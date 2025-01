Oscar® 2025: i film nominati già disponibili su Sky Cinema, PrimaFila e NOW

Coppa Italia Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky Semifinali Andata: Palinsesto e Telecronisti

La Coppa Italia Serie C entra nel clou con le gare d’andata delle semifinali (tutte in diretta su Sky e in streaming su NOW). Quattro squadre si contenderanno due posti nella doppia finalissima, dove soltanto una – per la prima volta – entrerà nell’albo d’oro della competizione. Tutta la Serie C è NOW disponibile solo su Sky e in streaming su NOW con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, comprendendo tu...