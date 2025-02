Sky Sport Tennis 🎾 diretta ATP 500 Dubai, Acapulco, 250 Santiago Cile, WTA 500 Mérida e 250 Austin

È ripartita alla grande la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 24 Febbraio a domenica 2 Marzo: tre del circuito maschile ATP, uno del circuito femminile WTA.

Il primo, l'ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, si terrà a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dal 24 febbraio al 2 marzo. Questo torneo è uno degli appuntamenti più attesi della stagione, con i migliori giocatori del mondo che si sfideranno in un clima caldo e affascinante. I partecipanti cercheranno di conquistare il titolo in un torneo che, oltre a un ricco montepremi, offre punti importanti per il ranking ATP. Il secondo evento maschile sarà l'ATP 500 Abierto Mexicano Telcel di Acapulco, in Messico, che si svolgerà dal 24 febbraio al 2 marzo. Questo torneo è noto per l'intensità dei match e la sua atmosfera vibrante, con il pubblico messicano che incita i propri beniamini in uno degli scenari più suggestivi del circuito. Infine, dal 24 febbraio al 2 marzo, i tennisti si sfideranno anche all'ATP 250 Movistar Chile Open, un evento che avrà luogo a Santiago, in Cile. Questo torneo rappresenta un'importante occasione di riscatto per i giocatori che vogliono guadagnare punti preziosi nel contesto di un ATP 250.

Sul fronte femminile, il circuito WTA propone due eventi emozionanti. Il primo è il WTA 500 Mérida Open Akron, che si terrà a Mérida, in Messico, dal 24 febbraio al 2 marzo. Questo torneo, che si è rapidamente guadagnato una solida reputazione, vedrà sfidarsi le migliori giocatrici della scena internazionale in un contesto che unisce eleganza e passione. Le tenniste lottano per un posto nel prestigioso WTA 500, con l'intento di ottenere punti vitali e rafforzare la propria posizione nelle classifiche mondiali. L'altro grande appuntamento sarà il WTA 250 ATX Open, in programma ad Austin, negli Stati Uniti, dal 24 febbraio al 2 marzo. Questo torneo, pur facendo parte della categoria WTA 250, è molto competitivo e attirerà un nutrito gruppo di giocatrici di talento, desiderose di farsi notare nel panorama internazionale.

In telecronaca saranno impegnati Elena Pero, Luca Boschetto, Dalila Setti e Gaia Brunelli. Commento tecnico di Marco Crugnola.

Domani, martedì 25 febbraio, alle 23.15 su Sky Sport Uno e NOW la seconda puntata di Sky Tennis Club, il magazine di Sky Sport dedicato al mondo del tennis. Insieme a Stefano Meloccaro, ospiti di questa puntata Flavia Pennetta, Ivan Ljubicic, l’ex giudice di sedia Carlos Bernardes e Thomas Johansson, campione degli Australian Open 2002.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei ATP e WTA dal 24 Febbraio al 2 Marzo 2025

sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Lunedì 24 febbraio, Sky Sport Tennis offrirà una copertura completa del meglio dei cinque tornei in programma con una lunga diretta dalle 11 fino alle 5 del mattino successivo. Nel frattempo, Sky Sport Uno trasmetterà gli incontri più avvincenti dalle 11 alle 20.30, per poi riprendere l'azione dalle 0.30 fino alle 5, garantendo una giornata ricca di emozioni per tutti gli appassionati. Martedì 25 febbraio, l'intensità continuerà con Sky Sport Tennis, che sarà in onda dalle 11 alle 5 per raccontare il meglio dei cinque tornei, mentre Sky Sport Uno proporrà una selezione delle partite più appassionanti dalle 11 alle 21.15 e poi nuovamente dalle 24 alle 4.

Mercoledì 26 febbraio, la programmazione manterrà il suo ritmo serrato con Sky Sport Tennis in diretta dalle 11 alle 5, mentre Sky Sport Max seguirà l'azione dalle 11 alle 20.30. Giovedì 27 febbraio, entrambe le reti garantiranno una copertura ininterrotta: Sky Sport Tennis e Sky Sport Max trasmetteranno il meglio dei cinque tornei dalle 11 alle 5, offrendo una maratona tennistica da non perdere.

Venerdì 28 febbraio, l'attenzione si concentrerà sulle semifinali dell’ATP Dubai, con il primo incontro in programma su Sky Sport Tennis alle 14, seguito dalla seconda semifinale alle 16. La giornata proseguirà con il meglio dei cinque tornei dalle 18 alle 2, per poi lasciare spazio alle semifinali dell'ATP Acapulco: la prima dalle 2 e la seconda dalle 3.03, trasmesse sia su Sky Sport Tennis che su Sky Sport Arena.

Sabato 1° marzo sarà una giornata decisiva con la finale dell’ATP Dubai su Sky Sport Tennis alle 16, seguita dalle semifinali dell'ATP Santiago: la prima alle 22 e la seconda alle 24. La notte sarà dedicata all’ATP Acapulco, con la finale in programma alle 4. Nel frattempo, su Sky Sport Arena, il WTA Mérida entrerà nel vivo con la prima semifinale all'1 e la seconda alle 3, mentre su Sky Sport 252 il WTA Austin proporrà la prima semifinale alle 20.30 e la seconda alle 23.30.

Domenica 2 marzo, le finali dei tornei femminili saranno protagoniste con il WTA Austin su Sky Sport Tennis alle 20.30, seguito dal WTA Mérida a mezzanotte. Infine, Sky Sport Uno trasmetterà la finale dell'ATP Santiago alle 23.30, chiudendo una settimana di grande tennis su Sky Sport e NOW.

Lunedì 24 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 11 alle 5 (il meglio dei 5 tornei)

Sky Sport Uno dalle 11 alle 20.30 e dalle 0.30 alle 5 (il meglio dei 5 tornei)

Martedì 25 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 11 alle 5 (il meglio dei 5 tornei)

Sky Sport Uno dalle 11 alle 21.15 e dalle 24 alle 4 (il meglio dei 5 tornei)

Mercoledì 26 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 11 alle 5 (il meglio dei 5 tornei)

Sky Sport Max dalle 11 alle 20.30 (il meglio dei 5 tornei)

Giovedì 27 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 11 alle 5 (il meglio dei 5 tornei)

Sky Sport Max dalle 11 alle 5 (il meglio dei 5 tornei)

Venerdì 28 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 14 ATP Dubai semifinale 1; dalle 16 ATP Dubai semifinale 2; dalle 18 alle 2 (il meglio dei 5 tornei); dalle 2 ATP Acapulco semifinale 1; dalle 3.03 ATP Acapulco, semifinale 2

Sky Sport Arena dalle 2 ATP Acapulco semifinale 1; dalle 3.03 ATP Acapulco, semifinale 2

Sabato 1° marzo

Sky Sport Tennis dalle 16 ATP Dubai finale; dalle 20.30 WTA Austin semifinale 1; dalle 22 ATP Santiago semifinale 1; dalle 24 ATP Santiago semifinale 2; dalle 4 ATP Acapulco finale

Sky Sport Arena dall’1 WTA Mérida semifinale 1; dalle 3 WTA Mérida semifinale 2

Sky Sport 252 dalle 20.30 WTA Austin semifinale 1; dalle 23.30 WTA Austin semifinale 2

Domenica 2 marzo

Sky Sport Tennis dalle 20.30 WTA Austin finale; dalle 24 WTA Mérida finale

Sky Sport Uno dalle 23.30 ATP Santiago finale



