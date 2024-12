Conference League 2024/25 🏆 Diretta Esclusiva Sky e NOW 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

LA UEFA CONFERENCE LEAGUE 2024/2025

SESTA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”



SU SKY E IN STREAMING SU NOW

18 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA

CON LA PIÙ GRANDE DIRETTA GOL DI SEMPRE



FIORENTINA IN CAMPO ALLE 21 CONTRO IL GUIMARAES



Studi pre e postpartita affidati a MARIO GIUNTA

insieme ai suoi ospiti tra cui BEPPE BERGOMI,

MARCO BUCCIANTINI E ANDREA MARINOZZI



Si torna in campo in Europa per la sesta giornata della “league phase” di UEFA Conference League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 19 dicembre in campo tutte le 18 partite, da seguire in contemporanea anche grazie alla Diretta Gol più grande di sempre (Sky Sport 251 e NOW).

VIOLA IN CAMPO - Giovedì alle 21 la Fiorentina sfida la squadra portoghese del Guimaraes su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW. Scontro d'alta classifica tra le due formazioni, con i portoghesi che occupano il 2° posto con 13 punti mentre la Viola è una posizione indietro con un punto in meno. Entrambe le formazioni sono già aritmeticamente certe di aver staccato il pass per il turno successivo, ma a Guimaraes si scenderà in campo per evitare i playoff e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale.

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Conference League, con Mario Giunta alla conduzione degli studi insiemeai suoi ospiti Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando.

LA COPERTINA - La copertina che aprirà gli studi di Conference League è sulle note di "Tomorrow Was Today". Il brano fa parte dell'album "Born in the UK", all’interno del catalogo Rainbow Music presente nella production library FLIPPERMUSIC.

Il regolamento della Conference League è analogo a quello della Champions e dell'Europa League: le prime 8 classificate della "fase campionato" accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le 16 squadre che si classificheranno tra il 9° e il 24° posto giocheranno i playoff: dalla 9^ alla 16^ come teste di serie, le restanti dalla 17^ alla 24^ come non teste di serie. Le classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate.

La Fiorentina è terza in classifica con 12 punti dopo 5 giornate e già in questo modo, secondo le statistiche di Football Meets Data, ha il 55% di possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Percentuale che diventerebbe del 99% con un pareggio a Guimaraes e del 100% con una vittoria in Portogallo.

Il sorteggio degli spareggi si terrà venerdì 20 dicembre alla Casa del Calcio Europeo di Nyon. Per prima cosa, verranno divise squadre teste di serie (dal 9° al 16° posto) da quelle non teste di serie (dal 17° al 24° posto). I club verranno accoppiati in base al loro posizionamento in classifica (il 9° classificato con il 10°, l'11° con il 12° e così via) e finiranno nelle parti opposte del tabellone. Stesso criterio anche per le prime 8 squadre che si qualificheranno direttamente agli ottavi: la prima classificata sarà accoppiata con la seconda e finiranno in parti opposte del tabellone. Di seguito un'immagine esplicativa di come sarà strutturato il tabellone

Se due o più squadre terminano la fase campionato a pari punti, allora, come previsto dall'articolo 18 del regolamento della competizione, si applicano i seguenti criteri, nel seguente ordine, per determinare la loro classifica:

Maggiore differenza reti nella fase campionato

Maggior numero di gol segnati nella fase campionato

Maggior numero di gol in trasferta segnati nella fase campionato

Maggior numero di vittorie nella fase campionato

Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato

Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari della fase di campionato

Differenza reti collettiva superiore rispetto agli avversari della fase campionato

Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari della fase campionato

Punteggio disciplinare più basso in base ai soli cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dallo staff della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)

Ranking più alto

SKY EUROPA E CONFERENCE LEAGUE 2024/25 DIRETTA - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Uefa Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partit

UEFA CONFERENCE LEAGUE 6a GIORNATA

Giovedì 19 dicembre 2024, a partire dalle ore 21:00, la UEFA Conference League 2024/25 tornerà in campo con la sesta giornata, offrendo una serata ricca di emozioni grazie alla Diretta Gol, trasmessa in esclusiva su Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW e Sky Go. Per l’Europa League Show, in studio ci saranno Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi, con aggiornamenti a cura di Vittoria Orlando.

Tra i match principali, Vitória SC ospiterà la Fiorentina in una sfida decisiva per il gruppo. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252), con la telecronaca di Massimo Marianella, il commento tecnico di Lorenzo Minotti e i collegamenti dal bordocampo con Vanessa Leonardi. I portoghesi sono secondi nel girone con 13 punti, ancora imbattuti, mentre i viola inseguono con 12 punti, avendo subito una sola sconfitta contro l’Apoel Nicosia. Sarà il primo incontro diretto tra le due squadre.

In contemporanea, si disputerà Chelsea-Shamrock Rovers, con diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253). La telecronaca sarà affidata a Nicola Roggero. I Blues, primi nel girone con 21 gol fatti e solo 4 subiti, affronteranno gli irlandesi, che occupano il sesto posto con 11 punti e una differenza reti di +7. Anche per questo incontro non ci sono precedenti tra i club.

Altri incontri di rilievo includono Rapid Vienna-Copenhagen, trasmesso su Sky Sport (canale 254), con telecronaca di Giovanni Rispoli. Gli austriaci, con 10 punti, sfideranno i danesi, che inseguono a quota 8. La telecronaca di Djurgarden-Legia Varsavia sarà affidata a Gaia Brunelli, con gli svedesi, undicesimi con 10 punti, che affronteranno i polacchi, quarti con 12 punti. La partita Jagiellonia-Olimpia Lubiana andrà in onda su Sky Sport (canale 256), con telecronaca di Matteo Marceddu.

La Diretta Gol seguirà inoltre tutti gli altri incontri della serata, garantendo aggiornamenti continui in esclusiva su Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW e Sky Go. Ogni match sarà seguito da una telecronaca dedicata: Heidenheim vs St. Gallen da Riccardo Morelli, APOEL vs Astana da Andrea Voria, Cercle Brugge vs Başakşehir da Elia Faggion, Chelsea vs Shamrock Rovers da Paolo Ciarravano, Djurgarden vs Legia Varsavia da Dario Massara, Lugano vs Pafos da Manuel Favia, Borac vs Omonoia da Matteo Sfolcini, TSC vs Noah da Matteo Occhiuto, Heart of Midlothian vs Petrocub da Alberto Pucci, Jagiellonia vs Olimpija Ljubljana da Alessandro Sugoni, Larne vs Gent da Walter Topan, LASK vs Vikingur da Gioele Anni, Molde vs Mladá Boleslav da Luca Pellegrini, Celje vs The New Saints da Cristiano Tognoli, Panathinaikos vs Dinamo Minsk da Calogero Destro, Real Betis vs HJK Helsinki da Antonio Nucera, Rapid Vienna vs Copenhagen da Federico Botti e Vitória SC vs Fiorentina da Daniele Barone.

GIOVEDI 19 DICEMBRE 2024

Studio - Europa League Show : con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news Vittoria Orlando



: con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news Vittoria Orlando ore 21:00 Uefa Conference League 2024/25 6a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (251)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



- 1. FC Heidenheim 1846 vs FC St. Gallen 1879 : Riccardo Morelli

- APOEL FC vs FC Astana : Andrea Voria

- Cercle Brugge KSV vs İstanbul Başakşehir FK : Elia Faggion

- Chelsea FC vs Shamrock Rovers FC: Paolo Ciarravano

- Djurgården vs Legia Warszawa: Dario Massara

- FC Lugano vs Pafos FC : Manuel Favia

- FK Borac vs Omonoia FC: Matteo Sfolcini

- FK TSC vs FC Noah: Matteo Occhiuto

- Heart of Midlothian FC vs FC Petrocub: Alberto Pucci

- Jagiellonia Białystok vs NK Olimpija Ljubljana : Alessandro Sugoni

- Larne FC vs KAA Gent: Walter Topan

- LASK vs Víkingur Reykjavík : Gioele Anni

- Molde FK vs FK Mladá Boleslav : Luca Pellegrini

- NK Celje vs The New Saints FC: Cristiano Tognoli

- Panathinaikos FC vs FC Dinamo-Minsk : Calogero Destro

- Real Betis Balompié vs HJK Helsinki : Antonio Nucera

- SK Rapid vs F.C. Copenhagen: Federico Botti

- Vitória SC vs ACF Fiorentina : Daniele Barone



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (251) Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go - : Riccardo Morelli - : Andrea Voria - : Elia Faggion - Paolo Ciarravano - Dario Massara - : Manuel Favia - Matteo Sfolcini - Matteo Occhiuto - Alberto Pucci - : Alessandro Sugoni - Walter Topan - : Gioele Anni - : Luca Pellegrini - Cristiano Tognoli - : Calogero Destro - : Antonio Nucera - Federico Botti - : Daniele Barone ore 21:00 Uefa Conference League 2024/25 6a Giornata: GUIMARAES vs FIORENTINA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella - Commento Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi

Portoghesi secondi con 13 punti, ancora imbattuti. Viola terzi a quota 12 con una sola sconfitta, 2-1 sul campo dell'Apoel Nicosia. Nessun precedente.



ore 21:00 Uefa Conference League 2024/25 6a Giornata: CHELSEA vs SHAMROCK ROVERS

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero

Blues primi a punteggio pieno con 21 gol fatti e 4 reti subite. Irlandesi sesti con 11 punti e +7 come differenza reti. Nessun precedente fra i due club.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253) Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Nicola Roggero Blues primi a punteggio pieno con 21 gol fatti e 4 reti subite. Irlandesi sesti con 11 punti e +7 come differenza reti. Nessun precedente fra i due club. ore 21:00 Uefa Conference League 2024/25 6a Giornata: RAPID VIENNA vs COPENHAGEN

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (254)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Giovanni Rispoli

Austriaci noni con 10 punti e +3 come differenza reti. Danesi 16esimi a quota 8 punti e +2 come differenza reti. Nessun precedente fra le due formazioni.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (254) Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Giovanni Rispoli Austriaci noni con 10 punti e +3 come differenza reti. Danesi 16esimi a quota 8 punti e +2 come differenza reti. Nessun precedente fra le due formazioni. ore 21:00 Uefa Conference League 2024/25 6a Giornata: DJURGARDEN vs LEGIA VARSAVIA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (255)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Gaia Brunelli

Svedesi undicesimi con 10 punti, unico ko con il Vitoria Guimares. Polacchi quarti a quota 12 e una sola sconfitta, 1-2 in caso con il Lugano. Nessun precedente



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (255) Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Gaia Brunelli Svedesi undicesimi con 10 punti, unico ko con il Vitoria Guimares. Polacchi quarti a quota 12 e una sola sconfitta, 1-2 in caso con il Lugano. Nessun precedente ore 21:00 Uefa Conference League 2024/25 6a Giornata: JAGIELLONIA vs OLIMPIA LUBIANA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (256)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Matteo Marceddu

Polacchi ottavi con 10 punti, +5 come differenza reti. Sloveni 14esimi a quota 9 punti, con 7 gol fatti e 6 reti subite. Nessun precedente fra i due club.







