Arriva su Sky Cinema e NOW la nuova storia de «I Delitti del BarLume - Sasso Carta Forbici»

Si conclude la dodicesima stagione de I DELITTI DEL BARLUME, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), liberamente ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio editore) con la storia dal titolo “Sasso Carta Forbici”, in onda lunedì 27 gennaio, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

La regia di questo terzo film è affidata a Milena Cocozza e la sceneggiatura è firmata da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi. Immancabili tutti i protagonisti che hanno reso celebre il BarLume: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino la Commissaria Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri (Cosimo) sono i “vecchini”. E ancora Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

SINOSSI - SASSO CARTA FORBICI | A un passo dal sogno di diventare un famoso trapper, Marchino si trova davanti il cadavere della bella Chantal. Toccherà alla Fusco chiarire i ruoli di Pigi, introvabile fidanzato della vittima, del suo datore di lavoro, implicato in attività poco lecite, e di un portiere non indenne al fascino della ragazza. Ma anche Pasquali avrà il suo bel da fare per tacitare lo scandalo scaturito da un video hot…

I DELITTI DEL BARLUME - SASSO CARTA FORBICI | alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive