Domenica 13 aprile 2025, 14 ore no stop LIVE di eventi nella Casa dello Sport di Sky

Switch Off in Toscana: lo spot della Regione per il passaggio al digitale terrestre

Uno spot in due moduli (da 30 e da 60 secondi) per ricordare una scadenza forte che sta per interessare tutti i toscani: il passaggio (partendo dal 7 novembre) al digitale terrestre televisivo con lo spegnimento del segnale analogico.Lo hanno realizzato due studenti del master in Multimedia Content Design: il corso post laurea dell’ateneo fiorentino con sede presso la Rai Toscana, diretto dal professor Alberto Del Bimbo, che – da oltre 10 anni – fornisce strumenti per inserimenti qualificati nel mondo dei media digitali.