Sky Extra ti regala il cinema: due biglietti omaggio per le festività natalizie

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, Sky Italia rinnova il suo sostegno al mondo del cinema e porta i suoi abbonati in sala per condividere le emozioni del grande schermo. Con questa iniziativa, promossa da Sky Extra, tutti i clienti Sky potranno infatti avere due biglietti omaggio per godersi direttamente in sala un film italiano o internazionale a loro scelta.

Gli abbonati potranno richiedere i biglietti da oggi fino al 30 dicembre e utilizzarli entro il 7 gennaio in tutte le sale del circuito The Space Cinema distribuite sul territorio nazionale. I biglietti saranno validi tutti i giorni della settimana, weekend inclusi, per la visione di qualsiasi film in 2D e 3D, su uno degli oltre 350 schermi dei 35 multiplex The Space Cinema.

Per richiedere questo omaggio e scoprire tutte le altre sorprese che Sky Extra ha riservato ai propri clienti, basta accedere all’app My Sky o collegarsi al sito sky.it/extra.

