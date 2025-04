Sky domina la domenica sportiva: oltre 2 milioni per MotoGP Qatar, boom per F1 e finale Musetti-Alcaraz

Una nuova, grande domenica di ascolti per lo sport su Sky. Vola oltre i due milioni la MotoGP, con il Gran Premio del Qatar, in onda alle 19 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in chiaro su TV8, che totalizza 2,1 milioni telespettatori medi complessivi in Total Audience* con il 13,4% di share TV. Il Gran Premio del Qatar di MotoGP ha visto Marc Márquez trionfare per la settima volta in otto gare della stagione, consolidando la sua leadership nel campionato. La gara è stata caratterizzata dalla penalizzazione di Maverick Viñales per pressione irregolare degli pneumatici, che ha permesso a Pecco Bagnaia di salire al secondo posto e a Franco Morbidelli di completare il podio.

Ottima performance anche per la F1, con il Gran Premio del Bahrain, in diretta dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, visto da 1,4 milioni di telespettatori medi complessivi in Total Audience* con il 10,6% di share TV. Oscar Piastri ha dominato la gara, conquistando la sua quarta vittoria in carriera e il primo hat trick con pole position, giro veloce e vittoria. George Russell e Lando Norris hanno completato il podio, con Norris penalizzato di cinque secondi per una posizione errata in griglia. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto, mentre Max Verstappen ha terminato sesto dopo una gara difficile.

Miglior ascolto stagionale per il tennis su Sky, con la finale del Masters 1000 di Monte-Carlo tra Musetti e Alcaraz, dalle 12 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, che ha fatto registrare 714 mila spettatori medi complessivi in Total Audience* con il 5,3% di share TV. L'atto finale del torneo Carlos Alcaraz vede rimontare e sconfiggere Lorenzo Musetti con il punteggio di 3–6, 6–1, 6–0, conquistando il suo sesto titolo Masters 1000 e il 18º titolo ATP in carriera. Con questa vittoria, Alcaraz supera Alexander Zverev al secondo posto del ranking mondiale.

Ottimi numeri anche su skysport.it: la finale dei Masters 1000 di Monte-Carlo ha ottenuto 189 mila utenti unici con 620 mila pageviews e 257 mila video views, mentre il GP del Bahrain di F1 ha avuto 389 mila utenti unici, 2,3 milioni pageviews e 446 mila video views. Per la MotoGP in Qatar 213 mila utenti unici, 1 milione di pageviews e 189 mila video views.

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.

