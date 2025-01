Regular Season NBA su Sky e NOW: Rivalry Week, Paris Games e MLK Day in diretta

LA REGULAR SEASON NBA

Iniziano oggi sette giorni di spettacolo e adrenalina

360°!

Oggi dalle 19.50, in occasione del MLK DAY

NBA 360° con 6 sfide live

Rivalità!

Per tutta la settimana i match della Rivalry Week

che culminano con Lakers-Celtics di giovedì notte

(anche in differita venerdì su Sky Sport NBA e NOW)

Paris!

Giovedì 23 (alle 18) e sabato 25 (alle 20) in diretta

su Sky Sport NBA e NOW i Paris Games 2025

le due partite tra Indiana e San Antonio

Sul canale dedicato Sky Sport NBA le sfide più appassionanti, gli speciali, gli highlights e gli approfondimenti 24 ore su 24

Gli appuntamenti settimanali su Sky Sport 24

con “Basket Room” e ogni giorno

gli studi con tutti risultati e le immagini più belle

La stagione NBA 2024/2025 è entrata nel vivo e ogni giorno propone sfide ad alto tasso di spettacolarità.Anche quest’anno il grande basket americano NBA brilla nella Casa dello Sport di Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire da vicino tutti i grandi campioni grazie a Sky Sport NBA (ch 209), il canale dedicato, acceso 24 ore su 24, anche con highlights, sintesi dei match, rubriche, speciali e le analisi delle partite, oltre alle dirette degli incontri e alle differite del giorno dopo.

Questa settimana, da lunedì 20 a domenica 26 gennaio, ben 12 partite in diretta, di cui 6 con il commento in italiano. In più oggi dalle 19.50 su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e NOW, in occasione del MLK Day, torna l’appuntamento con NBA 360°, con 6 sfide da vivere live e uno studio dedicato.

La squadra NBA di Sky Sport seguirà, come ogni anno, gli NBA Paris Games, la settimana speciale in cui il grande basket made in USA si trasferisce, con due franchigie, al di qua dell’Atlantico per la gioia di milioni di appassionati europei: quest’anno le protagoniste delle due sfide, in programma nell’arena di Parigi Bercy, saranno Indiana e San Antonio (diretta su Sky Sport NBA e NOW giovedì dalle 20 e sabato dalle 18). E per tutta la settimana le sfide della Rivalry Week , ad altissimo tasso di …rivalitàche culmineranno nella notte tra giovedì e venerdì con il classico dei classici: Los Angeles Lakers-Boston Celtics.

Si rinnova la rubrica di Sky Sport 24 “Basket Room”, con queste declinazioni:

Lunedì alle 16.45 “Basket Room speciale MLK Day” con Francesco Bonfaedeci e Mauro Bevacqua

Martedì alle 16.45 “Basket Room Into the Game”, con Mauro Bevacqua e Matteo Soragna

Giovedì alle 16.30 “Basket Room Talk”, da Parigi con Flavio Tranquillo, Davide Pessina e Francesco Bonfardeci

Venerdì alle 16.45 “Basket Room Week”, con Mauro Bevacqua

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 13.45 su Sky Sport 24 uno studio con i risultati e gli highlights delle partite della notte.

Video, notizie, statistiche, risultati, approfondimenti e contenuti digitali originali saranno disponibili sul sitoskysport.it/nba, da nove anni il sito ufficiale NBA in Italia, per essere sempre informati e aggiornati, anche in tempo reale, su quanto succede nel campionato professionistico USA. NBA anche sui canali social ufficiali di Sky (fb/ig/tw @SkySportNBA), con contenuti speciali, news e approfondimenti.

La programmazione NBA FINO al 26 GENNAIO su Sky e in streaming su NOW

Lunedì 20 gennaio

Su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, a partire dalle 19.50 con uno studio in diretta condotto da Mauro Bevacqua, Matteo Soragna e Tommy Marino, vanno in scena sei partite per quattro ore ininterrotte di pallacanestro - con le immagini che seguono ogni gara, da un campo all'altro - per celebrare nel migliore dei modi una delle figure più importanti della vita politica americana, voce fondamentale nella lotta per i diritti civili degli anni '60, il cui messaggio ancora oggi è di vitale importanza per la comunità afroamericana e non solo. Alle 16.45 uno speciale Basket Room Speciale MLK Day su Sky Sport 24

Si celebra la nascita (il 15 gennaio 1929) di una delle figure più importanti della storia (afro)americana - e la festività nazionale viene sempre celebrata nel terzo lunedì del mese, in una data il più possibile vicino alla ricorrenza precisa (quest'anno il 20). In una lega come la NBA che vede un'ampia predominanza di giocatori di colore, il messaggio del revendo King è oggi più importante che mai, e le celebrazioni volute dalla NBA sono lì a dimostrarlo: "È sempre il momento giusto di fare la cosa giusta”.

Formula che ormai anche in Italia, grazie a Sky Sport, abbiamo iniziato a conoscere bene (viene replicata anche nell'ultima giornata di regular season, con tantissime gare in contemporanea), il formato "NBA 360" vuol dire una sorta di diretta basket in cui le immagini si spostano senza praticamente interruzioni da un campo all'altro, per quattro ore di pallcanestro NBA (dalle 20 a mezzanotte). Quest'anno in studio a raccontare il MLK Day live, commentando le partite, ci saranno Mauro Bevacqua, Matteo Soragna e Tommy Marino

NBA 360°, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e NOW dalle 19.50

(in studio Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua, telecronache di Alessandro Mamoli, Matteo Soragna e Tommaso Marino) con la diretta delle partite:





(in studio Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua, telecronache di Alessandro Mamoli, Matteo Soragna e Tommaso Marino) con la diretta delle partite: Dalle 20:00 Charlotte Hornets vs Dallas Mavericks

Gli Hornets hanno un record deludente e hanno appena perso Brandon Miller per un infortunio al polso, ma basta la presenza di LaMelo Ball (la guardia più votata a Est per il prossimo All-Star Game) a fare della sfida con Kyrie Irving un appuntamento da non perdere





Gli Hornets hanno un record deludente e hanno appena perso Brandon Miller per un infortunio al polso, ma basta la presenza di a fare della sfida con un appuntamento da non perdere Dalle 20:00 Houston Rockets vs Detroit Pistons

Houston , saldamente al secondo posto nella Western Conference, è forse la vera sorpresa di questa prima metà di stagione . Ma se si parla di sorprese, allora Detroit , titolare di un record al 50% , è squadra che va senz'altro menzionata. E la sfida tra Rockets e Pistons è anche l'occasione per vedere in campo Simone Fontecchio





, saldamente al secondo posto nella Western Conference, è forse la . Ma se si parla di sorprese, allora , titolare di un , è squadra che va senz'altro menzionata. E la sfida tra Rockets e Pistons è anche l'occasione per vedere Dalle 20:30 Memphis Grizzlies vs Minnesota Timberwolves

Due tra i talenti più elettrizzanti di tutta la lega: Ja Morant da una parte, leader dei Grizzlies terza forza a Ovest, e Anthony Edwards dall'altra, che dopo aver trascinato i suoi T'Wolves in finale di conference l'anno scorso, vuole confermarsi ad altissimo livello. E sotto canestro riflettori puntati sulla sfida Jaren Jackson Jr.-Rudy Gobert





Due tra i talenti più elettrizzanti di tutta la lega: da una parte, leader dei Grizzlies terza forza a Ovest, e dall'altra, che dopo aver trascinato i suoi T'Wolves in finale di conference l'anno scorso, vuole confermarsi ad altissimo livello. E Dalle 21:00 New York Knicks vs Atlanta Hawks

Ormai una rivalità classica , ancora più "piccante" quando le due squadre si affrontano, come in questa occasione, sul parquet del Madison Square Garden . L'ultima volta Trae Young ha giocato a dadi sul logo a centrocampo dei Knicks , mentre i suoi Hawks eliminavano Brunson e compagni dalla NBA Cup staccando un biglietto per le Final Four di Las Vegas. Ma le imprese di Young nella Mecca del basket vanno indietro ai playoff 2021: mai sotto i 30 punti in tre gare sul campo degli avversari





