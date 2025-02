MasterChef Italia 2025: Finale su Sky e NOW – Chi vincerà tra Anna, Jack, Mary e Simone?

MASTERCHEF ITALIA 2025 - LA FINALE



MasterChef Italia si appresta a tagliare il traguardo più agognato e a proclamare il proprio vincitore. Giovedì 27 febbraio su Sky e in streaming su NOW, negli episodi conclusivi della stagione, unotra Anna, Jack, Mary e Simone realizzerà il proprio sogno al termine di un percorso fatto di sfide infuocate e capaci di mettere alla prova tecnica e creatività degli aspiranti chef. L’onere e l’onore di eleggere il nuovo MasterChef italiano spetterà ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, attenti osservatori delle cucinate ma anche concentrati nel valutare i menù di quelli che saranno i protagonisti dell’ultimo atto.

I “fantastici 4” che si sfideranno nelle prove decisive di questa stagione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy sono cuochi amatoriali con personalità e storie molto differenti, che condividono un unico obiettivo, conquistare il titolo. Sono:

Anna, nata 32 anni fa a Milano e residente a Venezia, ha un background multiculturale poiché i suoi genitori sono emigrati dalla Cina per avere un altro figlio quando lì vigeva la "legge del figlio unico"; sogna di aprire un suo ristorante nel rispetto degli sprechi e ottenere una Stella Verde;





Jack,26 anni di Milano, content creator e influencer molto presente e seguito sui social network dove già prima di entrare in Masterclass raccoglieva centinaia di migliaia di followers; il suo sogno è quello di diventare un private chef e declinare i suoi profili social verso il mondo della cucina;





Mary, 30 anni con origini siciliane, vive a Bergamo dove lavora come manager risorse umane; si racconta come una donna "competitiva" e "affamata di conoscenza", due caratteristiche che sono ampiamente emerse anche durante la gara;





, 30 anni con origini siciliane, vive a Bergamo dove lavora come manager risorse umane; si racconta come una donna “competitiva” e “affamata di conoscenza”, due caratteristiche che sono ampiamente emerse anche durante la gara; Simone, nato e cresciuto ad Alba, nel cuore delle Langhe, ha 36 anni e vive a Cuneo con la sua famiglia, dalla quale ha spesso tratto ispirazione durante le prove e la preparazione dei piatti; la sua idea di cucina è “ricercata e moderna, con qualche richiamo al mondo fusion”.

In palio per il vincitore, oltre all’ambitissimo titolo di quattordicesimo MasterChef italiano, anche 100.000 euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del proprio primo libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Come durante tutta questa imprevedibile stagione, anche a un passo dalla finalissima regnerà il mantra “tutto può succedere”. A inizio serata - negli episodi di giovedì 27 febbraio dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go - la Masterclass accoglierà un ultimo ospite (tri)stellare: Mauro Colagreco, lo “chef globale del nuovo secolo” da 3 stelle Michelin al ristorante “Mirazur” a Mentone in Francia, il primo cuoco argentino a raggiungere la vetta dei World’s 50 Best Restaurants, terrà le redini della Mystery Box e dell’Invention Test più decisivi della stagione, dedicati ai suoi affascinanti ma complicatissimi universi gastronomici.

Non tutti riusciranno a superare questo scoglio. Ma chi lo farà potrà vivere il proprio sogno indossando la tanto agognata casacca da chef con il proprio nome cucito per presentare ai tre giudici il proprio menù degustazione, un menù completo – in quattro portate – capace di descrivere al meglio la propria personalità e i propri obiettivi. La sfida più bella, appassionante ed emozionante, che porterà al momento più atteso dell’anno, la proclamazione del vincitore. Anna, Jack, Mary, Simone: chi sarà il nuovo MasterChef italiano?

Anche quest’anno si rinnova l’impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari.

Dal 2013 MasterChef Italia collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. In questi anni, sono state recuperate e donate oltre 51 tonnellate di alimenti: un dato che equivale a circa 130 tonnellate di emissioni di CO₂ potenzialmente evitate (circa 980 viaggi in auto tra Milano e Napoli) e che comporta il risparmio di circa 90mila metricubi di acqua (pari a circa 28 piscine olimpiche). Le donazioni coinvolgono principalmente carne, latticini, frutta, verdura e uova.

Considerando solo la scorsa edizione: durante le riprese sono state effettuate 9 donazioni a Last Minute Market, grazie alle quali sono state recuperate circa 3.6 tonnellate di prodotti, evitate oltre 14 tonnellate di emissioni di CO₂, risparmiati circa 8.500 metricubi di acqua. Inoltre, Last Minute Market ha incluso il “progetto MasterChef Italia” come caso pilota per sperimentare il protocollo “Waste Free”, nato per attestare la volontà e l’impegno nel realizzare azioni di riduzione degli sprechi, con particolare attenzione al recupero e alla donazione delle eccedenze alimentari; inoltre, mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e del Green Deal europeo. L’attività di donazione messa in atto da MasterChef Italia rispetta i requisiti previsti dal protocollo.

Da anni, inoltre, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile.

Perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas, presente a livello globale e accreditata da oltre 60 organismi internazionali, leader di livello mondiale nell’offrire servizi di verifica, certificazione e audit in ambito Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo dei nuovi episodi di MasterChef Italia: Volskwagen Veicoli Commerciali, Hotpoint – Ariston, Regina Asciugoni, Duchessa Lia, AIA S.p.A., Acqua Minerale San Benedetto, ACE, Mutti, Garofalo Pasta, Kozel, Olio Fiippo Berio, Eurovo, Rizzoli Emanuelli, Siggi, Pizzoli, GranTerre, Melinda, MD Supermercati, Cromaris, Bluenergy Group, Alce Nero, Ubena spezie, Zwilling Ballarini Italia, De'Longhi, Molino Spadoni, Mazzetti l'Originale, ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Gottardo spa, Latteria Soligo, Riserva San Massimo. RTL 102.5 è media partner del programma. Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini+Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef Italia. MasterChef Italia è uno show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.

Un programma scritto da Luca Busso con Laura Cristaldi, Daniele Baroni, Davide D’Addato, Emanuele Morelli, Annalisa Failla, Costanza Danelon, Gabriele Lampugnani, Claudia Colombo, e con Francesca Mazzantini, Francesca Valenti, Paola La Rosa, Maria Chiara Salvi, Stefania Soleto, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. Scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola.

MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam e distribuito da Banijay Group.

Nel 2017 MasterChef è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”: sono più di 700 le edizioni prodotte dal reboot nel 2005, in 70 versioni locali, con oltre 300 milioni di spettatori e più di 16.000 episodi in onda nel mondo fino ad oggi.

