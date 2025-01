Champions League su Sky e NOW: ascolti record per la giornata finale League Phase con Diretta Gol

Il mercoledì che ha chiuso la “league phase” di Champions League ha confermato ancora una volta il ruolo centrale di Sky Sport nella copertura televisiva del grande calcio europeo. Con tutte le partite trasmesse in contemporanea alle 21, l'emittente ha registrato un autentico boom di ascolti, sottolineando il forte interesse del pubblico per questa fase decisiva della competizione. Il dato complessivo è inequivocabile: due milioni di spettatori medi in total audience, un risultato che testimonia l'efficacia dell'offerta multipiattaforma di Sky e la capacità di attrarre appassionati su diversi canali e dispositivi.

Il match di cartello della serata è stato Juventus-Benfica, che ha catalizzato l’attenzione degli spettatori grazie alla posta in palio. La sfida, trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, ha raccolto 805 mila spettatori in total audience, dimostrando ancora una volta la forte attrattiva della Juventus nei confronti del pubblico televisivo italiano. Non meno significativa la performance di Dinamo Zagabria-Milan, che su Sky Sport Arena e Sky Sport 253 ha registrato 426 mila spettatori in total audience, confermando l’appeal dei rossoneri anche nelle sfide internazionali. Da segnalare anche i numeri di Barcellona-Atalanta, andata in onda su Sky Sport Max e Sky Sport 254, che ha attirato 199 mila spettatori in total audience, un dato che evidenzia come la Dea abbia saputo ritagliarsi una fetta importante di pubblico negli ultimi anni grazie alle sue ottime prestazioni in campo europeo.

Un altro elemento chiave della serata è stato Diretta Gol, il celebre programma che permette agli abbonati di seguire le azioni salienti da tutti i campi in tempo reale. La trasmissione, in onda su Sky Sport 251, ha fatto registrare 416 mila spettatori in total audience, il miglior risultato stagionale per questa formula, confermando l’interesse crescente per questo tipo di fruizione “multipla” degli eventi sportivi. A chiudere la serata, il post partita, che ha totalizzato 898 mila spettatori in total audience, un record assoluto che rappresenta il miglior risultato dal 2019 a oggi, a riprova del fatto che gli approfondimenti e le analisi proposte da Sky Sport continuano a essere un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli appassionati di calcio.

