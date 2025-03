Guido Meda: «La Magia dei Motori 2025 su Sky - F1, MotoGP, Ducati, Ferrari e Lewis Hamilton»

Su Sky e NOW si accende la magia della Grande Stagione dei Motori 2025 con il primo Gran Premio di MotoGP in Thailandia e il 16 marzo con la partenza della Formula 1 in Australia.

La Casa dello Sport di Sky è pronta a raccontare con passione, competenza e il top della tecnologia una stagione che si annuncia come la più avvincente e incerta di sempre. 11 mesi ricchi di adrenalina e velocità, con oltre 1.000 ore in diretta - di cui più di 100 dedicate a rubriche e approfondimenti - distribuite su 42 emozionanti weekend di gara. In tutto, oltre 200 gare live con una fantastica notizia per gli appassionati di motorsport americano: le NTT Indycar Series saranno su Sky fino al 2027. Oltre a Formula 1 e MotoGP, in arrivo una lunga sequenza di eventi con la Superbike e le gare di Formula 2, Formula 3, Porsche Mobil 1 SuperCup, Moto2, Moto3, MotoE, World Rally Championship, European Rally Championship, GTWC, F1 Academy, CIV e tanti altri campionati da seguire live su Sky (anche in mobilità su Sky Go) e in streaming su NOW. Un’opportunità imperdibile per vivere tutte le gare iconiche del motorsport mondiale, tra cui cinque appuntamenti su tutti: il GP di Formula 1 a Monte-Carlo, latappa di MotoGP ad Assen, la 500 miglia di Indianapolis, la 24 ore di Le Mans su Eurosporte il Rally d’Italia.

A poche ore dal primo weekend della MotoGP in pista in Thailandia, abbiamo incontrato Guido Meda (nella foto) alla presentazione della stagione avvenuta negli scorsi giorni a Milano. L'intero anno sportivo è costruito attorno a un tema affascinante, con il passaggio da un "circo" a una narrazione incentrata sulla "magia", soprattutto grazie all'ingaggio di nomi celebri come Marc Marquez in Ducati e Lewis Hamilton in Ferrari. La stagione includerà eventi di Formula 1, MotoGP, Superbike e GT, con oltre 200 appuntamenti e una programmazione televisiva che mira a coinvolgere appassionati di motori con ore di dirette e contenuti originali. Sky Sport si è preparata per questa nuova annata con una proposta ricca e variegata, pensata per soddisfare la passione dei tifosi, con rubriche e trasmissioni live come Race Anatomy e Paddock Live Show. La Ferrari, dopo aver cambiato strategia e team, punta a lottare per entrambi i titoli, ma le aspettative sono cautamente ambiziose. In MotoGP, la Ducati è pronta a dominare, con un Bagnaia in cerca di conferme, mentre l'Aprilia spera di colmare il gap con i top team. La stagione promette di essere ricca di emozioni, e Sky è pronta a raccontarla in modo coinvolgente e senza pari.

La stagione di motori che ci attende promette davvero di essere "magica". Perché parliamo di magia?

«Parliamo di magia perché quest'anno l'intera stagione sportiva è costruita attorno ad un tema che affascina e sorprende, quasi come una fiaba. Se lo scorso anno il tema era il "circo", quest'anno la narrazione cambia, e la magia diventa protagonista. Le motivazioni sono evidenti: la Ducati ha ingaggiato Marc Marquez mettendolo al fianco di Pecco Bagnaia, mentre la Ferrari ha aggiunto Lewis Hamilton alla sua squadra, affiancandolo a Charles Leclerc. Con questi grandi nomi, è chiaro che la stagione si preannuncia spettacolare. Dal punto di vista giornalistico, abbiamo già un vantaggio in partenza.»

Cosa andremo a seguire nei prossimi mesi su Sky e in streaming su NOW?

«La stagione comprende una serie di eventi straordinari: Formula 1, MotoGP, Superbike e GT, con mille ore di diretta, oltre a più di 100 ore tra studi e rubriche. Saranno 42 weekend di gara distribuiti su 16 campionati, per un totale di 200 appuntamenti. Un impegno davvero impressionante. L'inverno è stato caratterizzato da un lavoro intenso per organizzare e preparare televisivamente tutto ciò, ma ora, con il sostegno di tematiche sportive ed editoriali legate alle corse, possiamo finalmente entrare nel vivo di una stagione che promette scintille.»

Come sta evolvendo l'offerta di Sky Sport per soddisfare la crescente passione dei tifosi per il mondo dei motori?

«Ducati e Ferrari sono due realtà che dominano il mercato dei motori, e Sky Sport ha sempre cercato di rispondere a questo panorama con un'offerta pensata per i tifosi più appassionati. In questo contesto, Sky Sport ha scelto una strategia simile a quella di una squadra di calcio, con due "punte" principali: la Formula 1 e la MotoGP, gli sport motoristici più prestigiosi e seguiti a livello globale. Tuttavia, il mondo dei motori non si limita a queste due discipline. È un universo estremamente ricco di eventi, capace di produrre talenti che emergono anche da altri settori, e che coinvolge un pubblico variegato. Sky Sport ha sempre lavorato per ampliare la propria offerta, non solo puntando sulle categorie principali, ma anche acquisendo i diritti per eventi che potessero soddisfare appieno la passione dei suoi spettatori. La nostra programmazione è ormai ben definita, con rubriche consolidate: Race Anatomy, Sky Motori, Rookies, il notebook direttamente dalla pista, e il Paddock Live Show di Vera Spadini. Avere canali dedicati come Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP ci consente di sfruttarli al massimo, trasmettendo in diretta ciò che accade e creando contenuti originali. L'obiettivo è mantenere un flusso costante di contenuti freschi e coinvolgenti che amplificano l'esperienza live.»

Cominciamo dalla F1. Il team principal della Ferrari, Vasseur, ha dichiarato che sono pronti a lottare per entrambi i titoli.

«È una dichiarazione che fa titolo in prima pagina, certamente. Anche Leclerc ha detto che sarebbe sorpreso se non lottassero per almeno uno dei titoli. È giusto che sia così, ma lo dico a dita incrociate perché, come ti direbbero i piloti, i nostri talent e Carlo Vanzini, finché non vedi tutte le macchine insieme in pista al primo Gran Premio, è meglio essere cauti. Se vogliamo pensare che la Ferrari sia migliorata, credo non ci siano dubbi. La vera domanda è quanto sono migliorate le altre squadre che l'anno scorso erano competitive. Nel mondo della Formula 1 c'è anche l'atteggiamento opposto, come quello di Christian Horner, che quando sente dire che la McLaren è favorita, commenta che gli piace sentirlo. La Ferrari ha cambiato il suo sistema di lavoro, ha inserito nuove figure e nuovi processi per avere una macchina competitiva sia nella fase costruttiva che nella gestione in pista. E poi c'è Lewis Hamilton in rosso, che sembra del tutto sbalordito e innamorato da quello che sta trovando. Si è accorto che la Ferrari è un mondo che va al di là di un brand automobilistico, e questa cosa è bello che la senta su di sé.»

L'acquisto di Lewis Hamilton ha suscitato emozioni. Carlo Vanzini diceva: "Conosco le persone che lavoreranno con lui, le ho viste in faccia, e hanno facce diverse".

«Sono contenti e si ritrovano in una situazione simile a quella della Ducati, con Leclerc che ricopre un ruolo simile a quello di Bagnaia. In questo scenario, però, c'è una differenza cruciale. Mentre sulla Ferrari pesa un punto di domanda, che ci auguriamo sia di dimensioni contenute, la Ducati si trova nella posizione che la Red Bull non vorrebbe: quella della grande favorita. La Ducati parte con il vantaggio di essere la squadra da battere. Di conseguenza, l'opinione comune, alla quale mi unisco, è che quest'anno la sfida per il titolo sarà probabilmente una lotta tra Bagnaia e Marquez.»

Passiamo alla MotoGP. Quale scelta prenderà Ducati riguardo all'evoluzione della moto per la stagione 2025 e quali sono gli altri temi dalla pista?

«Martin dovrà difendere il suo titolo, nonostante l'infortunio subito nel primo giro dei test. Continua a rassicurare i suoi fan con messaggi come "sto bene, torno forte". Le Ducati sono pronte a inseguirlo, con Martin che questa volta porta il numero uno sulle spalle, su un'Aprilia completamente rinnovata. Mi piace partire proprio dall'Aprilia, perché credo che se lo meriti davvero. È una moto cambiata al 100%, ed è l'esatto opposto della Ducati, che è rimasta all'90% quella di sempre. Si tratta di due approcci diversi, ma dobbiamo riconoscere che la Ducati è sempre stata vista come una moto due generazioni avanti rispetto alle altre. Speriamo che l'Aprilia sia riuscita a fare un salto generazionale, avvicinandosi davvero ai top. Tecnicamente, Martín rimane l'uomo da battere, ma non sarà una passeggiata. Dovrà vedersela con una concorrenza più agguerrita, come Bezzecchi, che si è caricato sulle spalle il peso dello sviluppo e delle aspettative. Nel frattempo, in Ducati, Bagnaia e Marquez continuano a lavorare insieme in perfetta sintonia. La Ducati 2024 funziona, ma si sta già pensando all'evoluzione 2025. Tuttavia, sembra che questa evoluzione richieda tempi di messa a punto troppo lunghi, rischiando di compromettere punti importanti della stagione. La decisione potrebbe essere quella di continuare con una versione con qualche novità, ma senza stravolgere troppo il progetto iniziale.»

Il 2 marzo, gli occhi del mondo saranno puntati sulla Thailandia per la MotoGP, poi il 16 marzo, l'Australia accoglierà la F1. E Sky?

«Sky è in pole position, pronta a scattare al semaforo verde, portandovi in prima fila per vivere ogni attimo di questa stagione che si preannuncia elettrizzante! Le aspettative sono alle stelle, ma non c'è nulla che possa fermarci: ogni curva, ogni sorpasso, ogni accelerazione, sarà raccontata con una passione che vi farà sentire come se foste lì, proprio in pista. La stagione è appena iniziata, e con Sky sarete parte di un viaggio indimenticabile. Tenetevi forte, perché quello che ci attende è un'avventura straordinaria che non vorrete certo perdervi! »

Dal nostro inviato a Milano

Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!