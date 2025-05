Alessandro Borghese 4 Ristoranti compie 10 anni: evento su Sky e NOW con ospite speciale Lillo

Alessandro Borghese 4 Ristoranti taglia il prestigioso traguardo dei 10 anni e spegne le candeline con una puntata-evento inedita che, per la prima volta nella storia dello show culinario diventato un cult della televisione italiana, accoglierà un ospite speciale. Giovedì 15 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, al tavolo dei ristoratori insieme allo chef Alessandro Borghese ci sarà Lillo, a formare una coppia mai vista e perfetta per eleggere la Migliore osteria verace di Roma Est.

La puntata dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia scorrerà infatti tra le vie e i palazzi di Torpignattara e Centocelle, la zona che ha dato i natali a Lillo: è una parte della Capitale dalla forte identità dove l’assenza dei flussi turistici fa sì che i locali e i ristoranti mantengano piatti veraci e superpopolari, lontani dai cliché dei classici “menu turistici”, soluzioni che raccontano la voracità dell’autentica cucina popolare romana, da sempre simbolo dei quartieri. La ristorazione appare quindi centrale nel processo di rinascita che stanno vivendo questi luoghi, con osterie e trattorie che stanno riscoprendo i sapori di un tempo attraverso piatti iconici come la trippa alla romana, la coda alla vaccinara, la coratella e i rigatoni con la pajata.

Nella prima delle due puntate-evento della decima stagione di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, attesa per giovedì 15 maggio alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, i 4 ristoranti in gara sono “Hostaria 100Celle” di Marcello, “Osteria degli stolti” di Alberto, “L’oste amico” di Emiliano e “La Certosa” di Loredana.

Nonostante una struttura inedita e più dinamica, anche nella puntata-evento le regole del gioco non cambiano: quattro ristoratori gareggiano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’iconico “dieci” dello chef. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti, per l’occasione accompagnati dalla special guest Lillo e da Ale Borghese, che per prima cosa si occupa dell’attenta ispezione in cucina. La scrupolosa valutazione prosegue poi durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione.

A seguire, seduti a tavola, i commensali prima commentano i piatti che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, lo special, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, devono cimentarsi nello stesso piatto tematico o ingrediente rappresentativo del territorio di riferimento, per dar vita a un confronto ancora più diretto. E non può che essere il filetto di baccalà alla romana a prendersi la scena nelle tavole delle trattorie veraci della Capitale: fritto e rigorosamente pastellato, croccante fuori e morbido dentro, questo che è un grande classico della cucina popolare e dello street food capitolino - nato all’epoca ebraico-romana - si presta a molte variazioni sul modo di preparare la pastella o di friggere.

Le votazioni rimangono segrete fino a quando i quattro ristoratori non tornano a riunirsi allo stesso tavolo per il confronto finale: qui svelano i propri giudizi e discutono a carte scoperte su ogni aspetto della gara. L’ospite speciale Lillo non voterà nelle categorie ma avrà a disposizione un bonus di 5 punti extra da assegnare a uno dei ristoranti a sua scelta. I voti di chef Borghese, invece, vengono svelati alla fine perché, come da tradizione, possono confermare o ribaltare la classifica. Anche il vincitore di questa puntata-evento, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceve premi per un valore superiore ai 5000€ e il “bollino” #Ale4Ristoranti da esporre all’esterno a testimonianza di una rete di locali testati da chi se ne intende, i ristoratori stessi.

Le celebrazioni per i dieci anni di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” non terminano qua: il viaggio gastronomico proseguirà giovedì 22 maggio alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, quando Chef Borghese accoglierà 4 ristoratori provenienti da tutta la Penisola per eleggere il Miglior ristorante con laboratorio di pasta fresca d’Italia.

Grazie a Sky Extra, il programma loyalty di Sky, per i clienti Sky da più di tre anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand con Primissime.

IN QUESTO EPISODIO LA MIGLIOR OSTERIA VERACE DI ROMA EST

Hostaria 100Celle, nel cuore di Centocelle, è una tipica trattoria romana di quartiere con tovaglie a quadri e pareti dai colori caldi che Marcello, l’oste, ha riaperto dopo diversi anni mantenendo lo stile tradizionale. Anche la proposta culinaria rispecchia la tradizione romana e presenta tutte le caratteristiche della cucina delle nonne;

Osteria degli stolti, situata a Tor Pignattara, è un ristorante spazioso e ben arredato, con un incantevole giardino nascosto. È un locale ideale per le famiglie, dove tutti possono apprezzare la cucina romana con un tocco di novità. Alberto, titolare e responsabile, si è voluto rimettere in gioco in un quartiere difficile. L’offerta gastronomica oscilla tra la cucina autentica romana e proposte vegan, fusion e internazionali per sorprendere la clientela;

L’Amicone – Cucina di quartiere, storico locale aperto nel 1982 a Centocelle, presenta una location moderna e semplice, rinnovata dal titolare e proprietario Emiliano. Conserva l’anima della cucina tradizionale e familiare, non a caso propone una gastronomia tipica e casalinga, portata in tavola dalle sapienti mani della mamma di Emiliano, che ogni giovedì prepara il suo cavallo di battaglia: gli gnocchi fatti a mano;

La Certosa, trattoria rustica e unica nel suo genere, aperta nel 2013, affaccia in una sorta di “borgo” da cui prende il nome e assicura un angolo di tranquillità lontano dal caos del centro, non a caso tra i suoi clienti abituali si annoverano grandi artisti e attori. La titolare Loredana è la tuttofare del locale, che tutti i giorni può contare sull’elevata qualità del pesce fresco e sulla tipica cucina da trattoria. Il piatto forte, infatti, sono i tonnarelli cozze e pecorino.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” Volskwagen Veicoli Commerciali, Generali Italia, Zucchetti, ChefLine, Sanitech, Consorzio Asti Spumante e Moscato d’Asti, Montegrappa.

“Alessandro Borghese 4 Ristoranti” è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia. Scritto da Alessandro Borghese, Nicola Lorenzi e Alessandro Di Benedetto. La regia è di Gianni Monfredini.

ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI - PUNTATA EVENTO | Giovedì 15 maggio alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e già disponibile in anteprima on demand con Primissime) si elegge la Miglior Osteria Verace di Roma Est con ospite Lillo

Sito ufficiale skyuno.it/4ristoranti | Hashtag ufficiale #Ale4Ristoranti

| Hashtag ufficiale Facebook facebook.com/AlessandroBorgheseOfficialPage | facebook.com/SkyItalia

| X @BorgheseAle | @SkyItalia

| Instagram @BorgheseAle | @SkyItalia

| Pinterest AleBorghese



Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive