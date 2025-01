Arriva su Sky Cinema e NOW la nuova storia de «I Delitti del BarLume - Gatte da Pelare»

Una produzione Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company)

Regia di ROAN JOHNSON, MILENA COCOZZA e MARCO TETI

Produttore creativo ROAN JOHNSON

Con FILIPPO TIMI, LUCIA MASCINO, ALESSANDRO BENVENUTI, ATOS DAVINI,

MASSIMO PAGANELLI, MICHELE DI MAURO, ENRICA GUIDI

e con MARCO MESSERI

con CORRADO GUZZANTI e con STEFANO FRESI

GATTE DA PELARE è la seconda delle tre nuove storie:

La Fusco a caccia della Rusic, Cioni e Govoni da soli a dover risolvere un caso, Pasquali innamorato e un incidente diplomatico che significa guai.

Secondo appuntamento in onda, lunedì 20 gennaio, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW

In arrivo su Sky Cinema un nuovo appuntamento con I DELITTI DEL BARLUME, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), liberamente ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). Il titolo della seconda storia è “Gatte da pelare”, in onda domani, lunedì 20 gennaio, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Nel secondo film Roan Johnson– che delle storie è anche produttore creativo – si divide la regia con Marco Teti e la sceneggiatura è firmata da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi. Nel cast gli amati protagonisti: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino la Commissaria Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri (Cosimo) sono i “vecchini”. E ancora Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

SINOSSI - GATTE DA PELARE - Vittoria sbarca in Montenegro insieme a Tassone per arrestare una volta per tutte Anna Rusic. Intanto a Pineta Cioni e Govoni, alle prese con un nuovo caso, combinano solo guai, scatenando le ire dei parenti della vittima e di un pezzo grosso del Governo della Colombia che, per strani giri, se la prenderà anche con Pasquali. Ma per fortuna Massimo, allertato dai vecchini, scende dai monti per aiutarli.



I DELITTI DEL BARLUME - GATTE DA PELARE | domani alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo.