Dana Strong in visita allo Sky Hub di Cagliari: focus su innovazione, contenuti e centralità del cliente

Una visita d'eccezione ha segnato la giornata nello Sky Hub di Cagliari: Dana Strong, CEO di Sky Group, accompagnata da Andrea Duilio, CEO di Sky Italia, ha incontrato i colleghi della sede sarda per un momento di confronto e visione sul futuro dell'azienda.

Accolta da Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture, Dana Strong ha preso parte a un dialogo aperto con Duilio, durante il quale sono stati toccati i punti cardine della strategia Sky: la centralità dell'esperienza cliente, la leadership nei contenuti sportivi, la forza della produzione originale, l'innovazione tecnologica delle piattaforme e lo sviluppo della connettività. Una panoramica chiara e concreta su come l'azienda stia evolvendo per rispondere alle nuove esigenze del pubblico e del mercato.

Andrea Duilio, CEO di Sky Italia ha commentato:

«È stato un piacere avere con noi Dana Strong nel nostro Sky Hub di Cagliari, una nuova sede che è frutto anche di un importante percorso di trasformazione. Un momento prezioso per condividere i pillar che guidano le nostre strategie e confrontarci su come continuare a fare la differenza per i nostri clienti: innovando, sfidandoci ogni giorno e puntando sempre a offrire la migliore esperienza possibile.»

La sede di Cagliari rappresenta oggi un tassello fondamentale di questo percorso. Nata da un processo di trasformazione e crescita, si è affermata come un centro d'eccellenza in cui collaborano team con competenze diverse ma una missione comune: offrire un'esperienza sempre più distintiva ai clienti.

La giornata è stata anche l'occasione per condividere i risultati raggiunti e per ribadire l'importanza di una visione unitaria e inclusiva che mette le persone – dentro e fuori l'azienda – al centro di ogni progetto. In un contesto in continua evoluzione, Sky rafforza il suo impegno a investire su innovazione, contenuti e talento, puntando su sedi come quella di Cagliari per costruire il futuro.