Ormai , ancora più "piccante" quando le due squadre si affrontano, come in questa occasione, sul parquet del . L'ultima volta , mentre i suoi Hawks eliminavano Brunson e compagni dalla staccando un biglietto per le Final Four di Las Vegas. Ma le imprese di Young nella Mecca del basket vanno indietro ai Dalle 21:30 Cleveland Cavaliers vs Phoenix Suns

Il gioco delle coppie: Mitchell-Garland da una parte, Booker-Durant dall'altra . Basterebbe questo per restare attaccati agli schermi, ma la sfida tra Cavs e Suns propone anche la miglior squadra NBA (con oltre l'85% di vittorie) e un gruppo che ha inserito Nick Richards e iniziato la risalita ai piani nobili della Western Conference (raggiunti in classifica Warriors e Kings)ù





Il gioco delle coppie: . Basterebbe questo per restare attaccati agli schermi, ma la sfida tra Cavs e Suns propone anche la (con oltre l'85% di vittorie) e un gruppo che ha e iniziato la risalita ai piani nobili della Western Conference (raggiunti in classifica Warriors e Kings)ù Dalle 23:00 Golden State Warriors vs Boston Celtics

Non più tardi di due anni e mezzo fa si incontravano in finale NBA e ancora oggi, nonostante le recenti difficoltà degli Warriors, la sfida tra Steph Curry e la coppia Tatum-Brown è quanto di meglio si possa trovare in NBA. Boston favorita? Lo scorso 6 novembre, nella gara di andata, a vincere è stata Golden State , per cui attenzione a sottovalutare i californiani, in ripresa con due vittorie nelle ultime due gare GOLDEN STATE-BOSTON viene trasmessa sia all'interno di NBA 360 (fino a mezzanotte) che integralmente su Sky Sport Uno con il commento di Alessandro Mamoli e Davide Pessina





Non più tardi di e ancora oggi, nonostante le recenti difficoltà degli Warriors, la sfida tra e la è quanto di meglio si possa trovare in NBA. Boston favorita? Lo scorso 6 novembre, , per cui attenzione a sottovalutare i californiani, in ripresa con due vittorie nelle ultime due gare viene trasmessa sia all'interno di NBA 360 (fino a mezzanotte) che Dalle 02:00 New Orleans vs Utah

Notte martedì 21-mercoledì 22 gennaio

Miami-Portland, in diretta su Sky Sport NBA dall’1.30 (commento originale)

Notte mercoledì 22-giovedì 23 gennaio

New Orleans-Milwaukee, in diretta su Sky Sport NBA e NOW dalle 2 (commento originale)

Giovedì 23 gennaio

Indiana-San Antonio (Paris Games), in diretta dalle 20 su Sky Sport NBA e NOW (telecronaca di Dario Vismara e Tommaso Marino)

Denver-Sacramento, in diretta dalle 3 su Sky Sport NBA e NOW (commento originale)

Los Angeles Lakers-Boston, in diretta dalle 4 su Sky Sport Uno e NOW (commento originale) e in differita venerdì 24 alle 11.30 e 19 su Sky Sport NBA e NOW (telecronaca di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna)

Notte venerdì 24-sabato 25 gennaio

Charlotte-Portland, in diretta dall’1 su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e NOW (commento originale)

Sabato 25 gennaio

San Antonio-Indiana (Paris Games), in diretta dalle 18 su Sky Sport NBA e NOW (telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina)

Minnesota-Denver, in diretta dalle 21 su Sky Sport NBA e NOW (telecronaca di Dario Vismara e Matteo Soragna)

Boston-Dallas, in diretta dalle 23.30 su Sky Sport Uno e NOW (telecronaca di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua)

Charlotte-New Orleans, in diretta all’1 su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e NOW (commento originale)

