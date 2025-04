Champions League in chiaro🏆 Oggi PSG - Aston Villa in Diretta TV8 + Gialappas Night

L’Uefa Champions League entra nella fase decisiva con i quarti di finale. Al Parco dei Principi il Paris Saint-Germain ospita gli inglesi dell’Aston Villa, in diretta su TV8, mercoledì 9 aprile, alle ore 21.00. Pre-partita, dalle ore 20.20, con TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Aldo Serena, Nicola Savino e Stefano De Grandis.

I parigini, per la seconda stagione di fila tra le migliori otto d’Europa, affrontano un’Aston Villa che torna ai quarti dopo il traguardo raggiunto nella Conference League. La telecronaca su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, TivùSat e 125 di Sky) di Andrea Marinozzi, con il commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo per interviste e aggiornamenti ci sarà Filippo Benincampi.



Ricco post-partita con interviste, commenti e approfondimenti, ma soprattutto, in chiaro prima di tutti, dalle ore 23.00, gli highlight di Barcellona-Borussia Dortmund, l’altra partita di serata. Spazio anche alla partita dell’Inter, unica squadra italiana ancora in corsa nella massima competizione continentale per club, di scena martedì in casa del Bayern Monaco.

La serata di TV8 prosegue poi a mezzanotte con TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, commenta i lisci, le papere e i retroscena più divertenti provenienti dai campi di tutta Europa e da quelli di periferia. Torna anche Max Giusti, nei panni di Pierluigi Pardo.

Anche l’Europa League va in scena con i quarti di finale. Giovedì 10 marzo TV8 trasmette in diretta la sfida tra Lione e Manchester United alle ore 21.00 (pre-partita alle ore 20.30).

LA CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA ESCLUSIVA SU SKY E NOW

Più squadre, più calcio, più spettacolo: le stelle d'Europa giocano nella Casa dello Sport di Sky. Su Sky e in streaming su NOW arrivano le nuove coppe europee: 51 notti UEFA con 527 partite live.

La UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League offriranno più partite e più scontri diretti fin dalla fase iniziale. Saranno in campo 5 squadre italiane: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Sky e NOW trasmettono in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025.

Copertura editoriale completa su Sky Sport: dagli allenamenti alle interviste live, fino a un prepartita approfondito per ogni match.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming