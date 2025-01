Europa League 2024/25 🏆 Diretta Esclusiva Sky e NOW 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

LA UEFA EUROPA LEAGUE 2024/2025

Alle 18.45 AZ ALKMAAR - ROMA

alle 21 LAZIO - REAL SOCIEDAD



Studi pre e postpartita affidati a MARIO GIUNTA

insieme ai suoi ospiti tra cui BEPPE BERGOMI,

MARCO BUCCIANTINI E ANDREA MARINOZZI



Si torna in campo in Europa per la settima giornata della “league phase” di UEFA Europa League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.. Si parte già martedì 21 gennaio, con un match in programma alle 16.30: Galatasaray-Dinamo Kiev (Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). Mercoledì 22 gennaio, sempre allo stesso orario e sugli stessi canali, sarà il turno di Besiktas-Athletic Bilbao. Infine, giovedì 23 gennaio,in campo le restanti 16 partite, da seguire in contemporanea anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW).

LE ITALIANE - Giovedì alle 18.45 si inizia con la Roma, impegnata fuori casa contro l’AZ Alkmaar. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Alle 21 ecco il turno della Lazio, la quale affronta all’Olimpico la Real Sociedad (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW).

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League, con Mario Giunta alla conduzione insiemeai suoi ospiti, tra cui, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando.

LA COPERTINA DI ZUCCHERO - In occasione del suo 69esimo compleanno, Zucchero "Sugar" Fornaciari ha regalato ai suoi fan un nuovo singolo: "Amore che muovi il sole", cover del brano "My Own Soul’s Warning" dei The Killers impreziosita con un adattamento del testo in italiano. Il brano, presentato in anteprima live la scorsa estate al suo tour italiano negli stadi “Overdose D’Amore”, fa parte del nuovo album Discover II ed è stato scelto da Sky Sport per la copertina che aprirà gli studi di Europa League. Il nuovo singolo parla dell’amore in una forma universale, descrivendolo come una forza cosmica capace di muovere il sole, le stelle e il mare. L’amore in questa nuova versione viene inteso da Zucchero come energia vitale, che dà significato e ordine al mondo.

EUROPA LEAGUE IN CHIARO - Il grande calcio internazionale è di scena su TV8 anche giovedì 23 Gennaio con la sfida di Europa League. Manchester United affronterà i Rangers Glasgow, con la telecronaca di Nicola Roggero. Entrambe in corsa per le prime otto posizioni. Red Devils a quota 12 punti, Rangers 11. Manchester Utd imbattuto nei 4 precedenti, 3 vittorie e un pareggio. . Presenta la serata dalle 20:30 'Europa League Show, che vedrà Mario Giunta condurre insieme a Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Andrea Marinozzi. Lo spazio dedicato alle news sarà condotto da Vittoria Orlando.

Martedi 21 gennaio 2025, la UEFA Europa League 2024/25 entra nella settima giornata con il match tra Galatasaray e Dinamo Kiev, che si giocherà alle 16:30. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202), NOW e Sky Go. La telecronaca sarà affidata a Giovanni Rispoli. Il Galatasaray arriva imbattuto e con 12 punti, occupando il sesto posto, mentre la Dinamo Kiev è ultima con 0 punti, avendo segnato un solo gol e subito 15 reti. Non ci sono precedenti tra i due club.

Mercoledì 22 gennaio 2025, alle 16:30, sarà la volta di Beşiktaş contro Athletic Bilbao, trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202), NOW e Sky Go, con Antonio Nucera alla telecronaca. Il Beşiktaş, attualmente al 28º posto con 6 punti, è a un solo punto dai playoff, mentre l'Athletic Bilbao, imbattuto e in testa alla classifica insieme alla Lazio, guida il gruppo con 13 punti. Nei precedenti, il club spagnolo è in vantaggio per 2 vittorie a 1.

Giovedì 23 gennaio 2025, la programmazione su Sky e NOW offrirà una serata ricca di grande calcio europeo con la settima giornata della Uefa Europa League 2024/25. Gli appuntamenti inizieranno con lo "Europa League Show", condotto da Mario Giunta insieme a Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi, con aggiornamenti curati da Vittoria Orlando. Successivamente, l'approfondimento "After Party Best of Europe" vedrà protagonisti Federica Masolin, Fabio Caressa, Stefano Borghi, Alessandro Costacurta e Lisa Offside, pronti ad analizzare il meglio della giornata calcistica.

Alle 18:45 andrà in onda "Diretta Gol", disponibile in esclusiva su Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go, che coprirà tutte le principali partite della serata. Tra queste, spiccano AZ Alkmaar contro AS Roma, commentata da Daniele Barone, FC Porto contro Olympiacos FC con la telecronaca di Federico Botti, FC Viktoria Plzeň contro RSC Anderlecht raccontata da Cristiano Tognoli, Fenerbahçe SK contro Olympique Lyonnais seguita da Matteo Marceddu, FK Bodø/Glimt contro Maccabi Tel-Aviv FC affidata ad Alberto Pucci, Malmö FF contro FC Twente commentata da Niccolò Severini, Qarabağ FK contro Fotbal Club FCSB con Calogero Destro al microfono e infine TSG 1899 Hoffenheim contro Tottenham Hotspur con la telecronaca di Dario Massara.

