Sky Sport Tennis 🎾 diretta ATP 250 Houston, Marrakech, Bucarest, WTA 500 Charleston, 250 Bogotà

Prosegue alla grande la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 31 marzo a domenica 6 aprile: tre del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.

Nel circuito maschile, i riflettori saranno puntati su tre eventi del circuito ATP 250. Negli Stati Uniti, il Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship, che si disputa sui campi in terra battuta di Houston, offrirà uno spettacolo garantito, con i giocatori pronti a sfidarsi per conquistare punti preziosi e un titolo prestigioso. Contemporaneamente, a Marrakech, il Grand Prix Hassan II porterà sulla terra rossa marocchina un’atmosfera unica, con un tabellone che promette grande equilibrio e competizione serrata. Infine, l'ATP 250 Tiriac Open, che si terrà a Bucarest, segnerà il ritorno di un torneo storico nel calendario ATP, pronto a scrivere nuove pagine di storia sui campi della capitale romena.

Sul fronte femminile, l’attenzione sarà concentrata su due eventi imperdibili. Il WTA 500 Credit One Charleston Open, uno dei tornei più amati del circuito, vedrà scendere in campo giocatrici di primo piano sulla caratteristica terra verde della Carolina del Sud, un appuntamento che ogni anno regala match spettacolari. Dall’altra parte del mondo, in Colombia, la tradizione tennistica della terra battuta sudamericana sarà celebrata con la WTA 250 Copa Colsanitas Zurich a Bogotà, un torneo che spesso lancia giovani promesse pronte a lasciare il segno sul circuito maggiore.

Le telecronache della squadra tennis di Sky Sport saranno affiancate dal commento tecnico di Fabio Colangelo e Marco Crugnola.

Martedì 1° aprile, alle 23.15 su Sky Sport Uno e NOW la quarta puntata di Sky Tennis Club, il magazine di Sky Sport dedicato al mondo del tennis condotto da Stefano Meloccaro, con Flavia Pennetta, Ivan Ljubicic e tanti ospiti a sorpresa.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport 256.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei ATP e WTA dal 31 Marzo al 6 Aprile 2025

La programmazione prende il via lunedì 31 marzo, con le trasmissioni su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno a partire dalle 11:30, offrendo il meglio dei cinque tornei fino a tarda serata. Il copione si ripete martedì 1° aprile, con la diretta che prosegue senza sosta fino all’alba del giorno successivo. Mercoledì 2 e giovedì 3 aprile, l’azione si intensifica con collegamenti già dalle 10:00 su entrambi i canali, garantendo una copertura ancora più estesa, che nella notte tra giovedì e venerdì raggiungerà le 5:30 del mattino. Venerdì 4 aprile continua con lo stesso ritmo, mantenendo alta l’attenzione sugli incontri più avvincenti della settimana.

Il weekend promette spettacolo puro, con le semifinali e le finali trasmesse su più canali. Sabato 5 aprile, Sky Sport Tennis darà spazio alle semifinali dell’ATP Bucarest, dell’ATP Marrakech e dell’ATP Houston, mentre Sky Sport Arena trasmetterà le semifinali del torneo WTA di Charleston e quelle del torneo ATP di Bucarest. Su Sky Sport 256, invece, sarà il momento delle semifinali WTA di Bogotà, per un’offerta che garantirà copertura totale su tutti i tornei in corso.

Domenica 6 aprile sarà il giorno delle finali. Su Sky Sport Tennis andranno in onda gli atti conclusivi dell’ATP Bucarest, dell’ATP Marrakech e dell’ATP Houston, con la giornata che si chiuderà con il match decisivo a partire dalle 21:00. Sky Sport Arena trasmetterà la finale del WTA Charleston dalle 20:30, mentre Sky Sport 256 darà spazio all’ultimo atto del torneo di Bogotà dalle 19:00.

Lunedì 31 marzo

Sky Sport Tennis dalle 11.30 alle 5 (il meglio dei 5 tornei)

Sky Sport Uno dalle 11.30 alle 19.30 (il meglio dei 5 tornei)

Martedì 1° aprile

Sky Sport Tennis dalle 11.30 alle 5.30 (il meglio dei 5 tornei)

Sky Sport Uno dalle 11.30 alle 15 (il meglio dei 5 tornei)

Mercoledì 2 aprile

Sky Sport Tennis dalle 10 alle 5.30 (il meglio dei 5 tornei)

Sky Sport Uno dalle 10 alle 17 e dalle 23.15 alle 5.30 (il meglio dei 5 tornei)

Giovedì 3 aprile

Sky Sport Tennis dalle 10 alle 5.30 (il meglio dei 5 tornei)

Sky Sport Uno dalle 10 alle 20.15 e dalle 23.30 alle 4.15 (il meglio dei 5 tornei)

Venerdì 4 aprile

Sky Sport Tennis dalle 10 alle 5.30 (il meglio dei 5 tornei)

Sky Sport Uno dalle 10 alle 17.30 (il meglio dei 5 tornei)

Sabato 5 aprile

Sky Sport Tennis dalle 12 semifinale 1 ATP Bucarest; dalle 14 semifinale 1 ATP Marrakech; dalle 16 semifinale 2 ATP Marrakech; dalle 20 semifinale 1 ATP Houston; dalle 22 semifinale 2 ATP Houston

Sky Sport Arena dalle 12 semifinale 1 ATP Bucarest; dalle 14 semifinale 2 ATP Bucarest; dalle 19 semifinale 1 WTA Charleston; dalle 21 semifinale 2 WTA Charleston

Sky Sport 256 dalle 18.30 semifinale 1 WTA Bogotà; dalle 20.30 semifinale 2 Bogotà

Domenica 6 aprile

Sky Sport Tennis dalle 13 finale ATP Bucarest; dalle 16 finale ATP Marrakech; dalle 21 ATP Houston

Sky Sport Arena dalle 20.30 finale WTA Charleston

Sky Sport 256 dalle 19 finale WTA Bogotà

