Sky Sport Tennis 🎾 Indian Wells in Diretta su Sky e in Streaming su NOW dal 5 al 16 Marzo

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Da mercoledì 5 marzo, al via l’edizione 2025 dei tabelloni maschili e femminili del “BNP Paribas Open” di Indian Wells, che si disputa sui campi dall’Indian Wells Tennis Garden, nella Coachella Valley, California.

Pronta la squadra di telecronisti di Sky Sport: Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Ferrero, Alessandro Lupi, Alessandro Sugoni, Paolo Aghemo, Nicolò Ramella, Gaia Brunelli e Andrea Solaini. Al commento tecnico si alterneranno Paolo Bertolucci, Barbara Rossi, Raffaella Reggi, Stefano Pescosolido, Niccolò Cotto, Andrea Arnaboldi. Dalila Setti sarà l’inviata a Indian Wells.

Su Sky Sport 24 aggiornamenti live e interviste; ogni giorno nelle edizioni delle 12 e delle 13 il punto sulle sfide della notte, alle 15 (e alle 19.45 su Sky Sport Tennis) lo studio con le notizie e le anticipazioni poco prima dell’inizio della giornata di gioco.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Alcune sfide saranno in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.





La programmazione dei tornei Masters 1000

ATP e WTA di Indian Wells su Sky e in streaming su NOW

A partire da mercoledì 5 marzo, Sky e NOW offriranno una copertura straordinaria dei tornei Masters 1000 e ATP 1000 di Indian Wells, con una programmazione ricca e variegata, in grado di soddisfare tutte le esigenze degli appassionati di tennis. Sky Sport Tennis e NOW saranno in diretta dalle 20, con un'intensa maratona tennistica che proseguirà fino a tarda notte. Sky Sport Uno e NOW trasmetteranno gli incontri dalle 24.30, mentre Sky Sport Arena e NOW si uniranno alla festa con una diretta dalle 22.30. Su Sky Sport 255 e NOW, inoltre, ci sarà una diretta dalle 20, offrendo così numerosi spunti per seguire l'azione da ogni angolo.

Giovedì 6 marzo, il palinsesto di Sky e NOW rimarrà altrettanto ricco, con Sky Sport Tennis e NOW che continueranno a trasmettere in diretta dalle 20, mentre Sky Sport Uno e NOW riprenderanno l'azione dalle 24.30. Sky Sport Arena e NOW offriranno un altro appuntamento dalle 22, con Sky Sport 256 e NOW in diretta dalle 20. La giornata di venerdì 7 marzo vedrà Sky Sport Tennis e NOW mantenere il loro orario di inizio alle 20, mentre Sky Sport Uno e NOW copriranno gli eventi dalle 22.30. Sky Sport Arena e NOW saranno in diretta dalle 22.45, mentre Sky Sport 257 e NOW trasmetteranno dalle 20.

Sabato 8 marzo, Sky Sport Tennis e NOW torneranno con la loro copertura dalle 20, seguiti da Sky Sport Uno e NOW che inizieranno la diretta dalle 22.45. Su Sky Sport Max e NOW, la programmazione inizierà anch'essa alle 20, continuando a offrire ai fan il meglio del tennis internazionale. Domenica 9 marzo, l'intensità non calerà, con Sky Sport Tennis e NOW in diretta dalle 19, seguiti da Sky Sport Uno e NOW alle 19, e Sky Sport Max e NOW dalle 21.30, completando una giornata di grande tennis.

Lunedì 10 marzo, la copertura di Sky Sport Tennis e NOW inizierà dalle 19, e lo stesso orario verrà rispettato da Sky Sport Uno e NOW. Sky Sport Max e NOW seguiranno gli eventi dalle 19, assicurando una giornata di continui colpi di scena. Martedì 11 marzo, Sky Sport Tennis e NOW trasmetteranno il meglio del torneo a partire dalle 19, mentre Sky Sport Uno e NOW offriranno la diretta dalle 1.15, con Sky Sport Max e NOW che riprenderanno dalle 19. Mercoledì 12 marzo, Sky Sport Tennis e NOW saranno nuovamente in diretta dalle 19, con Sky Sport Uno e NOW che partiranno dalle 24.30. Sky Sport Max e NOW chiuderanno la giornata con un'altra diretta dalle 19.

