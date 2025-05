Serie B 2024/25 - Diretta Sky Sport Business Recupero 34a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Arriva in prima TV su Sky Cinema l’acclamato film di Kore-eda Hirokazu, vincitore del Premio per la Miglior Sceneggiatura al Festival di Cannes 2024, L’INNOCENZA, in onda martedì 13 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Kore-eda, già autore di capolavori come Un affare di famiglia e Le buone stelle - Broker, torna a esplorare con delicatezza i...