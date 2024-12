Sky Business: Milan - Stella Rossa al Bar con un’esperienza Immersiva come allo Stadio

CON SKY BUSINESS L’ESPERIENZA DEL GRANDE CALCIO AL BAR COME ALLO STADIO

In occasione del match Milan-Stella Rossa di UEFA Champions League,

all’Arena Piola di Milano i tifosi vivranno la partita

come fossero nella tribuna centrale di San Siro



Su Sky Sport Business 2 (canale 216) visione esclusiva del match

con camere dedicate e regia internazionale curata da Sky Italia



Guardare una partita di calcio al bar ha da sempre un qualcosa in più: si condividono le emozioni, la passione, il tifo e ogni gol è ancora più bello quando lo si vive in compagnia. E stasera, in occasione del match di UEFA Champions League tra Milan e Stella Rossa (in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K dalle 21 e nei locali abbonati Sky), grazie a Sky, questa esperienza sarà ancora più coinvolgente: i tifosi avranno infatti la possibilità di seguire la partita da una prospettiva inedita, esattamente come se fossero allo stadio.

L’esperienza si terrà all’Arena Piola di Milano, punto di riferimento per moltissimi tifosi della città. All’interno del locale verrà installato un maxi ledwall di oltre 22 metri quadrati, su cui verrà trasmesso il match con alcune camere dedicate, che garantiranno la visione della partita da diversi punti di vista: dalla tribuna centrale del primo anello rosso di San Siro fino a bordo campo, per “immergersi” nell’azione grazie alle camere collocate dietro le due porte. La regia e la produzione internazionale dell’incontro saranno curate da Sky Italia, l’allestimento tecnico da Sky Production Services.

Per un’esperienza a 360°, nel locale ci saranno allestimenti ad hoc che ricreeranno l’entrata sul terreno di gioco. Gli ospiti percorreranno un vero e proprio ingresso da stadio, attraversando l’iconico tunnel, e cammineranno su un manto di erba sintetica che li accompagnerà direttamente fino al ledwall. Prima e dopo la partita Sky Sport 24 si collegherà con Arena Piola per raccontare le emozioni di questo speciale appuntamento e dar voce agli ospiti e ai talent presenti.

Per non perdere l’occasione di vivere l’esperienza unica “Al Bar come allo Stadio”, Sky darà la possibilità anche a tutti i locali pubblici abbonati di offrire ai loro clienti la visione dedicata sul canale Sky Sport Business 2 (canale 216). Telecronaca di Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi; a bordocampo Peppe Di Stefano e Emanuele Baiocchini. Inoltre, appuntamento con Champions League Show. In studio: Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news.

Il Milan ha affrontato la Stella Rossa in sei precedenti occasioni in Europa, rimanendo imbattuto in ciascuna di queste (2V, 4N). Incluse le qualificazioni, l'unica squadra che ha affrontato più volte nelle competizioni europee senza mai perdere è lo Sparta Praga (otto). La Stella Rossa ha vinto solo una delle 14 partite esterne contro squadre italiane in Europa (4N, 9P), con l'unica vittoria arrivata contro il Chievo nell'ottobre 2002 in Coppa UEFA (2-0). Il Milan ha vinto le ultime tre partite di Champions League, più che nelle precedenti 11 gare messe insieme (2V, 3N, 6P). L'ultima volta che ha vinto quattro partite di fila è stata tra febbraio e aprile 2005 (cinque). La Stella Rossa ha interrotto una serie di 14 partite consecutive di Champions League senza vittorie (1N, 13P) con un successo per 5-1 sullo Stoccarda. Non vince due partite consecutive in Coppa dei Campioni dal 1991/92 (tre di fila).

Il Milan ha segnato esattamente tre gol in ciascuna delle ultime tre partite di Champions League, la sua migliore serie in Coppa dei Campioni da aprile a settembre 1989. Non ha mai segnato almeno tre gol in quattro partite di fila in Coppa dei Campioni/Champions League. Solo il Borussia Dortmund (sei) ha segnato più gol tramite subentrati rispetto alla Stella Rossa (cinque) in questa Champions League. I sostituti hanno segnato con cinque dei loro 13 tiri per la squadra serba (38%), rispetto ai quattro gol da 33 tiri dei giocatori titolari (12%).

Un appuntamento che rende ancora più speciale il rito collettivo dello sport al bar, ormai irrinunciabile per oltre 4 milioni* di tifosi che, grazie all’offerta di Sky Business, possono vedere nei locali tutta la Serie A ENILIVE con 10 partite su 10 a turno in esclusiva fino alla stagione 2028/29, tutta la UEFA Champions League – compresa la miglior partita del mercoledì su Amazon Prime Sportsbar – insieme a UEFA Europa League e UEFA Conference League, fino alla stagione 2026/27. Completa l’offerta Sky Business il grande calcio internazionale e tutto lo sport di Sky.

