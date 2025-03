Fino alla Fine: Il Nuovo Thriller di Gabriele Muccino in Prima TV su Sky e NOW

È in arrivo in prima TV su Sky Cinema l’ultimo film di Gabriele Muccino, FINO ALLA FINE, in onda martedì 18 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Il tredicesimo film di Gabriele Muccino è un thriller serrato che racconta la notte di un gruppo di ragazzi fatta di incontri incredibili, amori improvvisi, decisioni irrefrenabili e conseguenze inimmaginabili. In questo film il regista porta i propri personaggi al limite, li spinge a superare le barriere e a non accontentarsi di un’esistenza preconfezionata e programmata.

I protagonisti sono Elena Kampouris (Sophie) e Saul Nanni (Giulio), e nel cast troviamo anche Lorenzo Richelmy nei panni tormentati di Komandante, Enrico Inserra in quelli di Samba e Francesco Garilli in quelli di Sprizz. Soggetto e sceneggiatura sono di Gabriele Muccino e Paolo Costella, e il film è una produzione LOTUS PRODUCTION, una società LEONE FILM GROUP, con RAI CINEMA, in associazione con ADLER ed ELA FILM.

SINOSSI - FINO ALLA FINE racconta la storia di Sophie, una giovane americana di vent'anni che ha vissuto tutta la vita sottovuoto e in solitudine. Durante una vacanza a Palermo con la sorella, nelle ultime 24 ore prima del ritorno in California, incontra Giulio e il suo gruppo di amici siciliani. Queste 24 ore cambieranno per sempre la sua esistenza. Desiderosa di vivere fino in fondo, Sophie decide di scegliere di camminare sull’orlo del baratro trascinandosi in una vertigine pericolosa, trasformando una semplice avventura in una battaglia per la sopravvivenza, il riscatto e l'adrenalina pura. In questo labile confine tra vita e morte, Sophie verrà risucchiata dal fascino del pericolo, commettendo errori che marchieranno la sua vita, cambiandola per sempre.

FINO ALLA FINE | martedì 18 marzo, alle 21:15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.

