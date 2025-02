F1 2025, 3a giornata di test in Bahrain - Diretta Sky Sport, NOW e in live streaming gratuito

Carlos Sainz ha concluso al comando la seconda giornata di test in Bahrain, mettendo a segno il miglior tempo della giornata con un giro in 1:29.348. Il pilota spagnolo, alla guida della Williams, ha dimostrato un buon ritmo, imponendosi in una sessione particolarmente competitiva. In seconda posizione si è piazzato Lewis Hamilton, che ha guidato la Ferrari, dopo aver registrato il miglior tempo nelle prime ore del mattino. Al terzo posto si trova l'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, che ha chiuso una giornata di test positiva per la squadra di Maranello.

Nel corso della parte finale della giornata, l'attenzione si è concentrata sulle simulazioni di gara, un momento cruciale per testare la costanza delle prestazioni e la gestione delle gomme. In questo frangente, la McLaren, con Lando Norris al volante, ha mostrato una grande velocità e stabilità. La MCL39 sembra essere una macchina molto competitiva, con un passo costante e senza segni evidenti di degrado delle gomme, un aspetto che potrebbe rivelarsi decisivo per le gare future. Anche la Ferrari ha mostrato segni di forza, con una macchina molto bilanciata che, seppur non al livello della McLaren, ha comunque evidenziato un buon potenziale.

Analizzando le prestazioni delle varie squadre, i test hanno rivelato alcune informazioni interessanti. La McLaren sembra al momento avere una migliore interazione tra la parte anteriore e posteriore della vettura nelle curve veloci, un fattore che le permette di essere molto performante in questa tipologia di tracciato. La SF-25, d'altra parte, ha mostrato un lieve scivolamento in uscita dalle curve, soprattutto nelle controcurve. Sebbene non si tratti di un problema grave, questo comportamento potrebbe diventare un fattore limitante dopo alcuni giri, riducendo l'efficacia della macchina nel lungo periodo.

Per quanto riguarda Mercedes, la W16 ha mostrato un buon comportamento sull'anteriore, ma ha mostrato qualche difficoltà nella parte posteriore della vettura. Nonostante ciò, il team ha concluso la giornata con il quarto tempo, registrato da George Russell, e il quinto posto con Antonelli, che ha fatto segnare un buon riscontro anche se non al livello dei primi tre.

Per la Red Bull, la giornata non è stata priva di difficoltà. Un problema ha rallentato la macchina di Lawson durante la sessione mattutina, ma il team si prepara a tornare in pista con Max Verstappen nella giornata finale dei test. Il direttore tecnico della Red Bull, Pierre Waché, ha annunciato che ci saranno aggiornamenti sulla RB21 per la giornata successiva, suggerendo che il team sta lavorando per migliorare la macchina in vista della stagione.

La sessione di test riprenderà alle 8 del mattino, e sarà possibile seguire tutta l'azione in diretta su Sky e in live streaming, con il pubblico che potrà assistere alle evoluzioni delle squadre e dei piloti mentre si preparano per la nuova stagione.