Sempre alle 18:45 sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW e Sky Go, la sfida tra AZ Alkmaar e AS Roma. La telecronaca sarà curata da Davide Polizzi con il commento tecnico di Aldo Serena, mentre Angelo Mangiante sarà a bordocampo per interviste e approfondimenti. Entrambe le squadre sono in zona playoff, con gli olandesi a quota 8 punti e i giallorossi a 9, reduci da un'unica sconfitta contro l'Elfsborg. Questa partita rappresenta il primo confronto diretto tra i due club. Un'altra sfida imperdibile è quella tra Hoffenheim e Tottenham, trasmessa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, NOW e Sky Go, con la telecronaca di Massimo Marianella. I tedeschi, con 6 punti, sono ancora in corsa per un posto nei playoff, mentre gli inglesi, con 11 punti, inseguono le prime posizioni. Anche in questo caso si tratta di un confronto inedito tra i due club. Sempre alle 18:45, Fenerbahçe e Olympique Lione si affronteranno in una partita cruciale per la classifica. I turchi, con 8 punti, sono in lotta per i playoff, mentre il Lione, con 13 punti, occupa una delle prime posizioni. La telecronaca di questa sfida, trasmessa su Sky Sport 254, NOW e Sky Go, sarà affidata a Alessandro Sugoni. La sfida tra Porto e Olympiacos, entrambe in zona playoff, sarà trasmessa su Sky Sport 255, NOW e Sky Go. I portoghesi hanno raccolto 8 punti, mentre la squadra greca ne ha conquistati 9. Fabrizio Redaelli sarà al microfono per raccontare questo incontro, che vede il Porto in vantaggio con 4 vittorie nei precedenti scontri diretti di Champions League. Infine, Viktoria Plzeň e Anderlecht si affronteranno in una gara cruciale per la classifica. I cechi, con 9 punti, puntano ai playoff, mentre i belgi, imbattuti con 14 punti, si collocano tra le prime otto. Christian Giordano seguirà la telecronaca di questa partita, visibile su Sky Sport 256, NOW e Sky Go.

Alle 21:00 altre partite di grande interesse. La "Diretta Gol" sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Max 205, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go, con il commento di Matteo Marceddu per Eintracht Frankfurt contro Ferencvárosi TC, Federico Botti per FC RFS contro AFC Ajax, Calogero Destro per IF Elfsborg contro OGC Nice, Paolo Ciarravano per Manchester United contro Rangers FC, Niccolò Severini per PAOK FC contro SK Slavia Praha, Alberto Pucci per PFC Ludogorets 1945 contro FC Midtjylland, Cristiano Tognoli per R. Union Saint-Gilloise contro SC Braga e Antonio Nucera per S.S. Lazio contro Real Sociedad de Fútbol.

In particolare, la sfida tra Lazio e Real Sociedad sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (213), NOW e Sky Go. La telecronaca di questa partita, fondamentale per la qualificazione alle fasi finali, sarà affidata a Maurizio Compagnoni, con il commento di Luca Marchegiani e le interviste di Matteo Petrucci. I biancocelesti, con 16 punti (5 vittorie e un pareggio), sono in corsa per le prime posizioni, mentre la Real Sociedad, con 10 punti, si trova in zona playoff. Si tratta di un incontro inedito tra le due squadre. La partita tra Manchester United e Rangers, trasmessa anche in chiaro su TV8 (canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky), sarà visibile su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253, NOW e Sky Go. Nicola Roggero commenterà questo incontro in cui entrambe le squadre sono in corsa per le prime otto posizioni. I Red Devils sono a quota 12 punti, mentre i Rangers sono a 11 punti. Il Manchester United, imbattuto nei 4 precedenti con 3 vittorie e un pareggio, cercherà di consolidare la propria posizione. Eintracht Frankfurt e Ferencvaros si affronteranno su Sky Sport 254, NOW e Sky Go. Pietro Nicolodi seguirà la telecronaca di una partita in cui i tedeschi sono a quota 13 punti e in lotta per le prime posizioni, mentre i ferencvarosiani, con 9 punti, sono in zona playoff. Nei 2 precedenti, risalenti alla Coppa delle Fiere del 1967, ciascuna squadra ha vinto una partita. Infine, la partita tra Rigas e Ajax sarà visibile su Sky Sport 255, NOW e Sky Go. Giovanni Poggi racconterà l'incontro tra i lettoni, che hanno solo 2 punti dopo i pareggi con Galatasaray e Anderlecht, e l'Ajax, che con 10 punti è in zona playoff, ma reduce da due sconfitte consecutive. Anche questo incontro rappresenta un precedente mai disputato in competizioni internazionali.

