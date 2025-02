Sky Cinema Collection dedicato alle migliori commedie Italiane 'Finchè notte non ci separi'

Da venerdì 14 a domenica 23 febbraio, Sky Cinema Collection e in streaming su NOW torna con l’appuntamento imperdibile dedicato alle migliori commedie “made in Italy”, un vero e proprio viaggio tra oltre 50 titoli che celebrano le risate all’italiana. Tra questi spicca la prima visione di FINCHÉ NOTTE NON CI SEPARI, in onda lunedì 17 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection, pronta a regalare emozioni e divertimento.

Il palinsesto si apre con Come Può Uno Scoglio, una commedia che ci introduce nelle complesse dinamiche di una famiglia apparentemente ordinaria, per poi trasportarci nelle atmosfere romantiche e surreali di Pare Parecchio Parigi, in cui Leonardo Pieraccioni, regista e protagonista, ci racconta una storia ispirata a fatti reali. Proseguendo, Succede Anche Nelle Migliori Famiglie svela come persino le realtà più equilibrate possano nascondere disavventure inaspettate, mentre L'amore E Altre Seghe Mentali gioca con le contraddizioni dei sentimenti e delle relazioni moderne. In Se Dio Vuole, le vicende di personaggi divisi tra fede e scetticismo si intrecciano con un umorismo arguto, mentre (Im)perfetti Criminali ci introduce nel mondo dei malviventi alle prime armi, trasformando equivoci e colpi di scena in momenti di pura comicità. L’incontro quotidiano con il divertimento prosegue in Bar Sport, dove le chiacchiere e le situazioni di un locale familiare diventano fonte di esilaranti spunti di riflessione.

Marco Giallini, insieme ad Alessandro Gassmann, conquista lo schermo in Beata Ignoranza, una satira sulle differenze culturali, che si accompagna a Belli Ciao, in cui l’amicizia e le avventure sentimentali si intrecciano in un racconto ricco di ironia. La politica e il quotidiano si fondono in maniera brillante in Bentornato Presidente e Benvenuti In Casa Esposito, mentre Benvenuto Presidente! amplifica la satira con la storia di un cittadino qualunque catapultato in situazioni incredibili. Non manca poi il tagliente umorismo di Cetto C'è, Senzadubbiamente, in cui il celebre personaggio di Antonio Albanese regala risate senza freni. Il tema delle differenze e dei contrasti torna protagonista in Come Un Gatto In Tangenziale e nel suo seguito Come Un Gatto In Tangenziale - Ritorno A Coccia Di Morto, dove la vita di strada e le aspirazioni personali si scontrano con ironia. Il matrimonio e le sue complicazioni sono al centro di Compromessi Sposi, diretta da Francesco Miccichè, che vede Vincenzo Salemme nuovamente protagonista, questa volta accanto a Diego Abatantuono, mentre la brillante Paola Cortellesi domina lo schermo in Ma Cosa Ci Dice Il Cervello e in Maschi Contro Femmine, film campioni di incassi che vedono al loro interno anche Fabio De Luigi e Alessandro Preziosi.

Il percorso prosegue con una serie di avventure poliziesche e surreali: la saga di Cops - Una Banda Di Poliziotti si articola in capitoli come Forze del Disordine e La Stretta Dell’anaconda, seguiti da Cops 2 - La Mano Del Morto e Cops 2 - Uno Stinco Di Santo, in cui le disavventure degli agenti si trasformano in una commedia ricca di situazioni paradossali. In D.N.A. - Decisamente Non Adatti, un gruppo di personaggi imperfetti affronta le sfide della vita moderna con esiti esilaranti. Un momento clou della programmazione è offerto dal genio di Carlo Vanzina, che con Febbre Da Cavallo - La Mandrakata – il sequel del cult anni ’70 con Gigi Proietti ed Enrico Montesano – riporta in auge il divertimento tipico delle commedie italiane. Il ritmo non si ferma: Il Medico Della Mutua racconta le esilaranti peripezie di un medico alle prese con pazienti fuori dal comune, mentre Il Principe Abusivo gioca sul tema dell’identità e delle apparenze in modo surreale.

L’ironia continua in Il Professor Cenerentolo e Il Ras Del Quartiere, che offrono uno sguardo divertente sulle vicende quotidiane, mentre Il Vegetale trasforma una condizione insolita in un’occasione di riflessione e risate. In Io C'è e Io Sono Tempesta, i protagonisti si confrontano con le trasformazioni della vita, trovando luce anche nei momenti più bui. Le dinamiche familiari sono celebrate in La Casa Di Famiglia, che svela il caos e l’amore che regnano nelle abitazioni italiane, mentre La Scuola Più Bella Del Mondo, interpretata da Christian De Sica e Rocco Papaleo, racconta con ironia le avventure di una scuola fuori dal comune. La contemporaneità e le sue assurdità sono al centro di Lockdown All'italiana e Loro Chi?, che indagano in chiave ironica le dinamiche sociali attuali.

Le riflessioni sul pensiero e il viaggio si fanno leggere in Ma Cosa Ci Dice Il Cervello e Mai Stati Uniti, mentre Maschi Contro Femmine analizza, con divertente acutezza, le differenze tra i sessi. Il desiderio di rinascita e il superamento della routine sono raccontati in Mi Rifaccio Vivo e Miami Beach, mentre Modalità Aereo e Nati Stanchi catturano le dinamiche del viaggiare e della vita moderna. In Noi E La Giulia, l'amicizia e l'amore si intrecciano in un contesto inaspettato, mentre Non Si Ruba A Casa Dei Ladri trasforma le avventure di un ladro in una lezione di vita esilarante. La satira sociale continua in Poveri Ma Ricchi e Qualunquemente, che mettono a nudo le contraddizioni del nostro tempo, mentre Ricchi Di Fantasia e Ritorno Al Crimine raccontano storie di ambizioni e colpi di scena con un tocco di ironia. L’estate e la nostalgia si fondono in Sapore Di Mare, mentre School Of Mafia e Sconnessi giocano con cliché e situazioni assurde, creando un mix irresistibile di satira e divertimento.

Le complicazioni sentimentali sono al centro di Se Mi Lasci Non Vale, mentre Tonno Spiaggiato e Tutte Lo Vogliono offrono spunti divertenti sulle relazioni e sulla vita quotidiana. In Un Fantastico Via Vai si assiste a un turbinio di eventi comici, che si affianca alle esilaranti vicende di Un Fidanzato Per Mia Moglie, raccontando le difficoltà e le gioie di un matrimonio. Il duo comico Luca e Paolo incanta in Un Figlio Di Nome Erasmus, mentre Un Matrimonio Da Favola e Un Paese Quasi Perfetto dipingono con ironia le sfide della vita familiare e della piccola comunità italiana. Le risate non finiscono qui: Vacanze ai Caraibi regala un tocco esotico e spensierato, mentre Viva l'italia chiude il palinsesto con una satira che celebra, con orgoglio e ironia, tutto ciò che rende unico il nostro paese, dalla politica alle abitudini quotidiane.

In questo straordinario calendario di commedie, spiccano anche le opere dei grandi autori. Oltre alla carismatica presenza di Leonardo Pieraccioni in Pare Parecchio Parigi, regista e interprete di una storia vera, non perdete Un Fantastico Via Vai e Il Professor Cenerentolo, proiezioni imperdibili in occasione del suo 60° compleanno, in programmazione lunedì 17 febbraio nel pomeriggio. Il genio di Carlo Vanzina risplende in Febbre Da Cavallo - La Mandrakata, mentre le interpretazioni di Ambra Angiolini e Vincenzo Salemme brillano nella commedia “on the road” Mai Stati Uniti. Questi attori, poi, tornano a farsi notare in Compromessi Sposi, accanto a Diego Abatantuono, mentre Paola Cortellesi regna sovrana in Ma Cosa Ci Dice Il Cervello e in Maschi Contro Femmine. Marco Giallini, infine, regala momenti indimenticabili in Beata Ignoranza e in Se Dio Vuole, quest’ultimo in coppia con Alessandro Gassmann, che si fa anche protagonista della graffiante Viva l'italia, insieme a Michele Placido e Raoul Bova.



Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive