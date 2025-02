Sky Sport Tennis 🎾 (17 - 23 Febbraio) diretta ATP 500 Doha, ATP 500 Rio de Janeiro, WTA 1000 Dubai

E’ ripartita alla grande la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Tre i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 17 a domenica 23 febbraio: tre del circuito maschile ATP, uno del circuito femminile WTA.

Il grande tennis mondiale entra nel vivo con tre tornei di altissimo livello che catalizzeranno l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Tra cemento e terra battuta, tra Medio Oriente e Sud America, questi eventi rappresentano un banco di prova cruciale per i protagonisti della stagione.

Doha ospita uno dei tornei più prestigiosi del Medio Oriente, l’ATP 500 Qatar ExxonMobil Open, che si gioca sui campi in cemento della Khalifa International Tennis and Squash Complex. Nel corso degli anni, questo evento ha visto trionfare campioni del calibro di Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, affermandosi come una tappa chiave nella preparazione ai grandi appuntamenti sul duro. L’alta qualità del tabellone e il ricco montepremi lo rendono un torneo di grande attrattiva, con i migliori tennisti pronti a sfidarsi in partite spesso molto combattute. Spostandoci in Sud America, il Rio Open è il torneo ATP 500 più importante del continente e uno dei rari eventi di questa categoria a disputarsi sulla terra battuta. Il Jockey Club Brasileiro di Rio de Janeiro fa da sfondo a un appuntamento imperdibile per gli specialisti del "rosso", rappresentando un primo test fondamentale per chi punta a brillare nei tornei su terra battuta e, soprattutto, in vista del Roland Garros. Giocatori come Rafael Nadal e Carlos Alcaraz hanno spesso scelto questa competizione per affinare il proprio gioco in condizioni climatiche e di superficie simili a quelle parigine, rendendo il torneo un vero e proprio termometro per la stagione su terra.

Sul fronte femminile, il WTA 1000 di Dubai rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito WTA. Con un montepremi tra i più alti della stagione e una location esclusiva, il torneo attira ogni anno le migliori giocatrici del mondo, che si sfidano sui campi in cemento in uno degli scenari più lussuosi e affascinanti del tour. Grazie a una lunga tradizione di campionesse vincitrici, tra cui Venus e Serena Williams, Simona Halep e Iga Świątek, Dubai è una tappa fondamentale nella corsa ai punti per il ranking mondiale e un appuntamento che raramente delude in termini di spettacolo e competitività.

I telecronisti di Sky Sport saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Alessandro Lupi, Dario Massara, Pietro Nicolodi, Dalila Setti, Alessandro Sugoni, con Andrea Arnaboldi e Laura Golarsa al commento tecnico.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2025 del tennis su Sky!

La programmazione dei tornei ATP e WTA dal 17 al 23 Febbraio 2025

sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Lunedì 17 febbraio, Sky Sport Tennis trasmetterà il meglio dei tre tornei in programma con una lunga diretta dalle 8 alle 19.30, per poi riprendere l'azione dalle 20.30 fino alle 3. Nel frattempo, Sky Sport Uno proporrà una selezione delle sfide più avvincenti dalle 8 alle 19.15, garantendo una copertura completa della giornata. Martedì 18 febbraio, l'azione proseguirà senza sosta: Sky Sport Tennis sarà in onda con il meglio dei tre tornei dalle 8 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 3, assicurando una maratona tennistica appassionante. Sky Sport Uno, invece, trasmetterà gli incontri principali dalle 8 alle 17.15. Mercoledì 19 febbraio, la programmazione seguirà lo stesso ritmo con Sky Sport Tennis in diretta dalle 8 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 3, mentre su Sky Sport Uno le sfide più rilevanti saranno visibili dalle 8 alle 17.45.

Giovedì 20 febbraio, gli appassionati potranno seguire il meglio delle competizioni su Sky Sport Tennis dalle 11 alle 3, mentre Sky Sport Uno offrirà una selezione degli incontri più importanti dalle 11 alle 18.Venerdì 21 febbraio, la programmazione entrerà nel vivo con le semifinali dei tornei più attesi. Su Sky Sport Tennis, la giornata inizierà alle 14 con la prima semifinale del WTA Dubai, seguita alle 16 dalla prima semifinale dell’ATP Doha, alle 18 dalla seconda semifinale dell’ATP Doha e dalle 20 alle 3 con il meglio dei tre tornei in corso. Sky Sport Uno si concentrerà sul WTA Dubai, trasmettendo la prima semifinale alle 14 e la seconda alle 16. Sabato 22 febbraio sarà una giornata ricca di emozioni con le fasi decisive dei tornei. Su Sky Sport Tennis, la finale dell’ATP Doha sarà trasmessa alle 16, mentre in serata si disputeranno le semifinali dell’ATP Rio de Janeiro: la prima alle 21 e la seconda a seguire. Su Sky Sport Max, invece, riflettori puntati sulla finale del WTA Dubai, in programma alle 16.

Domenica 23 febbraio sarà il giorno della finale dell’ATP Rio de Janeiro, con la sfida decisiva trasmessa su Sky Sport Tennis alle 21.30, chiudendo così una settimana di spettacolo e grande tennis su Sky Sport e NOW.

Lunedì 17 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 8 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 3 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Uno dalle 8 alle 19.15 (il meglio dei 3 tornei)

Martedì 18 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 8 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 3 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Uno dalle 8 alle 17.15 (il meglio dei 3 tornei)

Mercoledì 19 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 8 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 3 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Uno dalle 8 alle 17.45 (il meglio dei 3 tornei)

Giovedì 20 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 11 alle 3 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Uno dalle 11 alle 18 (il meglio dei 3 tornei)

Venerdì 21 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 14 semifinale 1 WTA Dubai; dalle 16 semifinale 1 ATP Doha; dalle 18 semifinale 2 ATP Doha; dalle 20 alle 3 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Uno dalle 14 semifinale 1 WTA Dubai; dalle 16 semifinale 2 WTA Dubai

Sabato 22 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 16 finale ATP Doha; dalle 21 semifinale 1 ATP Rio de Janeiro; dalle 21 semifinale 2 ATP Rio de Janeiro

Sky Sport Max dalle 16 finale WTA Dubai

Domenica 23 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 21.30 finale ATP Rio de Janeiro





Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2025 del tennis su Sky!