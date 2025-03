Europa League Conference 2024/25 🏆 Diretta Esclusiva Sky NOW Ottavi Ritorno Palinsesto Telecronisti

UEFA EUROPA E CONFERENCE LEAGUE | 2024/2025



Si torna in campo in Europa con la UEFA Europa e Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 13 marzo, il ritorno degli ottavi di finale per la fase a eliminazione diretta. Saranno 16 le partite, da seguire in contemporanea anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport 251 e NOW).

LE ITALIANE – Giovedì alle 18.45 si inizia in Europa League con la Roma e la Lazio, la prima impegnata in Spagna contro l’Athletic Bilbao (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW), mentre la seconda allo Stadio Olimpico contro i cechi del Viktoria Plzen (Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). In Conference League, invece, alle 21 tocca alla Fiorentina che sfida al Franchi il Panathinaikos, su Sky Sport Uno, Sky Sport 254, Sky Sport 4K e NOW.

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, con Leo di Bello alla conduzione degli studi insiemeai suoi ospiti, tra cui, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando.

LA COPERTINA - La copertina che aprirà gli studi di Europa League e Conference League è sulle note di "Wanted" di Bambole di Pezza (feat. Jack Out). Il brano è il title-track del nuovo album (Nigiri/Sony Music Italy). Grazie alla collaborazione con Jack Out, è una dichiarazione d'amore pop-rock, audace e ribelle, si trasforma in un inno alla libertà e alla passione vissuta senza limiti, come due fuorilegge in fuga dal mondo, e incarna perfettamente l'anima del disco.

EUROPA LEAGUE IN CHIARO - Anche l’Europa League si allinea ai quarti di finale. Giovedì 13 marzo TV8 trasmette in diretta la sfida tra Manchester United e Real Sociedad (si parte dell’1-1 della gara di andata) alle ore 21.00 con telecronaca di Antonio Nucera. Gli inglesi cercano di tornare ai quarti dopo un solo anno di assenza, mentre i baschi non raggiungono questo obiettivo da ben 36 anni.

SKY EUROPA LEAGUE 2024/25 DIRETTA - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Uefa Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

UEFA EUROPA LEAGUE

Giovedì 13 marzo 2025, su Sky e NOW, sarà una serata interamente dedicata al ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2024/25. L’appuntamento inizierà con l’"Europa League Show", condotto da Leo Di Bello, affiancato da Andrea Marinozzi, Beppe Bergomi e Marco Bucciantini, con gli ultimi aggiornamenti a cura di Vittoria Orlando. A seguire, l’approfondimento di "After Party Best of Europe", con Federica Masolin, Stefano Borghi, Beppe Bergomi e Lisa Offside, per analizzare i momenti chiave della serata.

Alle 18:45, spazio alla diretta esclusiva di "Diretta Gol" su Sky Sport 251, disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go, con aggiornamenti in tempo reale dalle quattro sfide in programma. Olympiacos-Bodø/Glimt sarà raccontata da Christian Giordano, Athletic Bilbao-Roma avrà la telecronaca di Federico Zancan, Lazio-Viktoria Plzeň sarà seguita da Federico Botti, mentre Eintracht Francoforte-Ajax avrà la voce di Elia Faggion. L’incontro di cartello della prima fascia oraria sarà Athletic Bilbao-Roma, con i giallorossi avanti grazie al 2-1 dell'andata. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), con telecronaca di Riccardo Gentile, commento tecnico di Blerim Dzemaili e aggiornamenti dal campo con Paolo Assogna e Angelo Mangiante. La squadra spagnola punta a tornare ai quarti di una competizione europea dopo il 2016, mentre la Roma, che parte dal vantaggio dell'andata, cerca la quinta qualificazione consecutiva ai quarti. Sempre alle 18:45, la Lazio cercherà di difendere il 2-1 ottenuto in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzeň. Il match sarà trasmesso su Sky Sport 253 e Sky Sport 4K (213), con Davide Polizzi alla telecronaca e Luca Marchegiani al commento tecnico. Da bordocampo ci saranno Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini. I biancocelesti vogliono tornare ai quarti di una coppa europea dopo sette anni, mentre i cechi inseguono la seconda qualificazione consecutiva, dopo il cammino in Conference League dello scorso anno. Nella stessa fascia oraria, il Francoforte, vincitore per 2-1 all'andata, sfiderà l'Ajax su Sky Sport 254, con la telecronaca di Calogero Destro. I tedeschi puntano a tornare ai quarti dopo due stagioni, mentre gli olandesi vogliono raggiungere questo traguardo per la prima volta dal 2022. Contemporaneamente, l’Olympiacos, sconfitto 0-3 all'andata, proverà a ribaltare il punteggio contro il Bodø/Glimt su Sky Sport 255, con il commento di Peppe Di Giovanni. I greci inseguono la quarta qualificazione europea consecutiva, mentre i norvegesi sognano un altro traguardo importante dopo la Conference League del 2022.

Alle 21:00, il secondo appuntamento con "Diretta Gol" sarà in onda su Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go, per seguire in simultanea le altre quattro partite di serata. Lione-Steaua Bucarest sarà raccontata da Alessandro Sugoni, Tottenham-AZ Alkmaar da Paolo Ciarravano, Rangers-Fenerbahçe da Filippo Benincampi, mentre Manchester United-Real Sociedad sarà seguito da Nicolò Ramella. Tra le sfide più attese, spicca proprio Manchester United-Real Sociedad, che riparte dal 1-1 dell'andata. Il match sarà visibile anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, TivùSat e Sky canale 125), oltre che su Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go, con telecronaca di Antonio Nucera. Gli inglesi cercano di tornare ai quarti dopo un solo anno di assenza, mentre i baschi non raggiungono questo obiettivo da ben 36 anni. Allo stesso orario, i Rangers, vittoriosi 3-1 all'andata, cercheranno di difendere il vantaggio contro il Fenerbahçe su Sky Sport Max (205), con la telecronaca di Andrea Voria. Gli scozzesi puntano ai quarti per la seconda volta in tre anni, mentre i turchi sognano di bissare il traguardo dello scorso anno. Su Sky Sport 253, il Lione, forte del 3-1 dell'andata, affronterà lo Steaua Bucarest, con telecronaca di Cristiano Tognoli. I francesi vogliono tornare ai quarti dopo due stagioni, mentre i rumeni inseguono un traguardo che manca dal lontano 1989, ai tempi della Coppa dei Campioni. Infine, il Tottenham, sconfitto 0-1 all'andata, cercherà la rimonta contro l’AZ Alkmaar su Sky Sport 256, con il commento di Manuel Favia. Gli Spurs vogliono raggiungere i quarti per la prima volta dopo sei anni, mentre gli olandesi puntano alla seconda qualificazione consecutiva ai quarti di una coppa europea.

GIOVEDI 13 MARZO 2025

Studio - Europa League Show : con Leo Di Bello, Andrea Marinozzi, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini. Spazio news Vittoria Orlando

: con Leo Di Bello, Andrea Marinozzi, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini. Spazio news Vittoria Orlando Studio - After Party Best of Europe : con Federica Masolin, Stefano Borghi, Beppe Bergomi e Lisa Offside.



: con Federica Masolin, Stefano Borghi, Beppe Bergomi e Lisa Offside. ore 18:45 Uefa Europa League 2024/25 Ottavi Ritorno: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



- Olympiacos vs Bodoe Glimt : Christian Giordano

- Athletic Bilbao vs Roma: Federico Zancan

- Lazio vs Viktoria Plzen : Federico Botti

- Eintracht Francoforte vs Ajax: Elia Faggion



ore 18:45 Uefa Europa League 2024/25 Ottavi Ritorno: ATHLETIC BILBAO vs ROMA [and. 1-2]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Blerim Dzemaili

Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Angelo Mangiante

Spagnoli per ritrovare un quarto europeo dopo quello del 2016. Per la Roma sarebbe la quinta stagione consecutiva a un quarto europeo. Ha vinto 2-1 all'andata.



ore 18:45 Uefa Europa League 2024/25 Ottavi Ritorno: LAZIO vs VIKTORIA PLZEN [and. 2-1]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 253, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Davide Polizzi - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini

Biancocelesti per ritrovare i quarti dopo 7 anni. Per i cechi sarebbe la seconda stagione di fila dopo quelli in Conference. Lazio vittoriosa 2-1 all'andata.



ore 18:45 Uefa Europa League 2024/25 Ottavi Ritorno: EINTRACHT FRANCOFORTE vs AJAX [and. 2-1]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Calogero Destro

Tedeschi per ritrovare un quarto europeo dopo 2 stagioni. Olandesi per ritrovarlo dopo 3 anni. L'Eintracht Francoforte ha vinto 2-1 all'andata.



ore 18:45 Uefa Europa League 2024/25 Ottavi Ritorno: OLYMPIACOS vs BODOE GLIMT [and. 0-3]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Peppe Di Giovanni

I greci devono rimontare il 3-0 dell'andat per accedere a un quarto europeo conseutivo. Norvegesi per accedervi dopo quello in Conference nel 2022.



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 Ottavi Ritorno: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



- Lione vs Steaua Bucarest: Alessandro Sugoni

- Tottenham vs AZ Alkmaar : Paolo Ciarravano

- Rangers vs Fenerbache: Filippo Benincampi

- Manchester United vs Real Sociedad : Nicolò Ramella



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 Ottavi Ritorno: MANCHESTER UNITED vs REAL SOCIEDAD [and. 1-1]

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera

Red Devils per ritrovare un quarto europeo dopo una sola stagione. La Real Sociedad non raggiunge un quarto europeo da 36 anni. 1-1 all'andata



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 Ottavi Ritorno: RANGERS vs FENERBAHCE [and. 3-1]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 205

