Champions League 🏆 Oggi Real Madrid - Manchester City in Diretta TV8 + Gialappas Night

Serata di verdetti e di forti emozioni con il ritorno dei Playoff di Uefa Champions League. Al Santiago Bernabéu di Madrid va in scena la sfida più attesa tra Real Madrid e Manchester City, in diretta, mercoledì 19 febbraio, alle ore 21.00. Una partita garanzia di spettacolo come dimostra la gara d’andata vinta in rimonta 3-2 dalla squadra spagnola di Carlo Ancelotti. Pre-partita, dalle ore 20.20, con TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Fabio Quagliarella, Nicola Savino e Stefano De Grandis.

La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa, con il commento tecnico di Giuseppe Bergomi, mentre Filippo Benincampi seguirà gli aggiornamenti dal bordocampo. Dopo il 3-2 dell’andata, il Real Madrid punta alla 28ª qualificazione consecutiva agli ottavi, mentre il Manchester City cerca la 12ª volta di fila nella fase a eliminazione diretta.

Ampio post-partita con interviste, commenti e approfondimenti, ma soprattutto, in chiaro prima di tutti, dalle ore 23.00, gli highlight della partita della Juventus, impegnata in Olanda contro il PSV Eindhoven. Spazio anche ai momenti salienti di Milan-Feyenoord e Atalanta-Bruges, in programma martedì, e di tutte le altre partite dei Playoff.

La serata di TV8 prosegue a poi a mezzanotte con TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, commenta i lisci, le papere e i retroscena più divertenti provenienti dai campi di tutta Europa. Tornano anche Max Giusti, questa volta nei panni di Fabio Capello, e Toni Bonji, sotto le mentite spoglie dell’inviato Paride Coccio. Tra i contributi video, in evidenza, anche questa settimana, le telecronache del “Caressa delle Marche”, al secolo Cristiano Lambertucci.

Il grande calcio internazionale è di scena su TV8 anche giovedì 20 febbraio con la sfida di Europa League tra Anderlecht e Fenerbahce, in diretta alle ore 21.00 (pre-partita dalle ore 20.30). All’andata si è imposta la squadra turca di José Mourinho con un netto 3-0.

LA CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA ESCLUSIVA SU SKY E NOW

Più squadre, più calcio, più spettacolo: le stelle d'Europa giocano nella Casa dello Sport di Sky. Su Sky e in streaming su NOW arrivano le nuove coppe europee: 51 notti UEFA con 527 partite live.

La UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League offriranno più partite e più scontri diretti fin dalla fase iniziale. Saranno in campo 5 squadre italiane: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Sky e NOW trasmettono in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025.

Copertura editoriale completa su Sky Sport: dagli allenamenti alle interviste live, fino a un prepartita approfondito per ogni match.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming