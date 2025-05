Uefa Europa League Finale 2025, Tottenham - Manchester United (diretta tv Sky Sport, TV8, NOW)

UEFA EUROPA LEAGUE 2024/2025

mercoledì 21 maggio 2025

LA FINALE

TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED



Tutto il giorno aggiornamenti live su Sky Sport 24, studi pre e post-partita a partire dalle 20, anche in 4K,



Studi pre e postpartita affidati a Mario Giunta

insieme ai suoi ospiti tra cui BEPPE BERGOMI,

MARCO BUCCIANTINI E ANDREA MARINOZZI



TV8 EUROPA LEAGUE NIGHT

in diretta in chiaro TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED

Mercoledi 21 Maggio dalle 21:00 su TV8 (prepartita dalle 20:30)

Mercoledì 21 maggio 2025, ultimo atto per la UEFA Europa League 2024/2025, tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW.

Mercoledì 21 maggio 2025, ultimo atto per la UEFA Europa League 2024/2025. Live dallo Stadio di San Mamés di Bilbao, Tottenham e Manchester United si sfideranno in una finale tutta inglese che assegnerà il primo titolo continentale della stagione. Gli Spurs di Ange Postecoglou, vincitori del trofeo nel 1972 e 1984, dovranno affrontare gli uomini di Rúben Amorim, vincitori nel 2017. Calcio d'inizio previsto alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Blerim Dzemaili. Sky seguirà minuto per minuto l'avvicinamento alla partita con collegamenti tutto il giorno live su Sky Sport 24 e con gli studi dedicati pre e post-partita, a partire dalle 20, con Mario Giunta in compagnia di Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi e Marco Bucciantini.

La finale di Europa League 2024-25 sarà la sesta finale di una grande competizione europea tutta inglese, e la terza a coinvolgere il Tottenham, dopo la finale di Coppa UEFA 1971-72 (vinta 3-2 come punteggio complessivo contro i Wolves) e la finale di Champions League 2018-19 (persa 0-2 contro il Liverpool). Questa sarà la quarta finale di Europa League a essere disputata tra due squadre della stessa nazione, dopo quelle del 2011 (Porto-Sporting Braga 1-0), del 2012 (Atletico Madrid-Athletic Bilbao 3-0) e del 2019 (Chelsea-Arsenal 4-1). L'unico precedente tra Tottenham e Manchester United in una grande competizione europea risale agli ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1963-64, con i Red Devils che si qualificarono con un punteggio aggregato di 4-3 tra andata e ritorno, sotto la guida di Matt Busby.

Il Tottenham ha vinto tutte le tre partite contro il Man United in tutte le competizioni in questa stagione, due volte in Premier League (3-0 in trasferta, 1-0 in casa) e una volta in Coppa di Lega (4-3 in casa). L'unica squadra contro cui gli Spurs hanno vinto quattro volte in una singola stagione è stato il Manchester City nel 1992-93, mentre l'unica ad aver battuto i Red Devils quattro volte in una singola stagione è stata l'Everton nel 1985-86. Il Manchester United non ha mai vinto nelle ultime sei gare contro il Tottenham in tutte le competizioni (2N, 4P), perdendo le ultime tre. I Red Devils non sono mai rimasti senza vittorie contro gli Spurs per sette partite di fila e non hanno mai perso quattro match consecutivi contro di loro. Il Manchester United rimane l'unica squadra imbattuta nelle principali competizioni europee in questa stagione, con nove vittorie e cinque pareggi nelle 14 partite di Europa League.

L'obiettivo è diventare la quarta squadra a vincere l'Europa League senza perdere nemmeno una partita in stagione, dopo il Chelsea, il Villarreal e l'Eintracht Francoforte. Il Tottenham punta a vincere il suo primo trofeo in una grande competizione dalla Coppa di Lega 2007-08 sotto la guida di Juande Ramos, 17 anni e 86 giorni prima di questa finale; l'ultimo grande titolo europeo degli Spurs, invece, risale alla Coppa UEFA 1983-84 sotto la guida di Keith Burkinshaw, 40 anni e 363 giorni fa. Questa sarà la nona finale nelle grandi competizioni europee per il Man United, con solo il Liverpool (15) che ne ha raggiunte di più tra i club inglesi. I Red Devils non sono riusciti a vincere tre delle ultime quattro di queste finali, contro il Barcellona nella Champions League 2008-09 e 2010-11 e il Villarreal nell'Europa League 2020-21 - vincendo l'altra per 2-0 contro l'Ajax nell'Europa League 2016-17. Il Tottenham ha vinto la Coppa UEFA/Europa League due volte in precedenza (1972, 1984) e una vittoria in questa edizione lo renderebbe la seconda squadra inglese a vincerla tre volte, insieme al Liverpool. L'unica squadra ad aver vinto la competizione in più di tre occasioni è il Siviglia (7). Il Tottenham ha vinto nove delle 14 partite di Europa League di questa stagione (3N, 2P), record del club in una singola stagione in una grande competizione europea, superando le otto del 1971-72, 1973-74 e 2006-07 (tutte in Coppa UEFA).

LA COPERTINA - “The Royal Final. One Crown. One Winner”, la copertina che lancia la finale tutta inglese di Europa League e lo studio di giovedì a partire dalle 20.00 è sulle note di “Lovesick Lullaby” di Yungblud. Il brano rappresenta una sintesi perfetta delle influenze che hanno plasmato la scena musicale britannica degli ultimi decenni.

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2025

dalle 20 e al termine della partita : Studio Europa League

in studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Marco Bucciantini





: in studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Marco Bucciantini ore 21 Uefa Europa League 2024/25 Finale: TOTTENHAM vs MANCHESTER UNITED

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251, Sky Sport 4K 213

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Blerim Dzemaili

Bordocampo ed interviste: Filippo Benincampi

Spurs per vincere un trofeo europeo dopo il ko in UCL nel 2019 (0-2 Liverpool). Red Devils per la seconda UEL dopo quella vinta nel 2017 (2-0 sull'Ajax).





