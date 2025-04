Europa League Conference 2024/25, Diretta Esclusiva Sky NOW Quarti Ritorno Palinsesto Telecronisti

UEFA EUROPA E CONFERENCE LEAGUE | 2024/2025



LE PARTITE DI RITORNO DEI QUARTI DI FINALE

SU SKY SPORT E IN STREAMNG SU NOW



8 PARTITE LIVE DA SEGUIRE

ANCHE IN CONTEMPORANEA CON DIRETTA GOL



DUE ITALIANE IN CAMPO:



Alle 18:45 CELJE - FIORENTINA

e alle 21 LAZIO - BODOE GLIMT

Studi pre e postpartita affidati a Mario Giunta

insieme ai suoi ospiti tra cui BEPPE BERGOMI,

MARCO BUCCIANTINI E ANDREA MARINOZZI



TV8 EUROPA LEAGUE NIGHT

in diretta in chiaro MANCHESTER UNITED - LIONE

Giovedi 17 Aprile dalle 21:00 su TV8 (prepartita dalle 20:30)

Si torna in campo in Europa con la UEFA Europa e Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 17 aprile, il ritorno dei quarti di finale. Saranno 8 le partite, da seguire in contemporanea anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW).

LE ITALIANE – Giovedì alle 18.45 si inizia in Conference League con la Fiorentina, impegnata al Franchi contro il Celje (Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). In Europa League, invece, alle 21 tocca alla Lazio che sfida i norvegesi del Bodoe Glimt, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW.

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, con Mario Giunta alla conduzione degli studi insiemeai suoi ospiti, tra cui, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando.

LA COPERTINA DELLA SERATA - La copertina che introduce gli studi di Europa League e Conference League è sulle note di "Hello Heaven, Hello" di Yungblud (EMI). Il singolo che anticipa un doppio album, segue un filone di medley di rock classico UK in una composizione che abbraccia diversi stili del genere, evocando contemporaneamente il passato e il futuro.

EUROPA LEAGUE IN CHIARO -Anche l’Europa League va in scena con i quarti di finale. Giovedì 17 marzo TV8 trasmette in diretta la sfida tra Manchester United e Lione alle ore 21.00 (pre-partita alle ore 20.30). Red Devils per ritrovare una semifinale europea dopo 3 stagioni. Lione per ritrovarla dopo 4 stagioni. Non ha mai vinto nei 4 precedenti. 2-2 all'andata. Telecronaca di Nicola Roggero.

UEFA EUROPA LEAGUE

La serata di giovedì 17 aprile 2025 si accende su Sky e NOW con un'appassionante maratona dedicata ai quarti di finale di ritorno della UEFA Europa League 2024/25, con quattro partite in programma tutte alle ore 21:00, ma anche con una programmazione ricca che inizia già dallo studio prepartita. In conduzione per Europa League Show ci saranno Mario Giunta, affiancato da Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi, con aggiornamenti e approfondimenti curati da Vittoria Orlando. A fine gare torna anche il consueto After Party – Best of Europe con Federica Masolin, Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi, Giancarlo Marocchi e Lisa Offside, per tutti i commenti a caldo e i momenti salienti della serata.

Alle 21:00, riflettori puntati sul grande appuntamento con la Diretta Gol, disponibile in esclusiva su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 251, in streaming su NOW e Sky Go, per non perdersi nemmeno un’azione delle quattro sfide in programma (Lazio vs Bodoe Glimt, Daniele Barone; Manchester United vs Lione: Davide Polizzi; Eintracht F. vs Tottenham: Nicolò Ramella; Athletic B. vs Rangers: Filippo Benincampi)

In primo piano Lazio vs Bodoe Glimt: i biancocelesti, sotto di due gol dopo l’andata, inseguono una clamorosa rimonta per tornare in semifinale europea a 26 anni dall’ultima volta. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e in 4K su Sky Sport 4K (213), oltre che in streaming su NOW e Sky Go, con la telecronaca di Maurizio Compagnoni, il commento tecnico di Fernando Orsi, e gli interventi da bordocampo di Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini.

Contemporaneamente, all’Old Trafford, si sfidano Manchester United e Lione dopo il 2-2 dell’andata. I Red Devils vogliono tornare tra le migliori quattro d’Europa dopo tre stagioni, mentre i francesi inseguono una semifinale che manca da quattro anni. Il match sarà visibile anche in chiaro su TV8 (canale 8 DTT, TivùSat e 125 di Sky), oltre che su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 254, in streaming su NOW e Sky Go, con Nicola Roggero alla telecronaca. Sfida apertissima anche in Germania tra Eintracht Francoforte e Tottenham, dopo l’1-1 dell’andata. I padroni di casa cercano un’altra semifinale europea a due anni dalla precedente, mentre gli Spurs vogliono tornare protagonisti dopo cinque stagioni. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport 255, disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go, con la telecronaca di Pietro Nicolodi. Chiude il quadro la partita del San Mamés tra Athletic Bilbao e Rangers, che ripartono dallo 0-0 dell’andata. Gli spagnoli inseguono una semifinale che manca da 12 anni, mentre gli scozzesi vogliono ripetere l’impresa di due stagioni fa. Il match sarà trasmesso su Sky Sport 256, sempre in streaming su NOW e Sky Go, con Antonio Nucera alla telecronaca.

GIOVEDI 17 APRILE 2025

Studio - Europa League Show : Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. News Vittoria Orlando

: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. News Vittoria Orlando Studio - After Party Best of Europe : Federica Masolin, Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi, Giancarlo Marocchi e Lisa Offside.



: Federica Masolin, Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi, Giancarlo Marocchi e Lisa Offside. ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 Quarti Ritorno: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



- Lazio vs Bodoe Glimt [and. 0-2] : Daniele Barone

- Manchester United vs Lione [and. 2-2] : Davide Polizzi

- Eintracht F. vs Tottenham [and. 1-1]: Nicolò Ramella

- Athletic B. vs Rangers : Filippo Benincampi



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 Quarti Ritorno: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

- Lazio vs Bodoe Glimt [and. 0-2] : Daniele Barone

- Manchester United vs Lione [and. 2-2] : Davide Polizzi

- Eintracht F. vs Tottenham [and. 1-1]: Nicolò Ramella

- Athletic B. vs Rangers : Filippo Benincampi

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Fernando Orsi

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini

Biancocelesti per ritrovare una semifinale europea dopo 26 anni. Hanno perso 2-0 all'andata. Bodoe Glimt per la prima storica semifinale europea.



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 Quarti Ritorno: MANCHESTER UNITED vs LIONE [and. 2-2]

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero

Red Devils per ritrovare una semifinale europea dopo 3 stagioni. Lione per ritrovarla dopo 4 stagioni. Non ha mai vinto nei 4 precedenti. 2-2 all'andata.



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 Quarti Ritorno: MANCHESTER UNITED vs LIONE [and. 2-2]

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero

Red Devils per ritrovare una semifinale europea dopo 3 stagioni. Lione per ritrovarla dopo 4 stagioni. Non ha mai vinto nei 4 precedenti. 2-2 all'andata.

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi

Tedeschi per ritrovare una semfiianle europea dopo 2 stagioni. Tottenham per ritrovala dopo 5 stagioni. In vantaggio 2 a 2 nei 5 precedenti. 1-1 all'andata.



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 Quarti Ritorno: ATHLETIC BILBAO vs RANGERS [and. 0-0]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera

Spagnoli per ritrovare una semifinale europea dopo 12 stagioni. Rangers per ritrovarla dopo 2 stagioni. Una vittoria a testa nei 3 precedenti. 0-0 all'andata

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera

Spagnoli per ritrovare una semifinale europea dopo 12 stagioni. Rangers per ritrovarla dopo 2 stagioni. Una vittoria a testa nei 3 precedenti. 0-0 all'andata

