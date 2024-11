Il Colore Viola, Prima TV Sky e NOW, adattamento cinematografico del musical di Broadway

Arriva in prima TV su Sky Cinema IL COLORE VIOLA, adattamento cinematografico del musical di Broadway tratto dal romanzo Premio Pulitzer di Alice Walker, già diventato film nel 1985 per la regia di Steven Spielberg, in onda martedì 19 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K

IL COLORE VIOLA, diretto da Blitz Bazawule, prodotto da Steven Spielberg e Oprah Winfrey insieme a Scott Sanders e Quincy Jones, e distribuito da Warner Bros. Pictures, è la straordinaria storia di amicizia e sorellanza di tre donne afroamericane che condividono un legame indissolubile.

La sceneggiatura è scritta dell’acclamato drammaturgo Marcus Gardley, vincitore del WGA Award per “Maid” e basata sul romanzo di Alice Walker e sul musical teatrale e il suo conseguente libro di Marsha Norman. Musiche e testi sono a cura di Brenda Russell, Allee Willis e Stephen Bray. nominato agli Oscar® 2023 nella categoria attrice non protagonista

La narrazione si sviluppa attorno alle esperienze di Celie (Fantasia Barrino), una donna che sin dalla giovane età affronta indicibili sofferenze, prima subendo le violenze del padre e poi quelle del marito alcolista, Mister (Colman Domingo), e delle donne a lei vicine: sua sorella Nettie (Halle Bailey), costretta a fuggire da un padre violento, e Sofia (Danielle Brooks che ha ricevuto una nomination agli Oscar® 2023 come attrice non protagonista). Un altro personaggio chiave nel racconto è quello di Shug Avery (Taraji P. Henson), una star del jazz e amante di Mister, che riconosce e sfida le ingiustizie subite da Celie, accendendo in lei una scintilla di ribellione.

Il film affronta tematiche di violenza domestica, razzismo e lotta per l’autodeterminazione. Attraverso le loro esperienze di sofferenza e resistenza, le donne del film devono affrontare la realtà di una società che annienta le loro vite e le loro aspirazioni, trovando comunque il coraggio di allontanarsi da relazioni tossiche e di rivendicare il proprio posto nel mondo.

SINOSSI - Divisa dalla sorella e dai figli, Celie affronta molte difficoltà nella vita, tra cui un marito violento. Per affrontare questa dura realtà Celie adotta una strategia di sopportazione, mantenendo i suoi pensieri e le sue emozioni in silenzio, comunicando solo con Dio attraverso lettere senza risposta. La sua esistenza subisce una svolta significativa con l'arrivo di Shug Avery, la donna amata da suo marito, che porta un cambiamento radicale nella vita di Celie che trova un nuovo tipo di sorellanza.

IL COLORE VIOLA, martedì 19 novembre in prima tv alle 21:15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.

