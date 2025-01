Champions, su Sky un mercoledì senza precedenti! 17 partite live e super Diretta Gol

Il giro d’Europa in una notte su Sky: 17 partite in diretta da vivere anche in contemporanea grazie a Diretta Gol con grafiche dei risultati e classifica in continuo aggiornamento, oltre a Sky Sport Plus, accessibile dal tasto verde del telecomando Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream. Poi studi per seguire i match: speciale Campo Aperto con i commenti live durante le partite e Champions League Show per il pre e il postpartita.

Appuntamento in Europa con una nuova straordinaria notte di UEFA Champions League 2024/2025. Mercoledì 29 gennaio si scende in campo per l’ultima giornata della massima competizione europea per club. Una serata da vivere minuto per minuto su Sky e in streaming su NOW con la super Diretta Gol, la visione personalizzata di Sky Sport Plus e gli studi sempre accesi per non perdere gli aggiornamenti live di campi.

La grande serata di Sky Sport - Tempo di ultimi verdetti, con i top team europei pronti a sfidarsi per ottenere l’accesso agli ottavi di finale e ai playoff. Mercoledì alle 21 tutte le italiane in campo: la Juventus ospita il Benfica,in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW; il Milan, sarà impegnata in Croazia con la Dinamo Zagabria (Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW); l’Atalanta vola in Spagna per affrontare il Barcellona (Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW); il Bologna affronteràfuori casa lo Sporting Lisbona (Sky Sport 255 e in streaming su NOW). Alle 21 anche Inter-Benfica: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