UEFA CONFERENCE LEAGUE

Giovedì 17 aprile 2025 sarà anche il giorno della verità per la UEFA Conference League, con i quarti di finale di ritorno distribuiti in due fasce orarie e una copertura completa in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Si parte alle 18:45 con i primi due match e l’immancabile appuntamento con Diretta Gol, trasmesso su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 251, che permetterà di seguire tutte le emozioni in contemporanea anche via streaming su NOW e Sky Go. Allo stesso orario si gioca Fiorentina vs Celje, con i viola che partono dal vantaggio maturato all’andata, un 2-1 esterno che li avvicina alla terza semifinale europea consecutiva. La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 253 e anche in 4K su Sky Sport 4K, con Paolo Ciarravano alla telecronaca, il commento tecnico di Lorenzo Minotti e le interviste da bordocampo a cura di Vanessa Leonardi e Marina Presello. Il Celje, sorprendente rivelazione slovena, è a caccia della prima storica semifinale europea.

In contemporanea, su Diretta Gol, si potrà seguire anche la partita tra Jagiellonia e Betis, con gli spagnoli forti del 2-0 dell’andata e telecronaca di Alessandro Sugoni. Alle 21:00, spazio ad altri due quarti di ritorno con una nuova sessione di Diretta Gol, sempre in esclusiva su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 251, in streaming su NOW e Sky Go. Riflettori puntati su Chelsea vs Legia Varsavia: i Blues, già avanti 3-0 all’andata, vogliono blindare la qualificazione per tornare in semifinale europea dopo tre stagioni. I polacchi, invece, inseguono un sogno che manca da ben 34 anni. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno (257), in streaming su NOW e Sky Go, con Federico Botti alla telecronaca. Contemporaneamente, su Diretta Gol, anche Rapid Vienna vs Djurgarden, con gli austriaci che partono dal vantaggio dell’1-0 maturato in trasferta, con la telecronaca di Christian Giordano.

Per tutta la serata, il racconto sarà accompagnato dagli approfondimenti in studio a partire dallo Europa League Show con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi, con aggiornamenti da Vittoria Orlando, e il consueto After Party – Best of Europe condotto da Federica Masolin, con Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi, Giancarlo Marocchi e Lisa Offside, per analizzare tutti i verdetti e i protagonisti della Conference e della Europa League in una notte tutta da vivere su Sky e NOW.

GIOVEDI 17 APRILE 2025

Studio - Europa League Show : Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. News Vittoria Orlando

: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. News Vittoria Orlando Studio - After Party Best of Europe : Federica Masolin, Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi, Giancarlo Marocchi e Lisa Offside.



: Federica Masolin, Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi, Giancarlo Marocchi e Lisa Offside. ore 18:45 Uefa Conference League 2024/25 Quarti Ritorno: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



- Fiorentina vs Celje [and. 2-1] : Dario Massara

- Jagiellonia vs Betis [and. 0-2] : Alessandro Sugoni



ore 18:45 Uefa Conference League 2024/25 Quarti Ritorno: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

- Fiorentina vs Celje [and. 2-1] : Dario Massara

- Jagiellonia vs Betis [and. 0-2] : Alessandro Sugoni

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 253, Sky Sport 4K

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Paolo Ciarravano - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi e Marina Presello

Viola per centrare la terza semifinale europea consecutiva. Hanno vinto 2-1 all'andata. Sloveni per la prima storica semifinale europea.



ore 21:00 Uefa Conference League 2024/25 Quarti Ritorno: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



- Rapid Vienna vs Djurgarden [and. 1-0] : Christian Giordano

- Chelsea vs Legia Varsavia [and. 3-0] : Matteo Marceddu



ore 21:00 Uefa Conference League 2024/25 Quarti Ritorno: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

- Rapid Vienna vs Djurgarden [and. 1-0] : Christian Giordano

- Chelsea vs Legia Varsavia [and. 3-0] : Matteo Marceddu

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 257

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Botti

Blues per ritrovare una semifinale europea dopo 3 stagioni. Hanno vinto 3-0 all'andata. Il Legia Varsavia manca in una semifinale europea da 34 anni.