MARTEDI 21 GENNAIO 2025

ore 16:30 Uefa Europa League 2024/25 7a Giornata: GALATASARAY vs DINAMO KIEV

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Giovanni Rispoli

Turchi sesti ancora imbattuti con 12 punti. Dinamo Kiev ultima a 0 punti, con un solo gol all'attivo e 15 reti subite. Nessun precedente fra i due club.

MERCOLEDI 22 GENNAIO 2025

ore 16:30 Uefa Europa League 2024/25 7a Giornata: BESIKTAS vs ATHLETIC BILBAO

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera

Turchi al 28esimo posto, a quota 6 punti. -1 dai playoff. Athletic Bilbao ancora imbattuto e al primo posto con la Lazio. In vantaggio 2 a 1 nei 3 precedenti.

GIOVEDI 23 GENNAIO 2025

Studio - Europa League Show : con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news Vittoria Orlando

: con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news Vittoria Orlando Studio - After Party Best of Europe : con Federica Masolin, Fabio Caressa, Stefano Borghi, Alessandro Costacurta e Lisa Offside.



: con Federica Masolin, Fabio Caressa, Stefano Borghi, Alessandro Costacurta e Lisa Offside. ore 18:45 Uefa Europa League 2024/25 7a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



- AZ Alkmaar vs AS Roma: Daniele Barone

- FC Porto vs Olympiacos FC : Federico Botti

- FC Viktoria Plzeň vs RSC Anderlecht : Cristiano Tognoli

- Fenerbahçe SK vs Olympique Lyonnais : Matteo Marceddu

- FK Bodø/Glimt vs Maccabi Tel-Aviv FC: Alberto Pucci

- Malmö FF vs FC Twente: Niccolò Severini

- Qarabağ FK vs Fotbal Club FCSB : Calogero Destro

- TSG 1899 Hoffenheim vs Tottenham Hotspur : Dario Massara



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Davide Polizzi - Commento: Aldo Serena

Bordocampo ed interviste: Angelo Mangiante

Entrambe in zona playoff. Olandesi con 8 punti, Roma con 9. Pei i giallorossi un solo kp, quello contro gli svedesi dell'Elfsborg (1-0). Nessun precedente.



ore 18:45 Uefa Europa League 2024/25 7a Giornata: HOFFENHEIM vs TOTTENHAM

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella

Tedeschi con 6 punti in corsa per un posto nei playoff. Tottenham a quota 11 punti, a ridosso delle prime 8 in classifica. Nessun precedente fra i due club.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Turchi con 8 punti in zona playoff. Lione fra le prime otto con 13 punti e un solo ko (0-1 con il Besiktas). Ha sempre vinto negli unici 4 precedenti di UCL.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Fabrizio Redaelli

Entrambe in zona playoff. Portoghesi con 8 pounti, Olympiakos con 9. Porto in vantaggio 4 a 3 negli 8 precedenti di Champions (dal 1997 al 2020), un pareggio.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Christian Giordano

Cechi in zona play-off con 9 punti. Anderlecht fra le prime otto in classifica con 14 punti e ancora imbattuto (4 vittotire e 2 pareggi). Nessun precedente.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 205, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



- Eintracht Frankfurt vs Ferencvárosi TC: Matteo Marceddu

- FC RFS vs AFC Ajax : Federico Botti

- IF Elfsborg vs OGC Nice: Calogero Destro

- Manchester United vs Rangers FC : Paolo Ciarravano

- PAOK FC vs SK Slavia Praha : Niccolò Severini

- PFC Ludogorets 1945 vs FC Midtjylland : Alberto Pucci

- R. Union Saint-Gilloise vs SC Braga : Cristiano Tognoli

- S.S. Lazio vs Real Sociedad de Fútbol : Antonio Nucera



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci

Biancocelesti in corsa con le prime otto a quota 16 punti (5 vittorie e un pari), Real Sociedad in zona playoff con 10 punti. Nessun precedente.



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 7a Giornata: MANCHESTER UNITED vs RANGERS

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero

Entrambe in corsa per le prime otto posizioni. Red Devils a quota 12 punti, Rangers 11. Manchester Utd imbattuto nei 4 precedenti, 3 vittorie e un pareggio.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (254)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi

Tedeschi in corsa con le prime otto a quota 13 punti. Ferencvaros in zona playoff con 9 punti. Una vittoria a testa neui 2 precedenti di coppa delle Fiere 1967.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (255)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Giovanni Poggi

Lettoni con appena 2 punti (pareggi con Galatasaray e Anderlecht). Ajax in zona playoff a quota 10 punti, ma con 2 sconfitte consecutive. Nessun precedente

