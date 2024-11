Tennis, Nitto ATP Finals 2024 (diretta SKY Sport e NOW) con Sinner e la coppia Bolelli/Vavassori

AL VIA LE ‘NITTO ATP FINALS’ A TORINO

CON IL MEGLIO DEL TENNIS MONDIALE

JANNIK SINNER E GLI ALTRI TOP PLAYER DEL 2024

IN DIRETTA SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Da DOMENICA 10 a DOMENICA 17 NOVEMBRE

l’ATTO FINALE della stagione maschile con l’Italia protagonista

Il numero 1 del mondo Jannik Sinner a caccia dell’ennesimo trionfo

e la coppia Bolelli/Vavassori impegnata nel torneo di doppio



“Campo centrale” SKY SPORT TENNIS anche in streaming su NOW:

ogni giorno 12 ore di diretta, dalle 11 alle 23, con studi di presentazione, commenti, analisi e approfondimenti

Su SKY SPORT 24 l’appuntamento quotidiano con

“Il tennis è servito” in diretta dall’Inalpi Arena.

A fine giornata “ATP Finals The Insider”,

con immagini e interviste esclusive



La squadra tennis di Sky Sport racconterà tutte le sfide

insieme ai commenti da… “maestri” di Paolo Bertolucci,

Ivan Ljubicic, Flavia Pennetta, Raffaella Reggi e Barbara Rossi

#SkyTennis

I migliori tennisti del 2024 si sfidano alla Inalpi Arena di Torino nelle Nitto ATP Finals, il nuovo straordinario evento del “Gran Finale di stagione del tennis” che sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW con una copertura integrale da domenica 10 a domenica 17 novembre: ogni giorno ben 12 ore live, dalle 11 del mattino a notte inoltrata, per non perdere neanche un istante dell’appuntamento torinese.

Su Sky e NOW sarà possibile seguire tutti i match del torneo di singolare e di doppio in diretta, con il racconto della squadra tennis composta da Elena Pero, Luca Boschetto e Federico Ferrero. Nell’analisi si alterneranno i talent Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Raffaella Reggi, Barbara Rossi e Flavia Pennetta, protagonista degli studi di fine giornata.

Oltre a proporre tutte le sfide, con Sky Sport Tennis come “campo centrale” e alcuni incontri anche su Sky Sport Uno, Sky Sport seguirà le Finals 2024 prima e dopo ogni match con studi di presentazione e approfondimento condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. Gli inviati Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo racconteranno da bordo campo tutti i segreti delle Finals, mentre sul canale all news Sky Sport 24, quotidianamente tornerà Il tennis è servito con la padrona di casa Dalila Setti, mezz’ora in diretta a ora di… pranzo dalla Inalpi Arena per introdurre i temi principali del giorno con ospiti d’eccezione. A fine giornata non potrà mancare l’approfondimento di ATP Finals The Insider, curato da Giuseppe Marzo, che racconterà il “dietro le quinte” del torneo cogliendone, con immagini e interviste esclusive, gli aspetti più interessanti e curiosi.

Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals del sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite.

Alle Nitto ATP Finals 2024, nel torneo di singolare, prendono parte: Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex De Minaur (“Gruppo Nastase”) e Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Casper Ruud e Andrey Rublev (“Gruppo Newcombe”). Nel torneo di doppio al via le coppie: Marcelo Arevalo/Mate Pavic, Simone Bolelli/Andrea Vavassori, Rohan Bopanna/Matthew Ebden e Kevin Krawietz/Tim Puetz (“Gruppo Bob Bryan”); Marcel Granollers/Horacio Zeballos, Wesley Koolhof/Nikola Mektic, Max Purcell/Jordan Thompson e Harri Heliovaara/Henry Patten (“Gruppo Mike Bryan”).

PROGRAMMAZIONE NITTO ATP FINALS 2024 SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Ecco il programma completo delle ATP Finals con tutti gli appuntamenti da segnare. Domenica 10 novembre si parte alle ore 11 con lo Studio ATP Finals su Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW, seguito alle 11:30 dall'incontro di doppio Koolhof/Mektic contro Purcell/Thompson trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW. Alle 13:30 ci sarà nuovamente lo Studio ATP Finals su Sky Sport Tennis e NOW. Alle 14 (orario indicativo) il singolare vedrà protagonisti Medvedev e Fritz su Sky Sport Tennis e NOW, seguito da un altro spazio di approfondimento con lo Studio ATP Finals. Alle 17:30 tornerà lo Studio su Sky Sport Tennis e NOW per introdurre il match delle 18 tra Granollers/Zeballos e Heliovaara/Patten. La giornata si concluderà con il tanto atteso incontro serale delle 20:30 tra Sinner e De Minaur, trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW, accompagnato subito dopo dallo Studio ATP Finals e, per chiudere, dal programma ATP Finals The Insider.

Lunedì 11 novembre si inizia alle 11:15 con lo Studio ATP Finals in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW, seguito alle 11:30 dal match di doppio tra Arevalo/Pavic e Krawietz/Puetz su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW. Alle 13, Sky Sport 24 e NOW propongono Il Tennis è Servito, prima del ritorno dello Studio ATP Finals alle 13:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW. Alle 14 (indicativo) andrà in scena il match singolare tra Alcaraz e Ruud, seguito dallo Studio ATP Finals e dalle 17:30 un ulteriore approfondimento su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW. Alle 18, in doppio, si sfideranno Bolelli/Vavassori contro Bopanna/Ebden su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW, prima della serata dedicata al match di singolare Zverev-Rublev alle 20:30, sempre su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW, con gli ultimi commenti nello Studio ATP Finals e il programma ATP Finals The Insider.

