Tennis 2025 🎾 Open Madrid, diretta esclusiva Sky e NOW ATP Masters 1000 in tv e streaming

Alla Caja Magica si alza il sipario sul Masters 1000 di Madrid, il quarto torneo 1000 della stagione. Si riparte dal titolo vinto lo scorso anno da Rublev, ma la lista dei candidati alla vittoria finale è lunga. Zverev e Alcaraz cercano il tris nella capitale spagnola, Djokovic continua la caccia al 100° titolo. L'Italia, con otto uomini in tabellone, punta su Musetti e Berrettini. Lotta aperta anche al femminile con Jasmine Paolini che riparte dalla semifinale di Stoccarda. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 4 maggio

Il torneo maschile - Finora i Masters 1000 sono stati all'insegna dell'incertezza: tre disputati e tre campioni diversi. Alla Caja Magica guiderà il seeding Sascha Zverev, fresco campione a Monaco e vincitore in Spagna nel 2018 e nel 2021 (contro Berrettini). Il tedesco ha ritrovato certezze e il secondo posto nel ranking a discapito di Carlos Alcaraz che ha chiuso l'Atp 500 di Barcellona con un fastidio all'adduttore destro. Alle spalle c'è grande equilibrio. Il campione uscente è Andrey Rublev che, però, ha perso cinque delle ultime sette partite disputate. Djokovic insegue ancora la prima vittoria stagionale sulla terra rossa, Fritz non ha ancora giocato su questa superficie in stagione e Medvedev non ha mai avuto un grande feeling con la terra rossa. Occhio ad outsider e giocatori in crescita come Rune, reduce dal titolo a Barcellona

Sono otto gli italiani in tabellone a Madrid. Tra le teste di serie ci sono Lorenzo Musetti (11) e Matteo Berrettini (30) che entreranno in gioco al secondo turno. Lorenzo MUSETTI (testa di serie numero 11) Matteo BERRETTINI (testa di serie numero 30); Lorenzo SONEGO; Matteo ARNALDI; Flavio COBOLLI; Luciano DARDERI; Mattia BELLUCCI; Federico CINA' (wild card)

Il torneo femminile - Madrid è stato teatro lo scorso anno di una delle partite più belle dell'anno, la finale tra Aryna Sabalenka e Iga Swiatek. La polacca, campionessa uscente alla Caja Magica, va ancora a caccia della prima finale stagionale ed è reduce dal ko ai quarti a Stoccarda con Ostapenko. Sabalenka, invece, arriva in fiducia e inseguirà il tris sulla terra spagnola dopo il 2021 e il 2023. Le speranze azzurre sono affidate come sempre a Jasmine Paolini, uscita dal torneo di Stoccarda con tanti segnali positivi. Mai andata oltre gli ottavi alla Caja Magica, la toscana dovrà fare i conti con un tabellone impegnativo. Esordio con Boulter o Siniakova, poi Sakkari o Linette e il possibile ottavo con Rybakina. Al via anche Lucia Bronzetti che avrà Osaka al primo turno e poi potrebbe incrociare Madison Keys

La programmazione del torneo ATP Open Mutua Madrid Masters 1000 su Sky e in streaming su NOW

Martedì 22 aprile, dalle 11: primo turno (femminile)

primo turno (femminile) Mercoledì 23 aprile, dalle 11 : primo turno (maschile e femminile)

: primo turno (maschile e femminile) Giovedì 24 aprile, dalle 11: primo turno (maschile e femminile)

primo turno (maschile e femminile) Venerdì 25 aprile, dalle 11: secondo turno (maschile e femminile)

secondo turno (maschile e femminile) Sabato 26 aprile, dalle 11: secondo turno maschile e terzo turno femminile

secondo turno maschile e terzo turno femminile Domenica 27 aprile, dalle 11 : terzo turno (maschile e femminile)

: terzo turno (maschile e femminile) Lunedì 28 aprile, dalle 11 : terzo turno maschile e ottavi femminile

: terzo turno maschile e ottavi femminile Martedì 29 aprile, dalle 11 : ottavi maschile e quarti femminile

: ottavi maschile e quarti femminile Mercoledì 30 aprile, dalle 13 : quarti di finale (maschile e femminile)

: quarti di finale (maschile e femminile) Giovedì 1 maggio, dalle 13 : quarti maschile e semifinali femminile

: quarti maschile e semifinali femminile Venerdì 2 maggio, dalle 13.30 : semifinali maschile

: semifinali maschile Sabato 3 maggio, ore 18.30 : finale femminile

: finale femminile Domenica 4 maggio, ore 18.30: finale femminile

Il Masters 1000 di Madrid sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 22 aprile al 4 maggio.

