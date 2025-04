Sky Italia alla Luiss Business School: il Company Day tra innovazione, leadership e confronto

Una giornata all'insegna dell'ispirazione e del confronto ha animato la Luiss Business School, grazie al Company Day organizzato da Sky Italia. L'evento ha rappresentato un'occasione preziosa di incontro tra il mondo dell'alta formazione e una delle media company più innovative del settore, offrendo agli studenti dei Master uno sguardo concreto sulle dinamiche di un'azienda in continua evoluzione.

Momenti come il Company Day rientrano nell'impegno di Sky Italia a condividere esperienze, ispirare nuovi punti di vista e contribuire alla crescita dei professionisti di domani. L'iniziativa conferma il valore del modello formativo della Luiss Business School, un ecosistema dinamico dove alta formazione, impresa e studenti costruiscono insieme il futuro del business. Attraverso panel, incontri verticali e momenti di confronto diretto, gli studenti hanno avuto l'opportunità di interagire con i top manager di Sky Italia, ascoltando case history reali, best practice aziendali e traiettorie di carriera ispiranti.

La giornata si è aperta con i saluti del Dean della Luiss Business School, Raffaele Oriani, e dell'Amministratore Delegato di Sky Italia, Andrea Duilio. Duilio ha subito delineato la visione strategica e l'evoluzione del gruppo Sky. A seguire, Ilenia Moracci ha condotto i presenti in un viaggio dietro le quinte del mondo eventi, PR, content e comunicazione di Sky, raccontando il suo percorso professionale iniziato come stagista in quella che allora era una startup. Moracci ha condiviso lo spirito che anima il suo lavoro attraverso tre parole chiave: determinazione, coraggio e curiosità.

Durante la giornata, sono stati affrontati temi cruciali come la sfida di innovare e di anticipare il mercato, la trasformazione tecnologica e i nuovi modi di competere in mercati sempre più dinamici. Un aspetto importante toccato è stato quello dell'accessibilità, con la condivisione della prassi di collegarsi in streaming agli eventi, una lezione appresa durante il Covid e mantenuta come buona pratica. Non poteva mancare un focus sul racconto sportivo, considerato uno dei capisaldi di Sky, reso possibile da un connubio tra passione e professionalità.

A seguire si è svolta una sessione dedicata al People Management con Francesca Manili Pessina, EVP People, Organization & Facility Management, e Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture. Successivamente, il format #LeaderForTalent con Andrea Duilio ha approfondito il ruolo centrale della leadership e dei valori aziendali nel promuovere percorsi di crescita personali e professionali, in un'ottica di sviluppo sostenibile e condiviso dell'organizzazione.

L'evento non è stato solo un momento di presentazione, ma soprattutto di ascolto e dialogo. Le domande e le riflessioni degli studenti hanno ricordato quanto sia prezioso il dialogo tra impresa e università, due mondi profondamente connessi. Si è parlato del valore delle idee e di come possano crescere in un ambiente dove creatività e strategia vanno di pari passo, sottolineando l'importanza di fare scelte coraggiose per cogliere le opportunità.

Arttcolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

