Tennis 2025, Rolex Monte-Carlo, diretta esclusiva Sky e NOW ATP Masters 1000 in tv e streaming

La stagione europea del grande tennis sulla terra battuta, come da tradizione, inizia dal “Rolex Monte-Carlo Masters” che da domenica 6 aprile, sarà in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La copertura del torneo sarà totale: sarà infatti possibile assistere su Sky e NOW a tutte le partite del tabellone del singolare e del doppio, senza perdere neanche un punto.

Il Masters 1000 di Monte-Carlo sarà il primo test sulla terra rossa per i big del circuito maggiore. I temi non mancano: dalla lotta al n. 1 al mondo (Sinner certo del rientro a Roma in vetta al ranking se Zverev non vincerà il torneo), al ritorno a Roquebrune di Alcaraz dopo tre anni, passando per la caccia al 100° titolo di Djokovic. Il torneo di Monte-Carlo segnerà per tutti i big l'inizio della stagione sulla terra rossa. Eccezion fatta per Jannik Sinner (che da domenica 13 aprile, però, potrà tornare ad allenarsi ufficialmente), gli altri top 10 sono tutti iscritti al torneo. Si ripartirà dal titolo vinto lo scorso anno da Stefanos Tsitsipas, tre volte campione del torneo; Guiderà il seeding Sascha Zverev: se il tedesco non conquisterà il titolo nel Principato, allora Sinner sarà certo di rientrare a Roma da n. 1 al mondo.. Curiosità sul ritorno a Roquebrune di Carlos Alcaraz che vanta una sola partecipazione al torneo nel 2022, eliminato al 2° turno. C'è poi Novak Djokovic, campione a Monte-Carlo nel 2013 e ancora a caccia del 100° titolo Atp.

Sono sei gli azzurri nel tabellone principale. A guidare il gruppo azzurro c'è Lorenzo Musetti, unica testa di serie italiana del torneo. Il carrarino vanta un quarto di finale nel 2023, anno in cui perse contro Jannik Sinner dopo aver battuto Novak Djokovic, allora n. 1 al mondo. Attesa anche per Matteo Berrettini che nel Principato ha vinto solo due match e non è mai andato oltre gli ottavi. Inizierà con dei qualificati il cammino di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini al Masters 1000 di Monte-Carlo. Punte della pattuglia azzurra nel primo 1000 su terra rossa della stagione, il carrarino e il romano sono stati inseriti nella parte alta del tabellone, esattamente nel quarto del n. 1 del seeding, Sascha Zverev. Berrettini potrebbe incrociare il tedesco già al 2° turno, mentre agli ottavi potrebbe esserci o un suggestivo derby italiano o la sfida Zverev-Musetti (per Lorenzo 2° turno con Lehecka o Korda). Tra le altre sfide suggestive riflettori puntati su Fabio Fognini. In tabellone grazie a una wild card, il campione di Monte-Carlo 2019 esordirà con Francisco Cerundolo e, in caso di vittoria, troverebbe al 2° turno Carlos Alcaraz, al ritorno a Roquebrune tre anni dopo la prima e unica partecipazione. Parte alta di tabellone, infine, per Novak Djokovic che entrerà in gioco contro Wawrinka o Tabilo.

La squadra tennis di Sky Sport è pronta a raccontare il Masters 1000 di Monte-Carlo: Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Flavia Pennetta e Stefano Pescosolido si alterneranno al commento degli incontri dal Country Club del Principato, insieme a Laura Golarsa e Fabio Colangelo. I telecronisti saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi e Alessandro Sugoni mentre Stefano Meloccaro sarà l’inviato a Monte-Carlo per le interviste, gli aggiornamenti in diretta e gli approfondimenti di “The Insider – Monte-Carlo”. Gli studi di presentazione e di analisi saranno condotti da Eleonora Cottarelli.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Alcune sfide saranno in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione del torneo ATP Rolex Monte-Carlo Masters 1000 su Sky e in streaming su NOW

Domenica 6 aprile

Sky Sport Arena dalle 13 alle 19

Da Bucarest a Marrakech, passando per Monte-Carlo. Sarà una super domenica di tennis da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nel Principato inizia il primo Masters 1000 sulla terra rossa con l'esordio di Arnaldi contro Gasquet, ma l'attesa è soprattutto per le finali dei due Atp 250 che vedranno impegnati Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Si partirà alle 13 dal Centrul National de Tennis di Bucarest, con Flavio Cobolli impegnato contro l'argentino Sebastian Baez, n. 36 al mondo. Il romano andrà a caccia del primo titolo Atp in carriera, ma dovrà fare i conti con uno dei giocatori più forti su questa superficie. Alle 16, invece, è in programma la finale del torneo di Marrakech tra Luciano Darderi e il n. 1 del seeding, Tallon Griekspoor. Alla seconda finale in carriera dopo Cordoba 2024, Luli dovrà sfatare il "tabù Tallon" visto che con l'olandese ha perso i due precedenti.

Lunedì 7 aprile

Sky Sport Tennis dalle 11 alle 19

Sky Sport Uno dalle 11 alle 19

Martedì 8 aprile

Sky Sport Tennis dalle 11 alle 19

Sky Sport Uno dalle 11 alle 19

Mercoledì 9 aprile

Sky Sport Tennis dalle 11 alle 19

Sky Sport Uno dalle 11 alle 19

Giovedì 10 aprile

Sky Sport Tennis dalle 11 alle 19

Sky Sport Uno dalle 11 alle 18

Sky Sport Arena dalle 11 alle 19

Venerdì 11 aprile

Sky Sport Tennis dalle 11 (quarti di finale)

Sky Sport Uno dalle 11 alle 13 (1° quarto di finale)

Sabato 12 aprile

Sky Sport Tennis dalle 11 (1ª semifinale doppio)

dalle 13.30 (1 ª semifinale singolare)

dalle 15.30 (2 ª semifinale singolare)

dalle 17.30 (2 ª semifinale doppio)

Sky Sport Uno dalle 14.45 (1 ª semifinale singolare)

dalle 15.30 (2 ª semifinale singolare)

Domenica 13 aprile

Sky Sport Tennis dalle 12 (finale doppio); dalle 14.30 (Studio tennis); dalle 15 (finale singolare); dalle 17.30 (Studio tennis)

Sky Sport Uno dalle 14.45 (Studio tennis); dalle 15 (finale singolare)

