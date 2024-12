Sky Business trasforma l'Arena Piola in uno stadio per la UEFA Champions League

QUEST’ANNO IN CUCINA PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO! Da giovedì 12 dicembre in streaming su NOW BRUNO BARBIERI, ANTONINO CANNAVACCIUOLO, GIORGIO LOCATELLI cambiano tutte le regole nella nuova edizione di TRA LE NOVITÀ E LE SORPRESE DI QUESTA STAGIONE: per conquistare la Masterclass i cuochi amatoriali possono giocarsi l’all-in: 5 minuti in più ai Live Cooking, o conquistano il grembiule bianco o tornano a casa arriva il Blind Test: per entrare in...