Da martedì 12 a venerdì 15 novembre il palinsesto rimarrà molto ricco, cominciando ogni giorno alle 11:15 con lo Studio ATP Finals su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW. Alle 11:30 andranno in scena incontri di doppio nel round robin, mentre alle 13 si potrà seguire Il Tennis è Servito. Alle 13:30 ritornerà lo Studio ATP Finals, per poi lasciare spazio al singolare round robin delle 14 e a ulteriori incontri e approfondimenti fino alle 20:30, orario serale in cui sono previsti i match di singolare. Ogni giornata si concluderà con lo Studio ATP Finals e ATP Finals The Insider.

Sabato 16 novembre le semifinali saranno al centro dell’attenzione: si parte alle 11:30 con lo Studio ATP Finals, per poi proseguire con la prima semifinale di doppio alle 12. Alle 13:30 ci sarà Il Tennis è Servito e, alle 14:30, la prima semifinale di singolare. A seguire, ulteriori analisi e la seconda semifinale di doppio alle 18, con chiusura affidata alla seconda semifinale di singolare alle 20:30 e al consueto ATP Finals The Insider.

Domenica 17 novembre, giornata conclusiva, alle 13:30 inizierà Il Tennis è Servito su Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW, seguito alle 14:30 dallo Studio ATP Finals. Alle 15 ci sarà la finale di doppio, poi, alle 18, la finale di singolare. Il tutto sarà completato dallo Studio ATP Finals e, in chiusura, dal consueto ATP Finals The Insider su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW.

Domenica 10 novembre

ore 11 Studio ATP Finals Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 11.30 koolhof/mektic-purcell/thompson Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW ore 13.30 Studio ATP Finals Sky Sport Tennis e NOW

Nb ore 14 MEDVEDEV-FRITZ Sky Sport Tennis e NOW

Sky Sport Tennis e NOW A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Tennis e NOW

ore 17.30 Studio ATP Finals Sky Sport Tennis e NOW

ore 18 GRANOLLERS/ZEBALLOS-HELIOV./PATTEN Sky Sport Tennis e NOW

Sky Sport Tennis e NOW A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Tennis e NOW

Nb ore 20.30 SINNER-DE MINAUR Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Tennis e NOW

A seguire ATP FINALS THE INSIDER Sky Sport Tennis e NOW

Lunedì 11 novembre

ore 11.15 Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

ore 11.30 AREVALO/PAVIC-KRAWIETZ/PUETZ Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW ore 13 IL TENNIS E’ SERVITO Sky Sport 24 e NOW

ore 13.30 Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Nb ore 14 ALCARAZ-RUUD Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 17.30 Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 18 BOLELLI/VAVASSORI-BOPANNA/EBDEN Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Nb ore 20.30 ZVEREV-RUBLEV Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire ATP FINALS THE INSIDER Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Martedì 12 novembre

ore 11.15 Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

ore 11.30 Doppio, Round robin Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 13 IL TENNIS E’ SERVITO Sky Sport 24 e NOW

ore 13.30 Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Nb ore 14 SINGOLARE, ROUND ROBIN Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 17.30 Studio ATP Finals Sky Sport Tennis e NOW

ore 18 Doppio, Round robin Sky Sport Tennis e NOW

A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Nb ore 20.30 SINGOLARE, ROUND ROBIN Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire ATP FINALS THE INSIDER Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

Mercoledì 13 novembre

ore 11.15 Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

ore 11.30 Doppio, Round robin Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 13 IL TENNIS E’ SERVITO Sky Sport 24 e NOW

ore 13.30 Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Nb ore 14 SINGOLARE, ROUND ROBIN Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 17.30 Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 18 Doppio, Round robin Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Nb ore 20.30 SINGOLARE, ROUND ROBIN Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire ATP FINALS THE INSIDER Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

Giovedì 14 novembre

ore 11.15 Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

ore 11.30 Doppio, Round robin Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 13 IL TENNIS E’ SERVITO Sky Sport 24 e NOW

ore 13.30 Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Nb ore 14 SINGOLARE, ROUND ROBIN Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 17.30 Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 18 Doppio, Round robin Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Nb ore 20.30 SINGOLARE, ROUND ROBIN Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire ATP FINALS THE INSIDER Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

Venerdì 15 novembre

ore 11.15 Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

ore 11.30 Doppio, Round robin Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 13 IL TENNIS E’ SERVITO Sky Sport 24 e NOW

ore 13.30 Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Nb ore 14 SINGOLARE, ROUND ROBIN Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 17.30 Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 18 Doppio, Round robin Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Nb ore 20.30 SINGOLARE, ROUND ROBIN Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire ATP FINALS THE INSIDER Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

Sabato 16 novembre

ore 11.30 Studio ATP Finals Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

ore 12 DOPPIO, SEMIFINALE 1 Sky Sport Tennis e NOW

ore 13.30 IL TENNIS E’ SERVITO Sky Sport 24 e NOW

ore 14 Studio ATP Finals Sky Sport Tennis e NOW

ore 14.30 SINGOLARE, SEMIFINALE 1 Sky Sport Tennis e NOW

A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Tennis e NOW

ore 17.30 Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 18 Doppio, SEMIFINALE 2 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Nb ore 20.30 SINGOLARE, SEMIFINALE 2 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire ATP FINALS THE INSIDER Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

Domenica 17 novembre

ore 13.30 IL TENNIS E’ SERVITO Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

ore 14.30 Studio ATP Finals Sky Sport Tennis e NOW

ore 15 DOPPIO, FINALE Sky Sport Tennis e NOW

ore 17.30 Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 18 SINGOLARE, FINALE Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire ATP FINALS THE INSIDER Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire le NITTO ATP FINALS e le DAVIS CUP FINALS!