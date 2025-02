Champions 2024/25 🏆 Diretta Esclusiva Sky NOW Knockout Playoff Andata, Palinsesto e Telecronisti

UEFA CHAMPIONS LEAGUE | 2024/2025



Martedì alle 21 JUVENTUS - PSV EINDHOVEN

e il big match MANCHESTER CITY - REAL MADRID



Mercoledì alle 18:45 CLUB BRUGGE - ATALANTA



FEYENOORD - MILAN IN ESCLUSIVA SU PRIME VIDEO:

mercoledì alle 21 i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime

potranno vedere il match in modo semplice e diretto

attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass

TV8 CHAMPIONS NIGHT

Leo Di Bello e Sarah Castellana

conducono lo studio pre e post-partita di Celtic - Bayern Monaco

In studio Aldo Serena, Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis, Nicola Savino



Mercoledi 12 Febbraio 2025 dalle 20.20 su TV8



a seguire TV8 GIALAPPA'S NIGHT

La Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci,

torna al suo primo amore, proponendo le rubriche più divertenti dedicate al calcio.

Nel cast anche Max Giusti nei panni di Aurelio De Laurentiis e Fabio Capello



Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League 2024/2025. Martedì 11 e mercoledì 12 febbraio, l’andata dei playoff della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire 7 partite anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.

La seconda fase a eliminazione diretta si apre alle 18.45 con Brest-PSG su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 21 sarannotre gli incontri: Juventus-PSV, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, il big match Manchester City-Real Madrid su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW e Sporting Lisbona-Borussia Dortmund (Sky Sport 254 e NOW). Mercoledì alle 18.45, è il momento dell’Atalanta,ospite del Club Brugge,in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 21 altri due incontri: Celtic-Bayern Monaco (Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW) e Monaco-Benfica (Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW).

Alle 21 anche Feyenoord-Milan: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insiemeal suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea. In studio saranno presenti Paolo Condò, Fabio Capello e Mario Giunta, cui sono affidati gli spazi news. Martedì in studio anche Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio, mentre mercoledì toccherà ad Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban.

LA CHAMPIONS IN CHIARO SU TV8 - La supersfida tra Celtic Glasgow e Bayern Monaco infiamma la prima serata di TV8, Mercoledì 12 Febbraio, alle ore 21.00. Pre-partita, dalle ore 20.20, con TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Aldo Serena, Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis, Nicola Savino. Nel post-partita interviste, commenti e approfondimenti, ma soprattutto, in chiaro dalle 23.00 gli highlights delle partite di Champions League del martedì e del mercoledì con un occhio di riguardo rivolto agli incontri delle squadre italiane. La serata di TV8 continua poi a mezzanotte con TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci - commenta le papere e i retroscena più gustosi provenienti dai campi di tutta Europa. A impreziosire la scena anche Max Giusti nei panni di Fabio Capello.

MARTEDI' 11 FEBBRAIO 2025

Studio - Champions League Show: Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news



Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news ore 18.00: “ Champions League Show ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 19.30: “ Champions League Show ” Sky Sport 24, Sky Sport 4K

” Sky Sport 24, Sky Sport 4K ore 23.00: “ Champions League Show ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 24.00: “ Champions League show-After Party ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K.



” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K. ore 18:45 Uefa Champions League 2024/25 Knockout Playoff Andata: BREST vs PSG

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Botti

Biancorossi reduci da 2 sconfitte consecutive. In casa hanno vinto solo 2 volte nei 20 precedenti assoluti, 6 pari e 12 ko. Il PSG viene da 3 successi di fila.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Federico Botti Biancorossi reduci da 2 sconfitte consecutive. In casa hanno vinto solo 2 volte nei 20 precedenti assoluti, 6 pari e 12 ko. Il PSG viene da 3 successi di fila. ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 Knockout Playoff Andata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.70



- Juventus vs PSV Eindhoven : Federico Zancan

- Manchester City vs Real Madrid C.F. : Antonio Nucera

- Sporting Clube de Portugal vs Borussia Dortmund : Dario Massara



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.70 - : Federico Zancan - : Antonio Nucera - : Dario Massara ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 Knockout Playoff Andata : JUVENTUS vs PSV EINDHOVEN

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky G o

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed inteviste: Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo, Gianluca Di Marzio

Bianconeri senza vittorie da 2 partite. Hanno vinto 3-1 nell'unico precedente dello scorso settembre. PSV reduce da 2 vittorie consecutive.



Telecronaca: - Commento: Giancarlo Marocchi Bordocampo ed inteviste: Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo, Gianluca Di Marzio ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 Knockout Playoff Andata: MANCHESTER CITY vs REAL MADRID

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Paolo Ciarravano - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Gianluigi Bagnulo

Citizens reduci dal 3-1 sul Brugge. Il Real viene da 3 vittorie di fila. A Manchester ha vinto una sola volta (ai rigori) in 6 precedenti, 2 pari e 3 ko.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Paolo Ciarravano - Commento: Luca Marchegiani Bordocampo ed interviste: Gianluigi Bagnulo Citizens reduci dal 3-1 sul Brugge. Il Real viene da 3 vittorie di fila. A Manchester ha vinto una sola volta (ai rigori) in 6 precedenti, 2 pari e 3 ko. ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 Knockout Playoff Andata: SPORTING LISBONA vs BORUSSIA DORTMUND

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi

Portoghesi con un solo punto nelle ultime 4 partite. Il Borussia Dortmund viene dal 3-2 sullo Shakhtar. Una vittoria a testa nei 2 precedenti a Lisbona.

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2025

Studio - Champions League Show : Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban. Mario Giunta per le news



: Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban. Mario Giunta per le news ore 18.00: “Champions League Show” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 19.30: “ Champions League Show ” Sky Sport 24, Sky Sport 4K

” Sky Sport 24, Sky Sport 4K ore 23.00: “ Champions League Show ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 24.00: “Champions League show-After Party” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K



Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 18:45 Uefa Champions League 2024/25 Knockout Playoff Andata : CLUB BRUGGE vs ATALANTA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky G o

Telecronaca: Andrea Marinozzi- Commento: Beppe Bergomi

Bordocampo ed inteviste: Massimiliano Nebuloni e Valentina Mariani

Belgi reduci dal ko sul campo del Manchester City (3-1). Atalanta con un solo ko (2-3 con il Real Madrid) nelle 8 partite di questa UCL. Nessun precedente.



Telecronaca: Andrea Marinozzi- Commento: Beppe Bergomi Bordocampo ed inteviste: Massimiliano Nebuloni e Valentina Mariani ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 Knockout Playoff Andata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.70



- AS Monaco vs SL Benfica : Daniele Barone

- Celtic FC vs FC Bayern München : Davide Polizzi



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.70 - : Daniele Barone - : Davide Polizzi ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 Knockout Playoff Andata: CELTIC vs BAYERN MONACO

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 252

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero - Commento: Lorenzo Minotti

Scozzesi reduci dal ko esterno con l'Aston Villa (4-2). Il Bayern viene dal 3-1 sullo Slovan Bratislava. Imbattuto nei 4 precedenti, 3 vittorie e un pareggio.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 252 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Nicola Roggero - Commento: Lorenzo Minotti Scozzesi reduci dal ko esterno con l'Aston Villa (4-2). Il Bayern viene dal 3-1 sullo Slovan Bratislava. Imbattuto nei 4 precedenti, 3 vittorie e un pareggio. ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 Knockout Playoff Andata: MONACO vs BENFICA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Francesi reduci dal ko contro l'Inter (3-0). Il Benfica viene dalla vittoria sul campo della Juve (0-2). Imbattuto nei 3 precedenti, 2 vittorie e un pari.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Alessandro Sugoni Francesi reduci dal ko contro l'Inter (3-0). Il Benfica viene dalla vittoria sul campo della Juve (0-2). Imbattuto nei 3 precedenti, 2 vittorie e un pari. ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 Knockout Playoff Andata : FEYENOORD vs MILAN

Streaming: diretta su Amazon Prime Video (App Sky Q per abbonati Amazon Prime)

Satellite: diretta su Amazon PrimeVideo Sports Bar (217 solo utenze commerciali)

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q, Sky Stream, Sky Glass e abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. Disponibile sui canali Sky Sport anche in differita/sintesi con la telecronaca di Riccardo Gentile. Inviato a Rotterdham per interviste e collegamenti: Peppe Di Stefano



