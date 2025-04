Sky Sport Tennis 🎾 diretta ATP 500 Barcellona, Monaco di Baviera. WTA 500 Stoccarda e 250 Rouen

Prosegue alla grande la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 14 a lunedì 21 aprile: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.

In questa settimana di aprile, il tennis mondiale si concentra su quattro tornei di rilievo. A Barcellona, il Barcelona Open Banc Sabadell, giunto alla 72ª edizione, si svolge dal 14 al 20 aprile sui campi in terra rossa del Real Club de Tenis. Il tabellone singolare è stato ridotto da 48 a 32 giocatori. Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1, cerca il suo terzo titolo dopo le vittorie nel 2022 e 2023. Tra i suoi potenziali avversari figurano Frances Tiafoe, Álex de Miñaur, Stéfanos Tsitsipás e, in una possibile finale, il campione in carica Casper Ruud. Contemporaneamente, a Monaco di Baviera si disputa il BMW Open, che quest'anno ha ottenuto la promozione a torneo ATP 500. Anche questo evento si svolge dal 14 al 20 aprile sulla terra rossa del MTTC Iphitos. Alexander Zverev guida il seeding, seguito da Ben Shelton e Félix Auger-Aliassime. Tra i partecipanti figurano anche Ugo Humbert, Francisco Cerúndolo e Denis Shapovalov. Matteo Berrettini si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

Nel circuito femminile, il Porsche Tennis Grand Prix si tiene a Stoccarda, sempre dal 14 al 20 aprile, sulla terra rossa indoor della Porsche Arena. È la 47ª edizione del torneo, parte della categoria WTA 500. Le prime quattro teste di serie sono Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Jessica Pegula e Coco Gauff. L'italiana Jasmine Paolini è la quinta testa di serie e partecipa anche al doppio con Sara Errani, formando la seconda coppia del seeding. Infine, a Rouen, in Francia, si svolge l'Open Capfinances Rouen Métropole, torneo WTA 250 su terra battuta. Anche questo evento si disputa dal 14 al 20 aprile e offre un'opportunità per le giocatrici emergenti di guadagnare punti preziosi nel ranking WTA.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport 255.

La programmazione dei tornei ATP e WTA dal 14 al 21 Aprile 2025

sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

La programmazione dei tornei ATP e WTA dal 14 al 21 aprile 2025 sui canali Sky Sport e in streaming su NOW offre un ampio palinsesto per gli appassionati di tennis, con la copertura dei principali tornei internazionali. Si parte lunedì 14 aprile con una lunga giornata di tennis su Sky Sport Tennis, che trasmetterà il meglio dei 4 tornei dalle 11:00 alle 22:30, con Sky Sport Uno che offrirà una selezione di match dalle 11:00 alle 17:00. Nei giorni successivi, martedì 15 e mercoledì 16 aprile, la programmazione continua con la stessa formula, con Sky Sport Tennis che trasmette fino a sera e Sky Sport Uno che si concentra sui match più rilevanti.

Giovedì 17 aprile e venerdì 18 aprile, il palinsesto rimane invariato, con Sky Sport Tennis in onda dalle 11:00 fino a sera e Sky Sport Uno che segue il programma dalle 11:00 fino alle 13:30. Il weekend promette momenti di grande emozione: sabato 19 aprile, infatti, saranno trasmesse le semifinali ATP da Barcellona e Monaco di Baviera, mentre domenica 20 aprile, i fan potranno seguire le finali ATP da Monaco di Baviera e Barcellona, insieme alle semifinali WTA da Stoccarda e la finale WTA da Rouen, su diversi canali Sky Sport.

La programmazione si conclude lunedì 21 aprile con la finale WTA di Stoccarda, che sarà visibile su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno a partire dalle 13:00. Il palinsesto è ricco e variegato, pensato per offrire un'ampia copertura dei tornei e soddisfare tutti gli appassionati di tennis, dalle fasi iniziali alle finali decisive.

Lunedì 14 aprile

Sky Sport Tennis dalle 11 alle 22.30 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 11 alle 17 (il meglio dei 4 tornei)

Martedì 15 aprile

Sky Sport Tennis dalle 11 alle 22.30 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 11 alle 19.30 (il meglio dei 4 tornei)

Mercoledì 16 aprile

Sky Sport Tennis dalle 11 alle 22.30 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 11 alle 19.30 (il meglio dei 4 tornei)

Giovedì 17 aprile

Sky Sport Tennis dalle 11 alle 22.30 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 11 alle 17 (il meglio dei 4 tornei)

Venerdì 18 aprile

Sky Sport Tennis dalle 11 alle 21.30 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 11 alle 13.30 (il meglio dei 4 tornei)

Sabato 19 aprile

Sky Sport Tennis dalle 13.30 semifinale 1 ATP Barcellona; dalle 16 semifinale 2 ATP Barcellona

Sky Sport Arena dalle 13.30 semifinale 1 ATP Monaco di Baviera; dalle 15.30 semifinale 2 ATP Monaco di Baviera

Domenica 20 aprile

Sky Sport Tennis dalle 13.30 finale ATP Monaco di Baviera; dalle 16 finale ATP Barcellona

Sky Sport Arena dalle 13 semifinale 1 WTA Stoccarda; dalle 15 semifinale 2 WTA Stoccarda

Sky Sport 255 dalle 15.30 finale WTA Rouen

Lunedì 21 aprile

Sky Sport Tennis dalle 13 finale WTA Stoccarda

Sky Sport Uno dalle 13 finale WTA Stoccarda

