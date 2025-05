Sky Sport Motori Weekend | F1 Emilia Romagna Imola, SuperBike, WRC, GT World Challenge, IndyCar

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, Superbike, WRC, GT World Challenge e Indycar.

LA F1 TORNA IN ITALIA – Da giovedì 15 a domenica 18 maggio, la F1 torna in Italia per il primo appuntamento europeo della stagione: il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Il weekend sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola sarà tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW già dal giovedì, con la conferenza stampa dei piloti in programma alle 14.30. Venerdì si scende in pista sul circuito del Santerno, con prima sessione di prove libere alle 13.30, e la seconda in programma alle 17. Sabato alle 12.30 la terza sessione di libere, preludio alle qualifiche che scattano alle 15. La lotta alla pole definirà l’ordine di partenza del GP, con il semaforo verde previsto alle 15.

Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Nel weekend di Imola in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup.

UN WEEKEND RICCO – Nel fine settimana motoristico di Sky Sport torna la Superbike con il Round della Repubblica Ceca. Sabato è tempo di Superpole alle 10.55 (Sky Sport MotoGP e NOW), anticipo di Gara 1 prevista alle 14 (Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW). Domenica, alle 11, la Superpole Race (Sky Sport MotoGP e NOW), mentre chiude il weekend Gara 2 alle 14 (Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW).

Penisola iberica protagonista per il WRC, con il Rally del Portogallo, quinto appuntamento dell’anno. Giovedì alle 20 su Sky Sport Arena e NOW la prima TV Stage. Sabato, rispettivamente alle 8.30 (Sky Sport Arena e NOW), alle 16 (Sky Sport Max e NOW) e alle 20 (Sky Sport Arena e NOW) le TV Stage numero 2, 3 e 4. Domenica il gran finale, con la quinta TV Stage alle 9.30 e la Powerstage in programma alle 14 (tutto su Sky Sport Arena e NOW). Grande appuntamento anche con il GT World Challenge Europe, che torna in pista a Zandvoort, nei Paesi Bassi, per il terzo appuntamento stagionale. Sabato è tempo di Gara 1, su Sky Sport Max e NOW alle 15, mentre domenica alle 14.45 Gara 2 (sempre su Sky Sport Max e NOW).

Infine, appuntamento anche oltreoceano, con l’NTT Indycar Series che prepara l’avvicinamento alla 109esima edizione della 500 miglia di Indianapolis, in programma il 25 maggio. Domenica, sarà il Pole Day, con le qualifiche che definiranno l’ordine di partenza della storica gara. Appuntamento alle 21.55 su Sky Sport F1 e NOW.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

F1: IL GP DI IMOLA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

GIOVEDI 15 MAGGIO 2025

Ore 14.30: Conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

VENERDI 16 MAGGIO 2025

Ore 9.50: F3 – Prove Libere

Ore 11: F2 – Prove Libere

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 - prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F3 – Qualifiche

Ore 15.55: F2 – Qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.25: Porsche Supercup – prove libere

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: conferenza stampa team principal (differita)

SABATO 17 MAGGIO 2025

Ore 10: F3 – Sprint Race

Ore 11.15: Qualifiche – Porsche Supercup

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – Sprint Race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 – qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Ore 18.15: 4 Amici al Box – Aldo e Massimo

DOMENICA 18 MAGGIO 2025

Ore 8.25: F3 – Feature Race

Ore 9.55: F2 - Feature Race

Ore 11.40: Porsche Super Cup - Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 - gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18: Notebook

Ore 18.15: Race Anatomy

SBK: ROUND DELLA REPUBBLICA CECA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

VENERDI 16 MAGGIO 2025

Ore 10.30: Superbike – Prove Libere 1

Ore 13.50: Supersport - Superpole

Ore 14.55: Superbike – Prove Libere 2

Ore 15.55: Supersport 300 – Superpole

SABATO 17 MAGGIO 2025

Ore 10.55: Superbike – Superpole

Ore 12.30: Supersport – Gara 1

Ore 13.45: Pre-Superbike

Ore 14: Superbike – Gara 1

Ore 14.35: Post gara

Ore 15.10: Supersport 300 - Gara 1

DOMENICA 18 MAGGIO 2025

Ore 10.45: Pre-Superbike

Ore 11: Superbike - Superpole Race

Ore 11.15: post gara

Ore 12.30: Supersport – Gara 2

Ore 13.45: pre-Superbike

Ore 14: Superbike - Gara 2

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Supersport 300 – Gara 2

WRC: RALLY DEL PROTOGALLO

LIVE SU SKY SPORT ARENA, SKY SPORT MAX E NOW

GIOVEDI 15 MAGGIO 2025

Ore 20: TV Stage 1

SABATO 17 MAGGIO 2025

Ore 8.30: TV Stage 2

Ore 16: TV Stage 3

Ore 20: TV Stage 4

DOMENICA 18 MAGGIO 2025

Ore 9.30: TV Stage 5

Ore 14: TV Stage 6

GTWC EUROPE: ROUND 3 ZANDVOORT

LIVE SU SKY SPORT MAX E NOW

SABATO 17 MAGGIO 2025

Ore 15: Gara 1

DOMENICA 18 MAGGIO 2025

Ore 14.45: Gara 2

NTT INDYCAR SERIES:

IL POLE DAY DELLA 500 MIGLIA DI INDIANAPOLIS LIVE SU SKY SPORT MAX E NOW

DOMENICA 18 MAGGIO 2025

Ore 21.55 The 109th Indianapolis 500 – Pole Day

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Sarà un fine settimana tutto dedicato ai motori quello in programma su TV8, con la programmazione in chiaro che propone in diretta sia le gare del Mondiale Superbike che le qualifiche e la gara del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna di Formula 1. Sabato si comincia alle 13:45 con il pre gara della Superbike, seguito alle 14:00 da Race 1 del Round 5 in Repubblica Ceca. A partire dalle 15:00 spazio alla Formula 1 con lo speciale “Aspettando il GP” e subito dopo tutte le fasi di avvicinamento alle qualifiche, che scatteranno alle 16:00 in diretta dal circuito di Imola, con la telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené. Dopo le qualifiche, ampio spazio all’analisi con “Paddock Live Post Qualifiche” e lo “Show” fino alle 18:15, quando andrà in onda una replica delle qualifiche stesse.

Domenica si riparte dalle 10:25 con una maratona che vedrà alternarsi approfondimenti, documentari e naturalmente l’azione in pista. Alle 11:00 scatta la Superpole Race della Superbike, seguita alle 12:00 dalla Feature Race della Formula 2, mentre dalle 13:30 si entra nel vivo con il pre gara della Formula 1. La gara di Imola, attesissima tappa italiana del Mondiale, scatterà alle 15:00 in diretta e sarà seguita dal podio, dal post gara e infine dal classico debriefing, in onda fino alle 17:30. In chiusura di giornata, dalle 18:15 spazio anche a Race 2 della Superbike, per concludere un weekend adrenalinico tutto da seguire gratuitamente su TV8.

SABATO 17 MAGGIO 2025



ore 13:45 Motori Pre / Post Superbike Pre Superbike 2025 Round 5 17/05/2025 DIRETTA

ore 14:00 Motori World Superbike 2025 Round 5 Repubblica Ceca - World Sbk Race 1 17/05/2025 DIRETTA

ore 14:35 Motori Pre / Post Superbike Post Superbike 2025 Round 5 17/05/2025 DIRETTA

ore 15:00 Motori Aspettando il GP Aspettando l'Emilia Romagna '25

ore 15:15 Motori F1 Warm Up DIRETTA

ore 15:30 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche DIRETTA

ore 16:00 Motori Formula 1 F1 2025 GP Del Made In Italy E Dell'Emilia Romagna Qualifiche 17/05/2025 DIRETTA

ore 17:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche DIRETTA

ore 17:45 Motori F1 Paddock Live Show DIRETTA

ore 18:15 Motori F1 Qualifiche: GP del Made In Italy e dell'Emilia Romagna

DOMENICA 18 MAGGIO 2025

ore 10:25 Motori Due tempi bei tempi

ore 10:45 Motori Pre / Post Superbike Pre Superbike 2025 Round 5 18/05/2025 DIRETTA

ore 11:00 Motori World Superbike 2025 Round 5 Repubblica Ceca - World Sbk Superpole Race 18/05/2025 DIRETTA

ore 11:35 Motori Pre / Post Superbike Post Superbike 2025 Round 5 18/05/2025 DIRETTA

ore 11:45 Motori Trident, la fabbrica dei talenti

ore 12:00 Motori Formula 2 2025 [F2 Emilia R. F.Race '25] 18/05/2025

ore 13:30 Motori F1 Paddock Live Pre Gara DIRETTA

ore 15:00 Motori F1 2025 GP Del Made In Italy E Dell'Emilia Romagna Gara 18/05/2025 DIRETTA

ore 16:45 Motori F1 Podio DIRETTA

ore 17:00 Motori F1 Paddock Live Post Gara DIRETTA

ore 17:30 Motori F1 Debriefing DIRETTA

ore 18:00 Motori Pre / Post Superbike Pre Superbike 2025 Round 5 18/05/2025

ore 18:15 Motori World Superbike 2025 Round 5 Repubblica Ceca - World Sbk Race 2 18/05/2025

ore 18:50 Motori Pre / Post Superbike Post Superbike 2025 Round 5 18/05/2025

ore 19:10 Motori F1 2025 GP Del Made In Italy E Dell'Emilia Romagna Gara 18/05/2025