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Andrea Voria

Scozzesi per ritrovare un qurto europeo dopo 2 stagioni. Per i turchi sarebbe la seconda stagione consecutiva. I Rangers hanno vinto 3-1 all'andata



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 Ottavi Ritorno: LIONE vs STEAUA BUCAREST [and. 3-1]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Cristiano Tognoli

Francesi per ritrovare un quarto europeo dopo 2 stagioni. Per i rumeni l'ultimo quarto europeo nel 1989 in coppa Campioni. Lione vittorioso 3-1 all'andata



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 Ottavi Ritorno: TOTTENHAM vs AZ ALKMAAR [and. 0-1]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Manuel Favia

Spurs per ritrovare un quarto europeo dopo 6 anni. Az Alkamaar per ritrovarlo dopo una sola stagione. Gli olandesi hanno vinto 1-0 all'andata.



UEFA CONFERENCE LEAGUE

Giovedì 13 marzo 2025, Sky e NOW offriranno un’altra imperdibile serata di grande calcio internazionale con il Ritorno degli Ottavi di Finale della UEFA Conference League 2024/25. Come di consueto, gli studi pre e post-partita accompagneranno i telespettatori con analisi approfondite e ospiti d’eccezione.

Si parte con lo "Studio Europa League Show", condotto da Leo Di Bello, insieme ad Andrea Marinozzi, Beppe Bergomi e Marco Bucciantini. A curare gli aggiornamenti ci sarà Vittoria Orlando. A chiudere la serata, spazio all’analisi post-partita con l'"After Party Best of Europe", che vedrà protagonisti Federica Masolin, Stefano Borghi, Beppe Bergomi e Lisa Offside, pronti a commentare tutti i temi più caldi delle sfide della serata.

Dalle 18:45, in esclusiva su Sky Sport 251, oltre che in streaming su NOW e Sky Go, andrà in onda "Diretta Gol", per seguire in contemporanea tutte le partite della sessione pomeridiana degli Ottavi di Finale di Ritorno. Tra gli incontri in programma: Djurgarden vs Pafos, con il commento di Matteo Occhiuto, Lugano vs Celje, raccontato da Marco Pagano, Rapid Vienna vs Borac, affidato a Pietro Scoganamiglio, e Cercle Brugge vs Jagiellonia, con la voce di Walter Topan.

Alle 21 grande appuntamento con il match tra Fiorentina e Panathinaikos, in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (254), Sky Sport 4K (213), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà affidata a Daniele Barone, con il commento tecnico di Fernando Orsi, mentre da bordocampo e per le interviste ci sarà Vanessa Leonardi, insieme a Marina Presello. La Fiorentina, dopo aver perso 3-2 all'andata, cercherà di accedere ai quarti per la terza stagione consecutiva, mentre il Panathinaikos proverà a ottenere il suo primo quarto europeo dopo quello in Champions del 2002. In contemporanea proseguirà la copertura con la seconda parte di "Diretta Gol", in esclusiva su Sky Sport 251, NOW e Sky Go. Tra gli incontri in programma: Legia Varsavia vs Molde, con Luca Pellegrini, Chelsea vs Copenhagen, raccontato da Matteo Marceddu, Fiorentina vs Panathinaikos, affidato a Dario Massara, e Vitoria Guimaraes vs Betis, con il commento di Riccardo Morelli.

GIOVEDI 13 MARZO 2025

Studio - Europa League Show : con Leo Di Bello, Andrea Marinozzi, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini. Spazio news Vittoria Orlando

: con Leo Di Bello, Andrea Marinozzi, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini. Spazio news Vittoria Orlando Studio - After Party Best of Europe : con Federica Masolin, Stefano Borghi, Beppe Bergomi e Lisa Offside.



: con Federica Masolin, Stefano Borghi, Beppe Bergomi e Lisa Offside. ore 18:45 Uefa Conference League 2024/25 Ottavi Ritorno: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



- Djurgarden vs Pafos [and. 0-1]: Matteo Occhiuto

- Lugano vs Celje [and. 0-1]: Marco Pagano

- Rapid Vienna vs Borac [and. 1-1] : Pietro Scoganamiglio

- Cercle Brugge vs Jagiellonia [and. 0-3] : Walter Topan



ore 21:00 Uefa Conference League 2024/25 Ottavi Ritorno: FIORENTINA vs PANATHINAIKOS [and. 2-3]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201), Sky Sport (254), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Fernando Orsi

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi e Marina Presello

Viola in cerca dei quarti per la terza stagione di fila. Hanno perso 3-2 all'andata. Greci per ritrovare un quarto europeo dopo quello in Champions del 2002.



ore 21:00 Uefa Conference League 2024/25 Ottavi Ritorno: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



- Legia Varsavia vs Molde [and. 2-3]: Luca Pellegrini

- Chelsea vs Copenaghen [and. 2-1]: Matteo Marceddu

- Fiorentina vs Panathinaikos [and. 2-3]: Dario Massara

- V. Guimaraes vs Betis [and. 2-2]: Riccardo Morelli

