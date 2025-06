Money Road Sky, TV8 e NOW: tra liti, yacht e colpi di scena il montepremi crolla a 180mila euro

La Compagnia delle Tentazioni di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” in streaming su NOW ormai sembra divisa in maniera irreversibile: da una parte quelli che valutano le tentazioni e, provati per i trekking e il clima, spesso cedono, dall’altra i più “parsimoniosi”, che stringono i denti e resistono; qualcuno sta nel mezzo, valutando di volta in volta. Ma alla vigilia dell’ultimo episodio del nuovo show Sky Original guidato da Fabio Caressa, la scissione – conseguenza dirette di strategie, rivalità e alleanze consumate nel cuore della giungla malese – sembra inesorabile. L’unica certezza è il montepremi, che continua a scendere: partiti dalla cifra di 300mila euro, all’inizio del trekking di ieri il bottino potenzialmente in palio ammontava a 218.300 euro, ma al traguardo finale è sceso fino ai 180mila euro. In altri termini, le tentazioni accolte fin qui hanno prosciugato il 40% del montepremi.

Ieri sera, il quinto capitolo dell’inedito esperimento sociale ha ottenuto nel complesso, su Sky Uno/+1, TV8 e on demand, una Total Audience di 746mila spettatori; nei sette giorni, il quarto capitolo – in prima tv una settimana fa – ha raggiunto una Total Audience cumulata di 1.514.000 spettatori, in crescita del +4% rispetto all’episodio precedente.

Sui social i dati sono in forte crescita: lo show prodotto da Blu Yazmine si conferma in assoluto il più discusso della serata di ieri, con 21,5mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 24mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7), rispettivamente in aumento del +111% e del +92% rispetto all’episodio precedente (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Alla partenza del percorso dell’episodio di ieri è scattata subito la resa dei conti dopo le decisioni prese al termine dell’appuntamento precedente, e in particolare le accuse riguardavano la scarsa coerenza nelle scelte. Il gruppo risulta quindi spaccato: da una parte Alvise e Danielle accusati di essere sempre troppo parsimoniosi ad eccezione delle occasioni capitate loro individualmente, dall’altra Grazia e Saveria che imputano agli altri poca limpidezza nei loro atteggiamenti, infine il resto del gruppo che fin qui spesso ha scelto di cedere alle tentazioni incontrate durante gli estenuanti trekking nella giungla. Trekking che son proseguiti anche nel quinto episodio, intervallato solo dalle tante e costosissime tentazioni: dai portantini per trasportare due bauli assegnati loro da Fabio Caressa ai massaggi di un fisioterapista fino a un taxi boat per attraversare un fiume, ma soprattutto il lussuosissimo yacht capitanato da un armatore d’eccezione, Enzo Miccio, che offriva ai partecipanti open bar, cena al tavolo, suite di lusso per la notte e una gustosissima colazione al prezzo di 3mila euro a testa.

Unica rimanere in spiaggia Danielle, a cui la guida del gruppo Alice aveva assegnato l’obbligo di rimanere sulla terraferma alla fine dell’episodio precedente. A bordo dello yacht in 10 hanno accettato la tentazione, versando in totale a Enzo Miccio 30mila euro; l’unico a tornare indietro e a resistere è stato Alvise, che ha raggiunto quindi Danielle: quest’ultima, come “risarcimento” per non essere potuta salire sullo yacht, ha ricevuto la possibilità di prelevare allo sportello ATM, e ha messo sul suo conto personale 4mila euro, la massima cifra disponibile. Quindi, arrivati al campo base, Fabio ha convocato tutti e 12 i partecipanti all’esperimento per delle tentazioni individuali: a cedere son stati Danielle, Saveria e Grazia, che hanno potuto videochiamare i familiari; Alice, invece, ha potuto chiamare la madre “gratuitamente”, perché proprio quella giornata era l’anniversario della scomparsa del papà. A seguire, l’ultimo atto dell’episodio, l’elezione della nuova guida Francesco, che ha dovuto scegliere i compagni d’avventura a cui regalare le card trovate nei bauli: due tentazioni gratis, regalate a Benedetta e Alvise, e una busta che è rimasta segreta per la Compagnia ma che per Francesco indicava l’obbligo di eliminare uno dei partecipanti.

L’ultimo – attesissimo – episodio di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, che arriverà giovedì 3 luglio su Sky e in streaming su NOW, e anche in chiaro su TV8, ripartirà proprio da qui, da questa scelta di Francesco. Poi la Compagnia dovrà affrontare le ultime tentazioni di questo esperimento sociale, dopodiché scopriremo chi di loro potrà accedere alla possibilità di dividersi il montepremi rimasto, che giovedì prossimo ripartirà da 180mila euro. Come si concluderà questa avventura? I membri della Compagnia delle Tentazioni riusciranno a riunirsi in vista delle ultime, complicatissime, prove? Le sorprese nella giungla sono sempre dietro l’angolo, e anche la chiusura dell’esperimento potrebbe riservare incredibili e sorprendenti colpi di scena.

