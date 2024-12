Natale su TV8: 5 Film a tema ogni giorno e speciali in Prima Serata a Dicembre

Il Natale si avvicina a grandi passi e così a dicembre si moltiplicano i film a tema natalizio, alcuni in prima visione tv, in programma su TV8. Da lunedì 2 dicembre, si infittisce la programmazione del ciclo di film che vede al centro della trama gli amori nati durante le festività, i baci sotto il vischio o che hanno come protagonisti principesse, principi o regine circondati da ambientazioni da sogno.

Ai due film pomeridiani in palinsesto già a novembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 15.30 e alle 17.15, si sommano ora quelli nelle fasce orarie delle ore 7.30, 9.15 e 13.45, per una programmazione dedicata al Natale senza pari. Nella settimana di Natale sono inoltre in palinsesto appuntamenti speciali in prima serata.

A inaugurare questo nuovo ciclo di film natalizi, lunedì 2 dicembre, titoli come “La Fabbrica dei biscotti”, “Connessione d’amore”, “La nostalgia del Natale”, “Un magico Natale”, in prima tv, e “Un finale natalizio da favola”.





