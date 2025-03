Sky Sport Tennis 🎾 Miami Open in Diretta su Sky e in Streaming su NOW dal 18 al 30 Marzo

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Da martedì 18 marzo, al via l’edizione 2025 dei tabelloni maschili e femminili del “Miami Open presented by Itaù” di Miami, che si disputa sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.

L'Italia schiera otto azzurri nel main draw, tanta curiosità per il debutto assoluto nel circuito ATP del 17enne palermitano Federico Cinà. A Miami sarà caccia al trono di Jannik Sinner e sfida aperta tra tutti i big, a partire da Carlos Alcaraz. Reduce dalla semifinale a Indian Wells, lo spagnolo ha trionfato qui nel 2022. Nel tabellone Musetti e Berrettini partiranno dal secondo turno, rispettivamente contro Seyboth Wild o Halys e contro Nishikori o Nishioka. Per Arnaldi il cinese Yibing Wu, <str

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Alcune sfide saranno in onda anche su Sky Sport Uno.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.





Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2025 del tennis su Sky!

La programmazione dei tornei Masters 1000

ATP e WTA di Miami Open su Sky e in streaming su NOW

A partire da martedì 18 marzo, Sky e NOW offriranno una copertura straordinaria del torneo, con una programmazione ricca e variegata per tutti gli appassionati di tennis. Sky Sport Tennis e NOW trasmetteranno in diretta dalle 16 alle 24, mentre Sky Sport Uno e NOW copriranno gli eventi dalle 16 alle 20.15 e dalle 22.30 alle 24.

Mercoledì 19 marzo, il palinsesto si arricchirà ulteriormente, con Sky Sport Tennis e NOW in diretta dalle 16 fino alle 3.30, affiancati da Sky Sport Uno e NOW, che seguiranno l'azione con lo stesso orario. Questo stesso schema verrà mantenuto anche giovedì 20 marzo, con entrambe le reti in onda dalle 16 alle 3.30, garantendo un'intensa copertura.

Venerdì 21 marzo, Sky Sport Tennis e NOW proseguiranno con la trasmissione dalle 16 alle 3.30, mentre Sky Sport Uno e NOW chiuderanno la programmazione alle 3.15. Sabato 22 e domenica 23 marzo, gli appassionati potranno contare su una copertura continuativa, con Sky Sport Tennis e NOW in diretta dalle 16 alle 3.30, insieme a Sky Sport Uno e NOW con gli stessi orari.

La settimana successiva continuerà con lo stesso format: lunedì 24 e martedì 25 marzo, Sky Sport Tennis e NOW trasmetteranno dalle 16 alle 3.30, affiancati da Sky Sport Uno e NOW con la stessa programmazione.

Mercoledì 26 marzo, la copertura subirà una leggera variazione, con Sky Sport Tennis e NOW in diretta dalle 18 alle 22 e successivamente dalle 24 alle 4, mentre Sky Sport Uno e NOW trasmetteranno dalle 18 alle 20 e poi dalle 24 alle 4. Questo schema sarà replicato anche giovedì 27 e venerdì 28 marzo, con Sky Sport Uno e NOW che trasmetteranno esclusivamente nella fascia oraria dalle 24 alle 4.

Le finali del torneo saranno trasmesse integralmente nel weekend. Sabato 29 marzo, Sky Sport Tennis e NOW offriranno la finale del doppio maschile dalle 17.30, seguita dalla finale del singolare femminile dalle 20. Domenica 30 marzo, la giornata conclusiva vedrà Sky Sport Tennis e NOW in diretta dalle 18.30 con la finale del doppio femminile, seguita dalla finale del singolare maschile alle 21, chiudendo così un torneo ricco di emozioni e grande spettacolo tennistico.

Martedì 18 marzo

Sky Sport Tennis dalle 16 alle 24

Sky Sport Uno dalle 16 alle 20.15, dalle 22.30 alle 24

Mercoledì 19 marzo

Sky Sport Tennis dalle 16 alle 3.30

Sky Sport Uno dalle 16 alle 3.30

Giovedì 20 marzo

Sky Sport Tennis dalle 16 alle 3.30

Sky Sport Uno dalle 16 alle 3.30

Venerdì 21 marzo

Sky Sport Tennis dalle 16 alle 3.30

Sky Sport Uno dalle 16 alle 3.15

Sabato 22 marzo

Sky Sport Tennis dalle 16 alle 3.30

Sky Sport Uno dalle 16 alle 3.30

Domenica 23 marzo

Sky Sport Tennis dalle 16 alle 3.30

Sky Sport Uno dalle 16 alle 3.30

Lunedì 24 marzo

Sky Sport Tennis dalle 16 alle 3.30

Sky Sport Uno dalle 16 alle 3.30

Martedì 25 marzo

Sky Sport Tennis dalle 16 alle 3.30

Sky Sport Uno dalle 16 alle 3.30

Mercoledì 26 marzo

Sky Sport Tennis dalle 18 alle 22 e dalle 24 alle 4

Sky Sport Uno dalle 18 alle 20 e dalle 24 alle 4

Giovedì 27 marzo

Sky Sport Tennis dalle 18 alle 22 e dalle 24 alle 4

Sky Sport Uno dalle 18 alle 20 e dalle 24 alle 4

Venerdì 28 marzo

Sky Sport Tennis dalle 18 alle 22 e dalle 24 alle 4

Sky Sport Uno dalle 24 alle 4

Sabato 29 marzo

Sky Sport Tennis dalle 17.30 (Finale doppio maschile) e dalle 20 (Finale singolare femminile)

Domenica 30 marzo

Sky Sport Tennis dalle 18.30 (Finale doppio femminile) e dalle 21 (Finale singolare maschile)





Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2025 del tennis su Sky!