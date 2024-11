IF - Gli Amici Immaginari, commovente commedia Prima TV Sky e streaming NOW - Ondemand 4K

Sky Cinema presenta in prima TV “IF - Gli Amici Immaginari”, la commovente commedia per tutta la famiglia, in onda lunedì 18 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 su Sky Cinema Collection), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Con Cailey Fleming (The Walking Dead), Ryan Reynolds (Deadpool & Wolverine) e John Krasinski (A Quiet Place, The Office), che ne firma anche la regia, il film racconta la storia di una ragazza che scopre di poter vedere gli amici immaginari di tutti, conosciuti come IF. Inizia così il suo viaggio magico per riunire gli IF dimenticati e i loro bambini, prima che spariscano. Un’avventura in cui credere, perfetta per tutta la famiglia.

SINOSSI - Bea, un’adolescente orfana di madre e con il padre in procinto di subire una delicata operazione chirurgica, scopre di poter vedere gli IF, cioè amici immaginari che sono stati abbandonati da coloro che un tempo erano stati bambini. Dopo aver scoperto che il vicino di casa ha il suo stesso potere, i due si alleano per poter ridare compagnia agli IF.

SKY CINEMA FANTASY - In occasione della prima visione IF – GLI AMICI IMMAGINARI, Sky Cinema Collection propone un viaggio attraverso mondi fantastici, al fianco di eroi leggendari e creature delle fiabe, con una programmazione interamente dedicata ai migliori film fantasy.

Da sabato 16 a domenica 24 novembre il canale propone più di 30 titoli, tra i quali segnaliamo i franchise capostipite del genere: gli 8 capitoli che vedono protagonista il maghetto più amato del grande schermo, HARRY POTTER, insieme al primo capitolo della saga spin-off ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI; i 4 film d’animazione targati DreamWorks, sul simpatico orco verde, SHREK, insieme al primo capitolo dello spin-off dedicato alle vicende de IL GATTO CON GLI STIVALI; e il franchise, basato sui libri di Cressida Cowell, che comprende i 3 film di DRAGON TRAINER, sulle avventure di un giovane vichingo che sviluppa un legame speciale con un drago ferito. Inoltre, direttamente dal mondo delle fiabe, sono da non perdere: il ritorno a Neverland di Peter Pan, ormai adulto, per salvare i suoi figli dalle grinfie dello spietato pirata, HOOK – CAPITAN UNCINO, diretto da Steven Spielberg con Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts; l’interpretazione di Joe Wright del mito di Peter Pan, PAN – VIAGGIO SULL’ISOLA CHE NON C’È con Hugh Jackman; l’irriverente versione firmata Tarsem Singh della famosa fiaba BIANCANEVE con Lily Collins e Julia Roberts nei panni della Regina Cattiva; il prequel di Biancaneve e il Cacciatore, IL CACCIATORE E LA REGINA DI GHIACCIO, con Chris Hemsworth, Jessica Chastain e Charlize Theron.

Non possono poi mancare le pellicole dedicate agli amanti dell’azione e, oltre alla trilogia campione di incassi al botteghino tratta dai romanzi di J.R.R. Tolkien, IL SIGNORE DEGLI ANELLI, citiamo: i due capitoli liberamente ispirati ai racconti di mitologia greca, SCONTRO TRA TITANI e LA FURIA DEI TITANI, con Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes; l’adattamento del celebre videogioco WARCRAFT – L’INIZIO, regia di Duncan Jones; la trasposizione cinematografica della saga scritta da Stephen King, LA TORRE NERA con Matthew McConaughey e Idris Elba; la coproduzione tra Cina e Stati Uniti, THE GREAT WALL, diretta dal regista candidato agli Oscar® Zhang Yimou, con Matt Damon, Willem Dafoe e Pedro Pascal; e il film d’azione incentrato sulla lotta tra umani e divinità pagane, IMMORTALS con Henry Cavill e Stephen Dorff.

IF - GLI AMICI IMMAGINARI, lunedì 18 novembre in prima tv alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 su Sky Cinema Collection), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.

