lo Studio WTA Finals 2024 accompagnerà gli spettatori con analisi pre e post-partita, trasmesse anche su Sky Sport 24.

SABATO 2 NOVEMBRE



Sky Sport Max e in streaming su NOW:

dalle 13.30 Doppio, Round Robin (Gruppo Verde): Hsieh/Mertens- Melichar Martinez/Perez

a seguire Studio WTA Finals 2024

n.b. 16 Singolare, Round Robin (Gruppo Viola): Sabalenka-Zheng

a seguire Studio WTA Finals 2024

n.b. 18 Singolare, Round Robin (Gruppo Viola): PAOLINI-Rybakina (dalle 18.30 anche su Sky Sport Tennis)

a seguire Studio WTA Finals 2024 (anche su Sky Sport Tennis)

n.b. 20.15 Doppio, Round Robin (Gruppo Verde): Kichenok/Ostapenko-Siniakova/Townsend (anche su Sky Sport Tennis)

DOMENICA 3 NOVEMBRE



Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

dalle 11 Doppio, Round Robin (Gruppo Bianco): Dabrowski/Routliffe-Chan/Kudermetova

a seguire Studio WTA Finals 2024

n.b. 13.30 Singolare, Round Robin (Gruppo Arancione): Swiatek-Krejcikova

a seguire Studio WTA Finals 2024

n.b. 16 Singolare, Round Robin (Gruppo Arancione): Gauff-Pegula

a seguire Studio WTA Finals 2024

n.b. 18.15 Doppio, Round Robin (Gruppo Bianco): PAOLINI/ERRANI-Dolehide/Krawczyk.

LUNEDI 4 NOVEMBRE



Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Dalle 11 Doppio, Round Robin

13.15 Studio WTA Finals 2024 (anche su Sky Sport 24)

Nb 13.30 Singolare, Round Robin

15.45 Studio WTA Finals 2024 (anche su Sky Sport 24)

Nb 16 Singolare, Round Robin

Nb 18 Doppio, Round Robin

MARTEDI 5 NOVEMBRE



Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Dalle 11 Doppio, Round Robin

13.15 Studio WTA Finals 2024 (anche su Sky Sport 24)

Nb 13.30 Singolare, Round Robin

15.45 Studio WTA Finals 2024 (anche su Sky Sport 24)

Nb 16 Singolare, Round Robin

Nb 18 Doppio, Round Robin

MERCOLEDI 6 NOVEMBRE



Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Dalle 11 Doppio, Round Robin

13.15 Studio WTA Finals 2024 (anche su Sky Sport 24)

Nb 13.30 Singolare, Round Robin

15.45 Studio WTA Finals 2024 (anche su Sky Sport 24)

Nb 16 Singolare, Round Robin

Nb 18 Doppio, Round Robin

GIOVEDI 7 NOVEMBRE



Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Dalle 11 Doppio, Round Robin

13.15 Studio WTA Finals 2024 (anche su Sky Sport 24)

Nb 13.30 Singolare, Round Robin

15.45 Studio WTA Finals 2024 (anche su Sky Sport 24)

Nb 16 Singolare, Round Robin

Nb 18 Doppio, Round Robin

VENERDI 8 NOVEMBRE



Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

13.15 Studio WTA Finals 2024 (anche su Sky Sport 24)

Dalle 13.30 Doppio, 1^ semifinale

15.45 Studio WTA Finals 2024 (anche su Sky Sport 24)

Nb 16 Singolare, 1^ semifinale

Nb 18 Singolare, 2^ semifinale

Nb 20 Doppio, 2^ semifinale

SABATO 9 NOVEMBRE



Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

13.45 Studio WTA Finals 2024 (anche su Sky Sport 24)

Dalle 14 Doppio, Finale

16.30 Studio WTA Finals 2024 (anche su Sky Sport 24)

Nb 17 Singolare, Finale

A seguire Studio WTA Finals 2024 (anche su Sky Sport 24)