Giovedì 13 marzo, Sky Sport Tennis e NOW offriranno una copertura dettagliata dei quarti di finale, con il primo quarto maschile in programma dalle 19, seguito dal secondo quarto femminile alle 21, dal terzo quarto femminile alle 23, e infine dal terzo quarto maschile dalle 1. Sky Sport Uno e NOW seguiranno gli eventi dalle 1 con il quarto femminile 4, per poi passare al quarto maschile 4 alle 3. Venerdì 14 marzo, Sky Sport Tennis e NOW trasmetteranno le semifinali con il doppio maschile 1 dalle 19 e il doppio maschile 2 alle 21. La serata continuerà con la semifinale femminile 1 alle 24 e la semifinale femminile 2 alle 2. Sky Sport Uno e NOW offriranno la semifinale femminile 1 a partire dalla mezzanotte.

Sabato 15 marzo, Sky Sport Tennis e NOW offriranno una giornata ricca di eventi, con lo Studio Tennis alle 18.45, la finale del doppio femminile alle 19, e le semifinali maschili 1 e 2 alle 21.30 e 23.30 rispettivamente. La notte proseguirà con la finale del doppio maschile alle 2. Sky Sport Uno e NOW seguiranno le stesse semifinali maschili alle 21.45 e 23.30, con la finale del doppio maschile alle 2. Domenica 16 marzo, Sky Sport Tennis e NOW trasmetteranno la finale femminile alle 19, seguita dalla finale maschile alle 22. Sky Sport Uno e NOW chiuderanno il torneo con la finale maschile alle 22, regalando agli appassionati una domenica di gra

MERCOLEDÌ 5 MARZO

Sky Sport Tennis e NOW diretta dalle 20

Sky Sport Uno e NOW diretta dalle 24.30

Sky Sport Arena e NOW diretta dalle 22.30

Sky Sport 255 e NOW diretta dalle 20

GIOVEDÌ 6 MARZO

Sky Sport Tennis e NOW diretta dalle 20

Sky Sport Uno e NOW diretta dalle 24.30

Sky Sport Arena e NOW diretta dalle 22

Sky Sport 256 e NOW diretta dalle 20

VENERDÌ 7 MARZO

Sky Sport Tennis e NOW diretta dalle 20

Sky Sport Uno e NOW diretta dalle 22.30

Sky Sport Arena e NOW diretta dalle 22.45

Sky Sport 257 e NOW diretta dalle 20

SABATO 8 MARZO

Sky Sport Tennis e NOW diretta dalle 20

Sky Sport Uno e NOW diretta dalle 22.45

Sky Sport Max e NOW diretta dalle 20

DOMENICA 9 MARZO

Sky Sport Tennis e NOW diretta dalle 19

Sky Sport Uno e NOW diretta dalle 19

Sky Sport Max e NOW diretta dalle 21.30

LUNEDÌ 10 MARZO

Sky Sport Tennis e NOW diretta dalle 19

Sky Sport Uno e NOW diretta dalle 19

Sky Sport Max e NOW diretta dalle 19

MARTEDÌ 11 MARZO

Sky Sport Tennis e NOW diretta dalle 19

Sky Sport Uno e NOW diretta dalle 1.15

Sky Sport Max e NOW diretta dalle 19

MERCOLEDÌ 12 MARZO

Sky Sport Tennis e NOW diretta dalle 19

Sky Sport Uno e NOW diretta dalle 24.30

Sky Sport Max e NOW diretta dalle 19

GIOVEDÌ 13 MARZO

Sky Sport Tennis e NOW dalle 19 quarto maschile 1; dalle 21 quarto femminile 2; dalle 23 quarto femminile 3; dall’1 quarto maschile 3

Sky Sport Uno e NOW dall’1 quarto femminile 4; dalle 3 quarto maschile 4

VENERDÌ 14 MARZO

Sky Sport Tennis e NOW dalle 19 semifinale doppio maschile 1; dalle 21 semifinale doppio maschile 2; dalle 24 semifinale femminile 1; dalle 2 semifinale femminile 2

Sky Sport Uno e NOW dalle 24 semifinale femminile 1

SABATO 15 MARZO

Sky Sport Tennis e NOW dalle 18.45 Studio Tennis; dalle 19 finale doppio femminile; dalle 21.30 semifinale maschile 1; dalle 23.30 semifinale maschile 2; dalle 2 finale doppio maschile

Sky Sport Uno e NOW dalle 21.45 semifinale maschile 1; dalle 23.30 semifinale maschile 2; dalle 2 finale doppio maschile

DOMENICA 16 MARZO

Sky Sport Tennis e NOW dalle 18.45 Studio Tennis; dalle 19 finale femminile; dalle 22 finale maschile

Sky Sport Uno e NOW dalle 22 finale maschile





